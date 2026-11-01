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यो यो हनी सिंह के भतीजे की कार एक्सीडेंट में मौत, रैपर ने जताया शोक, नोट शेयर कर बोले- यह मेरे लिए...

यो यो हनी सिंह ( IANS )

हैदराबाद: गायक यो यो हनी सिंह के भतीजे विदित ओलाक की रविवार, 1 नवंबर की तड़के पंजाब के जालंधर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वे एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. रैपर हनी सिंह ने अपने भतीजे की मौत पर शोक व्यक्त किया है.

बताया जा रहा है कि विदित अपने दोस्त आरव तलवार के साथ एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे, तभी रात करीब 3 बजे यह हादसा हो गया. इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए हनी सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने भतीजे के निधन पर गहरा शोक जताया है. एक भावुक मैसेज साझा करते हुए रैपर ने लिखा, 'यह मेरे लिए एक बहुत ही बुरा दौर है. अपने भतीजे को खोना दिल तोड़ने वाला है. भोलेनाथ मेहर करें.'

यो यो हनी सिंह का पोस्ट (IG) मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा पुलिस लाइन्स इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ, जहां विदित और आरव जिस वोक्सवैगन कार में सवार थे, वह सड़क पर खड़ी नगर निगम की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई.