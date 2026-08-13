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प्रकाश राज ने किया वोटर लिस्ट से नाम हटने का दावा, वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग से पूछे सवाल

प्रकाश राज ( IANS )

हैदराबाद: कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाया है कि उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र नए पते पर दोबारा पंजीकृत कराना होगा. विवाद तब शुरू हुआ जब प्रकाश राज ने दावा किया कि उनका नाम बेंगलुरु मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है और उनकी मतदाता स्थिति को स्थानांतरित मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया है. गुरुवार को X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, प्रकाश राज ने आयोग पर अपना रुख बदलने का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "दोस्तों, साथियों , कर्नाटक चुनाव आयोग से मेरे कुछ सवाल हैं. क्या यह सच नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा था कि मेरा वोटर आईडी स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है?" उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि मेरा आवेदन रद्द कर दिया गया है. इसका मतलब है कि मुझे फॉर्म 6 भरना होगा और नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा. जब मैंने यह मुद्दा उठाया और यह लाखों लोगों तक पहुंचा, तो क्या यह सच नहीं है कि आपके अधिकारियों ने मुझे फोन करके कहा कि गलती हो गई है. हम इसे सुधार देंगे? और आपने मुझसे यह भी कहा कि मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं कि आप इसे सुधार रहे हैं. प्रकाश राज ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनका जन्म और पालन-पोषण इसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, उन्होंने यहीं पढ़ाई की और यहीं थिएटर में काम किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं.