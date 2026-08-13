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प्रकाश राज ने किया वोटर लिस्ट से नाम हटने का दावा, वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग से पूछे सवाल

चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है.

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प्रकाश राज (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने चुनाव आयोग के इस दावे पर सवाल उठाया है कि उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र नए पते पर दोबारा पंजीकृत कराना होगा. विवाद तब शुरू हुआ जब प्रकाश राज ने दावा किया कि उनका नाम बेंगलुरु मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है और उनकी मतदाता स्थिति को स्थानांतरित मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया है.

गुरुवार को X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, प्रकाश राज ने आयोग पर अपना रुख बदलने का सीधा आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "दोस्तों, साथियों , कर्नाटक चुनाव आयोग से मेरे कुछ सवाल हैं. क्या यह सच नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा था कि मेरा वोटर आईडी स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है?"

उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि मेरा आवेदन रद्द कर दिया गया है. इसका मतलब है कि मुझे फॉर्म 6 भरना होगा और नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा. जब मैंने यह मुद्दा उठाया और यह लाखों लोगों तक पहुंचा, तो क्या यह सच नहीं है कि आपके अधिकारियों ने मुझे फोन करके कहा कि गलती हो गई है. हम इसे सुधार देंगे? और आपने मुझसे यह भी कहा कि मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं कि आप इसे सुधार रहे हैं.

प्रकाश राज ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनका जन्म और पालन-पोषण इसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, उन्होंने यहीं पढ़ाई की और यहीं थिएटर में काम किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं.

इससे पहले अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है.

बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि प्रकाश राज का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया गया है और वे अभी भी सक्रिय रूप से पंजीकृत हैं. अधिकारियों ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया कि अभिनेता अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं.

अधिकारियों के अनुसार, पड़ोसियों, संपत्ति प्रबंधक और फ्लैट मालिक ने पुष्टि की कि वह पिछले चार वर्षों से उस पते पर नहीं रह रहा था. एक महजर तैयार किया गया और उसकी मतदाता स्थिति को 'स्थानांतरित' के रूप में चिह्नित किया गया.

नगर निगम ने यह भी बताया कि प्रकाश राज ने टेलीफोन पर पुष्टि की है कि वह अब पंजीकृत पते पर नहीं रहते हैं, हालांकि वह निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी (केंद्रीय) और बेंगलुरु केंद्रीय नगर निगम के आयुक्त जगदीश जी ने कहा कि वह फॉर्म-6 के माध्यम से अपने वर्तमान निवास पर अपने मतदाता विवरण को पुनः पंजीकृत करा सकते हैं.

अपने बयान में नगर निगम ने कहा कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की "जांच की गई और वे असत्य पाए गए।. हालांकि, प्रकाश राज ने कहा कि आयोग ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपना रुख बदल दिया.

प्रकाश राज ने भी NEET अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था, जब कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 26 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे.

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