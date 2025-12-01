बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले: टॉप 5 की रेस से बाहर हुए शहबाज बदेशा, तो शहनाज गिल ने भाई को खुद डिक्लेयर किया विनर
शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले ही शो से बाहर चुके हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 19 का फिनाले आगामी 7 दिसंबर को होने जा रहा है. इससे पहले शो के आखिरी वीकेंड का वार से एक और कंटेस्टेंट को बाहर रास्ता का दिखा दिया गया है. हाल ही में शो से अशनूर कौर का एविक्शन हुआ था और इस बार बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को घर छोड़कर जाना पड़ा है. इस वीकेंड का वार रितेश देशमुख शो में पहुंचे थे और सलमान खान के साथ उन्होंने शहबाज का शो में सफर खत्म होने का एलान किया था. शहबाज के शो से बाहर होने पर शहनाज गिल ने भाई को लेकर एक पोस्ट जारी किया है और इस पोस्ट में उन्होंने अपने भाई को विजेता कहा है.
'तुम मेरे लिए विजेता हो'
शहनाज गिल ने अपने भाई शहबाज को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में शहनाज ने भाई शहबाज के साथ मस्ती भरी तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शहनाज और शहबाज के साथ-साथ अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी भी मस्ती करती दिख रही हैं. भाई के नाम इस पोस्ट को शेयर कर शहनाज ने लिखा है, 'तुम मेरे लिए विजेता हो, वेलकम बैक'. शहनाज के फैंस उनके इस पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि इस बार शहबाज भी बिग बॉस की ट्रॉफी घर लेकर जाएंगे.
टॉप 5 की रेस से बाहर शहबाज
बता दें, शहबाज की बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ट एंट्री हुई थी. वह शो के ग्रैंड प्रीमियर से ही एंट्री लेने आए थे, लेकिन मृदुल तिवारी से वोटिंग में हार गए और फिर शो के बीच में उनकी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई थी. शहबाज ने शो में अपने खेल से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया था. शहनाज को भी लग रहा था कि जो काम वो नहीं कर सकीं, उनके भाई जरूर कर देंगे, लेकिन शहबाज के शो से बेघर होते ही शहनाज के साथ-साथ उनके फैंस का भी दिल टूट गया है. शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में अपने खेल से लोगों को खूब एंटरटेन किया था, लेकिन वह विनर नहीं बन पाई थीं.
बिग बॉस 19 टॉप 5 कंटेस्टेंट और फिनाले
आगामी 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का फिनाले होने जा रहा है और शहबाज बदेशा के बाहर होने के बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल का नाम शामिल हैं. अब इन पांचों में ट्रॉफी के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है.