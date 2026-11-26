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यो यो हनी सिंह ट्रोल, सिंगर आतिफ असलम संग अटेंड की पाक क्रिकेटर की शादी, सोशल मीडिया पर मचा हल्ला

यो यो हनी सिंह ट्रोल ( IANS )

हैदराबाद: पंजाबी रैपर हनी सिंह और पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को हाल ही में दुबई में एक शादी में साथ में डांस करते देखा गया. दोनों टॉप सिंगर को पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ की शादी में शान बढ़ाते हुए देखा गया. दोनों को पाकिस्तानी सिंगर-सॉन्ग राइटर अबरार-उल-हक के गानों पर डांस करते देखा जा सकता है. वे दूल्हा-दुल्हन के लिए चीयर भी करते हैं क्योंकि वे एक साथ सेलिब्रेशन एन्जॉय कर रहे हैं. शादी होस्ट करने वाले सादिक सलीम ने सोशल मीडिया पर हनी सिंह और आतिफ असलम का एक वीडियो और एक तस्वीर शेयर की.

इस शादी से हनी सिंह और आतिफ असलम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में हनी सिंह और आतिफ असलम को जमकर एन्जॉय करते देखा जा रहा है. अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, भारत में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं. यह मामला वक्त सामने आया है, जब हाल ही में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सरकार से नेटफ्लिक्स पाक शो जो बचे हैं उन्हें समेट लो को नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने से रोकने की मांग की है.

हनी सिंह और आतिफ असलम के मिलन पर रिएक्शन एक पाक यूजर ने हनी सिंह और आतिफ असलम का वीडियो शेयर कर लिखा है, एक और पाकिस्तानी एजेंट यो यो हनी सिंह, दुबई में हमारे मिशन कमांडर अटोफ असलम के साथ एन्जॉय करते हुए'. दूसरे यूजर ने लिखा है, क्या हनी सिंह को मालूम नहीं है कि भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर बैन लगाया हुआ है? जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी कलाकार और उनके कंटेंट भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं. बैन होने के बावजूद हनी सिंह पाकिस्तानी शादी में जा रहे हैं. एक अन्य ने लिखा है, जहां एक ओर AICWA भारत में पाकिस्तानी कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हनी सिंह और आतिफ असलम दुबई में अबरार उल हक के गाने सुनते हुए एक-दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं.