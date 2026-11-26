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'ये प्रेम मोल लिया' या 'गनमास्टर जी9': एडवांस बुकिंग में कौन टॉप, 'रामायण' के आगे कौन मारेगी बाजी?, रनटाइम समेत जानें सबकुछ

'ये प्रेम मोल लिया' या 'गनमास्टर जी' 9 ( POSTERS )

हैदराबाद: कल शुक्रवार 27 नवंबर को हिंदी सिनेमा से दो बड़ी फिल्में ये प्रेम मोल लिया और गनमास्टर जी 9 रिलीज होने जा रही है. ये प्रेम मोल लिया एक रोमांटिक-फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में होंगे. दूसरी तरफ एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गनमास्टर जी 9 रिलीज होगी. इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही इमरान के फैंस को कन्वेंस कर चुका है. अब दोनों ही फिल्में 27 नवंबर को सिनेमाघरों में छाने के लिए तैयार हैं. इससे पहले हम जानेंगे कि दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग और दोनों में से कौन ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली है.

ये प्रेम मोल लिया

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन दिग्गज डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने किया है. सूरज हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं और विवाह जैसी कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अब वह ये प्रेम मोल लिया से एक बार फिर परिवारों में प्यार परोसने जा रहे हैं. सर्टिफिकेट- A 13+

बजट -60 से 70 करोड़ रुपये (अनुमानित)

रनटाइम- 2 घंटे 53 मिनट

स्क्रीन काउंट- 3 हजार (अनुमानित) भारत में ये प्रेम मोल लिया एडवांस बुकिंग और डे 1 कलेक्शन सैकनिल्क की मानें तो ये प्रेम मोल लिया ने 26 नवंबर दोपहर तक ओपनिंग डे के लिए 4996 शोज के लिए 75073 टिकट बुक कर 2.09 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ऑक्यूपेंसी रेट 7 फीसदी है और इसमें 5 शोज हाउसफुल हो चुके हैं. वहीं, एडवांस बुकिंग में अब तक 5.81 करोड़ रुपये कमा चुकी है, जिसमें बिना ब्लॉक सीटों के 3.07 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है. वहीं, नेशनल कैपिटल रीजन में 43.42 लाख की टिकट सेल हो चुकी हैं. वहीं, महाराष्ट्र में फिल्म ने 39.79 लाख रुपये, गुजरात में 23.42 लाख रुपये और तेलंगाना में 12.42 लाख रुपये की टिकट सेल कर दी है. आयुष्मान खुराना की फिल्म पहले दिन 8 करोड़ रुपये से खाता खोलने जा रही है और पहले वीकेंड 20 करोड़ रुपये कमा सकती है. आयुष्मान की टॉप बिगेस्ट ओपनर थामा- 25.11 करोड़ रुपये ड्रीमगर्ल 2 - 10.69 करोड़ रुपये बाला- 10.15 करोड़ रुपये ड्रीमगर्ल - 10.05 करोड़ रुपये शुभ मंगल ज्यादा सावधान- 9.55 करोड़ रुपये बधाई हो- 7.35 करोड़ रुपये आर्टिकल 15- 5.02 करोड़ रुपये