यो यो हनी सिंह ट्रोल, सिंगर आतिफ असलम संग अटेंड की पाक क्रिकेटर की शादी, सोशल मीडिया पर मचा हल्ला
पाकिस्तानी क्रिकेटर की शादी दुबई में हुई, जहां इंडिया के स्टार रैपर यो यो हनी सिंह पाक सिंगर आतिफ असलम संग एन्जॉय करते दिखे
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: पंजाबी रैपर हनी सिंह और पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को हाल ही में दुबई में एक शादी में साथ में डांस करते देखा गया. दोनों टॉप सिंगर को पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ की शादी में शान बढ़ाते हुए देखा गया. दोनों को पाकिस्तानी सिंगर-सॉन्ग राइटर अबरार-उल-हक के गानों पर डांस करते देखा जा सकता है. वे दूल्हा-दुल्हन के लिए चीयर भी करते हैं क्योंकि वे एक साथ सेलिब्रेशन एन्जॉय कर रहे हैं. शादी होस्ट करने वाले सादिक सलीम ने सोशल मीडिया पर हनी सिंह और आतिफ असलम का एक वीडियो और एक तस्वीर शेयर की.
इस शादी से हनी सिंह और आतिफ असलम के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में हनी सिंह और आतिफ असलम को जमकर एन्जॉय करते देखा जा रहा है. अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, भारत में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं. यह मामला वक्त सामने आया है, जब हाल ही में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सरकार से नेटफ्लिक्स पाक शो जो बचे हैं उन्हें समेट लो को नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने से रोकने की मांग की है.
हनी सिंह और आतिफ असलम के मिलन पर रिएक्शन
एक पाक यूजर ने हनी सिंह और आतिफ असलम का वीडियो शेयर कर लिखा है, एक और पाकिस्तानी एजेंट यो यो हनी सिंह, दुबई में हमारे मिशन कमांडर अटोफ असलम के साथ एन्जॉय करते हुए'.
Honey Singh को क्या भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध की खबरें नहीं पता हैं? एक तरफ भारत में पाकिस्तानी कलाकारों और उनके कंटेंट का विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी Netflix सीरीज को लेकर बैन लगाने की मांग उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ Honey Singh दुबई में पाकिस्तानी सिंगर Atif Aslam के साथ...1/2— Rahul Kumar (@MukAn_X) November 25, 2026
दूसरे यूजर ने लिखा है, क्या हनी सिंह को मालूम नहीं है कि भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर बैन लगाया हुआ है? जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी कलाकार और उनके कंटेंट भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं. बैन होने के बावजूद हनी सिंह पाकिस्तानी शादी में जा रहे हैं.
हनी सिंह,आतिफ असलम एक साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर बेलाल आसिफ की शादी में एक ही जगह एक साथ इनवाइट थे ये शादी दुबई में थी जिसमें हनी सिंह ने खूब डांस किया । आतिफ असलम साइड में खड़े होकर मजे ले रहे थे लोग हनी सिंह को देखकर बड़े खुश नज़र आ रहे थे। https://t.co/wA5NvodC0N— Shahid Raza (@ShahidRaza97) November 25, 2026
एक अन्य ने लिखा है, जहां एक ओर AICWA भारत में पाकिस्तानी कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हनी सिंह और आतिफ असलम दुबई में अबरार उल हक के गाने सुनते हुए एक-दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं.
Topic for Indian news shows today: Honey Singh attending Pakistani Cricketer Bilal Asif's wedding & dancing with Atif Aslam in UAE. I'm sure they have already found someone from ISI is in the wedding as well. Honey Bhai hun tu te Gayo.— Taimoor Zaman (@taimoor_ze) November 26, 2026
एक और लिखता है, 'हनी सिंह और आतिफ असलम एक साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ ने दोनों को अपनी शादी में आमंत्रित किया था. शादी दुबई में हुई, जहां हनी सिंह ने जमकर डांस किया. आतिफ असलम एक तरफ खड़े होकर इस नजारे का आनंद ले रहे थे, जबकि लोग हनी सिंह को देखकर बेहद खुश थे.
Pak ex Test Cricker's marriage ceremony HONEY SINGH and ATIF ASLAM vibing on Abrar ul haq song https://t.co/094SVRDFBd— Shahbaz Roy (@criccrazyme) November 25, 2026
एक यूजर ने हनी सिंह और आतिफ असलम के कोलैबोरेशन को रॉक बताया और लिखा, वो एक ऐसा कोलैबोरेशन, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आतिफ असलम और यो यो हनी सिंह, दो दिग्गज दुबई में एक साथ नजर आए.
The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has written to Prime Minister Narendra Modi, demanding that the Pakistani series "Bachay Hain Sang Samait Lo" is not released on Netflix in India on 4 December 2026. https://t.co/jEu7cVmEvM— ANI (@ANI) November 24, 2026
पाक सीरीज पर बैन की मांग
यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब हाल ही में पाक सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भारत में विवाद हो गया है. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सरकार से इस शो को नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने से रोकने की मांग की है
AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर उनसे रिक्वेस्ट की कि वे पक्का करें कि पाकिस्तानी सीरीज भारत में रिलीज या स्ट्रीम न हो. एसोसिएशन ने 8 मई, 2025 को जारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी का ज़िक्र किया, जिसमें भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट दिखाना बंद करने को कहा गया था.