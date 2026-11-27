Box Office: 'ये प्रेम मोल लिया' या 'गनमास्टर G9', पहले दिन कौन रहा सबसे आगे? किसने कितनी की कमाई, जानें यहां
'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' की शुरुआती कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है. आइए जानें दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 8:00 PM IST
हैदराबाद: 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' आज, 23 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी की 'रामायण' का दबदबा हुआ है, लेकिन आज बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. हम बात कर रहे हैं 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' के बीच की टक्कर की, जो 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. अलग-अलग जॉनर की होने के बावजूद, इन दोनों फिल्मों ने दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोर ली है.
'ये प्रेम मोल लिया' एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है जिसे सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी अहम भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म एक दशक से ज्यादा समय के बाद इस जॉनर में मशहूर फिल्ममेकर की वापसी है और यह आयुष्मान और शरवरी का पहला कोलेबोरेशन भी है.
वहीं दूसरी ओर, 'गनमास्टर जी9' में इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना लीड रोल में हैं और यह एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर है जिसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आदित्य और इमरान 2 दशक के बाद फिर से साथ आए हैं. वहीं, जेनेलिया के साथ इमरान पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.
'ये प्रेम मोल लिया' वर्सेस 'गनमास्टर जी9' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1
अब तक की आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रेम मोल लिया गनमास्टर जी9 पर भारी पड़ती दिख रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' ने रिलीज के पहले दिन रात 7 बजे तक 5,631 से 2.79 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 3.29 करोड़ रुपये रहा. वहीं, 'गनमास्टर G9' ने 6,145 शो से शाम 7 बजे तक 2.49 करोड़ रुपये नेट और 2.94 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किए हैं.
यह साफ है कि कम दर्शक आने के बावजूद, 'ये प्रेम मोल लिया' कलेक्शन के मामले में इमरान की 'गनमास्टर G9' से आगे है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयुष्मान और शरवरी की फिल्म दिन खत्म होने के बाद बाजी पलट पाती है या नहीं.
'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' पर पड़ा रामायण का असर
'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' के कलेक्शन पर रामायण का साफ असर पड़ता दिख रहा है. रामायण रिलीज के चौथे हफ्ते में पहुंच गई है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. इस फिल्म ने 27 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' से ज्यादा कमाई की है. सैकनिल्क के मुताबिक, शाम 7 बजे तक रामायण ने 4764 शो अपने नाम रखे और इससे 5.33 करोड़ रुपये कमाए. इससे साफ हो जाता है कि रामायण नई रिलीज पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है.