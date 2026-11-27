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Box Office: 'ये प्रेम मोल लिया' या 'गनमास्टर G9', पहले दिन कौन रहा सबसे आगे? किसने कितनी की कमाई, जानें यहां

'ये प्रेम मोल लिया'/'गनमास्टर G9', ( Poster )

हैदराबाद: 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' आज, 23 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी की 'रामायण' का दबदबा हुआ है, लेकिन आज बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. हम बात कर रहे हैं 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' के बीच की टक्कर की, जो 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. अलग-अलग जॉनर की होने के बावजूद, इन दोनों फिल्मों ने दर्शकों के बीच काफी चर्चा बटोर ली है.

'ये प्रेम मोल लिया' एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है जिसे सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी अहम भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म एक दशक से ज्यादा समय के बाद इस जॉनर में मशहूर फिल्ममेकर की वापसी है और यह आयुष्मान और शरवरी का पहला कोलेबोरेशन भी है.

वहीं दूसरी ओर, 'गनमास्टर जी9' में इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना लीड रोल में हैं और यह एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर है जिसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आदित्य और इमरान 2 दशक के बाद फिर से साथ आए हैं. वहीं, जेनेलिया के साथ इमरान पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 'ये प्रेम मोल लिया' वर्सेस 'गनमास्टर जी9' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1