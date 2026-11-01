यो यो हनी सिंह के भतीजे की कार एक्सीडेंट में मौत, रैपर ने जताया शोक, नोट शेयर कर बोले- यह मेरे लिए...
रैपर हनी सिंह अपने भतीजे विदित के निधन पर शोक व्यक्त किया हैं. विदित की मौत रविवार को जालंधर में एक सड़क हादसे में हुई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: गायक यो यो हनी सिंह के भतीजे विदित ओलाक की रविवार, 1 नवंबर की तड़के पंजाब के जालंधर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. रैपर हनी सिंह ने अपने भतीजे की मौत पर शोक व्यक्त किया है.
बताया जा रहा है कि विदित अपने दोस्त आरव तलवार के साथ एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे, तभी रात करीब 3 बजे यह हादसा हो गया. इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए हनी सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने भतीजे के निधन पर गहरा शोक जताया है. एक भावुक मैसेज साझा करते हुए रैपर ने लिखा, 'यह मेरे लिए एक बहुत ही बुरा दौर है. अपने भतीजे को खोना दिल तोड़ने वाला है. भोलेनाथ मेहर करें.'
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा पुलिस लाइन्स इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ, जहां विदित और आरव जिस वोक्सवैगन कार में सवार थे, वह सड़क पर खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई.
बारादरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहिल चौधरी ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना तड़के करीब 3 बजे मिली. उनके अनुसार, उस समय नगर निगम के सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर की सफाई कर रहे थे और उन्होंने कचरा इकट्ठा करने के लिए वहां ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी. बताया जा रहा है कि कार बीएमसी चौक से बीएसएफ चौक की ओर जा रही थी, तभी वह एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसमें सवार दोनों लोगों की जान चली गई.
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के समय वोक्सवैगन कार में पांच लोग सवार थ. इस दुर्घटना में विदित और आरव की मौत हो गई, जबकि बाकी तीन लोग पहले ही अपने घर लौट चुके थे. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया. परिजनों ने आगे कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शव उन्हें सौंप दिए गए.
बता दें, विदित औलक दिनेश का बेटा था, जो पंजाबी म्यूजिक लेबल स्पीड रिकॉर्ड्स का मालिक है. जबकि दूसरे मृतक की पहचान आरव तलवार के रूप में की गई है. वह पप्पी स्वीट्स के मालिक का बेटा था.