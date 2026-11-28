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'आप बम फेंको, मेरी तरफ से बस प्यार है', धमकी के बाद भी दिलजीत दोसांझ ने किया मुंबई कॉन्सर्ट, किया फैंस का धन्यवाद

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में उनके कॉन्सर्ट में आने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया, जबकि इवेंट से जुड़ी बम की धमकी की खबरें थीं. भीड़ को संबोधित करते हुए, 42 साल के दिलजीत ने कहा कि धमकियों के जवाब में उनके पास देने के लिए सिर्फ प्यार है.

एक ईमेल में वेन्यू और मेट्रो स्टेशनों पर हमलों की चेतावनी मिलने के बाद, कॉन्सर्ट को कड़ी सिक्योरिटी के बीच किया गया. इवेंट की सुरक्षा के लिए 500 से ज़्यादा मुंबई पुलिस के जवानों के साथ-साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल स्क्वॉड को लगाया गया था.

रेसकोर्स में जमा हुए फैंस से बात करते हुए दोसांझ ने धमकी की खबरों को माना. उन्होंने भीड़ से कहा, 'यह सिर्फ मेरी तरफ से प्यार है, बाकी वे बम फेंकने की धमकी दे सकते हैं लेकिन मेरा दिल प्यार से भरा है'. धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई शुक्रवार को हुए कॉन्सर्ट के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स में 500 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए. बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमों ने वेन्यू की तलाशी ली, जबकि तीन के बजाय सभी पांच एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक का इंतजाम था. पुलिस की मदद के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी तैनात किए गए थे.