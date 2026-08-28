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कंगना रनौत को रामदेव ने बताया बहन, रक्षाबंधन पर भेजा गिफ्ट, क्या खत्म होगी जुबानी जंग?

हरिद्वार: योग गुरु स्वामी रामदेव और सांसद, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच पिछले कई दिनों से चल रही जुबानी जंग अब खत्म होने वाली है. दोनों के बीच रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की मिठास देखने को मिली. स्वामी रामदेव ने कंगना रनौत के लिए राखी उपहार और मिठाई भेजी है. उन्होंने कहा देश में किसी भी कारण से नफरत और एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनके और कंगना के बीच विवाद की चर्चा हुई, लेकिन सभी बैर का परित्याग कर रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए.

स्वामी रामदेव ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का पर्व है. उन्होंने कहा वह कंगना रणौत को फोन कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देंगे. उन्हें बताएंगे कि किसी भी मतभेद को बातचीत के जरिए खत्म किया जा सकता है. रामदेव ने कहा विवाद को संवाद से खत्म करना चाहिए और समाज में नफरत की जगह प्रेम और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए.

कंगना रनौत को रामदेव ने बताया बहन (ETV Bharat)

बता दें कुछ दिनों पहले स्वामी रामदेव ने संसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर टिप्पणी की थी. जिसके बाद कंगना रनौत ने भी योग गुरु स्वामी रामदेव पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए. यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ पलटवार करते हुए स्वामी रामदेव ने भी पलटवार किया और ओच्छे लोगों से बात न करने का बयान दे डला था.

उनके इस बयान के बाद फिर से कंगना की प्रतिक्रिया सुनने को मिली. अब रक्षाबंधन के त्योहार पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की है. उन्होंने कंगना रनौत के लिए उपहार और मिठाई बकायदा पोस्ट के जरिए भेजी है. अब देखना होगा कि स्वामी रामदेव की इस पहल पर कंगना रनौत की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी.