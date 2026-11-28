'आप बम फेंको, मेरी तरफ से बस प्यार है', धमकी के बाद भी दिलजीत दोसांझ ने किया मुंबई कॉन्सर्ट, किया फैंस का धन्यवाद
शुक्रवार को हुए कॉन्सर्ट के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स में 500 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 10:39 AM IST
हैदराबाद: एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में उनके कॉन्सर्ट में आने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया, जबकि इवेंट से जुड़ी बम की धमकी की खबरें थीं. भीड़ को संबोधित करते हुए, 42 साल के दिलजीत ने कहा कि धमकियों के जवाब में उनके पास देने के लिए सिर्फ प्यार है.
एक ईमेल में वेन्यू और मेट्रो स्टेशनों पर हमलों की चेतावनी मिलने के बाद, कॉन्सर्ट को कड़ी सिक्योरिटी के बीच किया गया. इवेंट की सुरक्षा के लिए 500 से ज़्यादा मुंबई पुलिस के जवानों के साथ-साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल स्क्वॉड को लगाया गया था.
रेसकोर्स में जमा हुए फैंस से बात करते हुए दोसांझ ने धमकी की खबरों को माना. उन्होंने भीड़ से कहा, 'यह सिर्फ मेरी तरफ से प्यार है, बाकी वे बम फेंकने की धमकी दे सकते हैं लेकिन मेरा दिल प्यार से भरा है'.
धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई
शुक्रवार को हुए कॉन्सर्ट के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स में 500 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए. बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमों ने वेन्यू की तलाशी ली, जबकि तीन के बजाय सभी पांच एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक का इंतजाम था. पुलिस की मदद के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी तैनात किए गए थे.
धमकी भरा ईमेल गुरुवार को मिला , जो 26/11 आतंकी हमलों की बरसी है. इसमें मेयर के ऑफिस, मेट्रो स्टेशनों और दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके, ग्रेनेड हमले और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाने की चेतावनी दी गई थी.
भेजने वाले ने खुद को हन्ना मेलर बताया और खालिस्तान और 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया. ईमेल में दोसांझ के प्रोग्राम और उससे जुड़े लोगों को लेकर हिंसा की धमकियां भी थीं.
एक अधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि करीब 200 कांस्टेबल, 150 महिला कांस्टेबल और 75 अधिकारियों को तैनात किया जाना था, साथ ही दोसांझ के आसपास सादे कपड़ों में भी लोग तैनात किए गए थे. डॉग स्क्वॉड और एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक टीम को भी जगह पर तैनात किया गया था.
वेन्यू पर कहां था प्रतिबंध
रेसकोर्स के चारों ओर 500 से 700 मीटर तक नो-कार ज़ोन लागू किया गया और इवेंट में पार्किंग की इजाजत नहीं थी. किसी भी रोड डायवर्जन की घोषणा नहीं की गई थी. सिक्योरिटी इंतजाम के तहत, ऑर्गनाइजर से कहा गया था कि वे दोसांझ के होटल या उनके आने के समय की जानकारी न दें. महालक्ष्मी रेसकोर्स के अंदर किसी भी तरह के पोस्टर, बैनर, साइन और झंडे लगाने पर भी रोक थी. यह कॉन्सर्ट दोसांझ के RuPay AURA इंडिया टूर 2026 का हिस्सा था.