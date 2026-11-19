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ये प्रेम मोल लिया ट्रेलर: लड़की नहीं लड़के की विदाई, अब भारत में होगा शादी का ये कॉन्सेप्ट, क्या बदलेगी लोगों की सोच? फिल्म से मिलेंगी ये बड़ी सीख

ये प्रेम मोल लिया ट्रेलर ( IMAGE/Trailer Poster )

हैदराबाद: पारिवारिक और भारतीय सामाजिक पंरपराओ पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर राजश्री प्रोडक्शंस एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आया है. फिल्म का नाम है ये प्रेम मोल लिया. सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म से रिलीज हुए सभी गाने पहले ही सुपरहिट हो चुके हैं और अब ट्रेलर को देखकर लगता है कि यह फिल्म भी सुपरहिट होने जा रही है. ये प्रेम मोल लिया के ट्रेलर से पता चलता है कि यह फिल्म परिवार और रिश्तेदारियों में प्यार बढ़ाएगी और पति-पत्नी के रिश्ते में आने वाली सामाजिक रुकावटों को आड़े आने नहीं देगी. ये प्रेम मोल लिया के ट्रेलर ने भारत में शादी की पंरपरा और समाज रुकावटों के बीच एक ऐसी खाई को पाटने का काम किया है, जो आज के दौर में बहुत सटीक बैठने वाली है.

कैसा है ये प्रेम मोल लिया का ट्रेलर

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म ये प्रेम मोल लिया का ट्रेलर 3.45 मिनट का है. ट्रेलर प्यार, सामाजिक बंधन, रोमांस और दो परिवारों की नोकझोक से उनमें प्यार पनपने तक से भरा हुआ है. ट्रेलर की शुरुआत आयुष्मान-शरवरी की शादी से होती है, लेकिन यह शादी इतनी आसान तरीके से नहीं हुई, जितना की लगता है. इस शादी से भारतीय पंरपरा और समाजिक बंधनों को पलटने का काम किया है, जिस ढर्रे पर अभी तक लोग इस बंधन में बंध रहे थे और वो बिल्कुल कंडीशनली उलट होता दिख रहा है. शादी के बाद अगले ही सीन में दोनों परिवार अदालत में आमने-सामने होते हैं. आयुष्मान फिल्म में प्रेम मिश्रा और शरवरी पूर्वा सोलंकी के रोल में हैं. शरवरी के घर में कोई पुरुष नहीं बल्कि छह महिलाओं से भरा घर हैं. प्रेम ने साफ कहा कि उसके लिए प्यार का मतलब सीधा शादी करना है. पूर्वा कहती है वह शादी के बाद अपना घर नहीं छोड़ सकती. इसके बाद शुरू होता है हिंदुस्तानी पंरपराओं और सामाजिक प्रथाओं को पलटने का असली खेल. शादी का कॉन्सेप्ट बदलने जा रही फिल्म...? पत्नी नहीं पति की हुई विदाई दुनियाभर में होने वाली शादियों में लड़की की ही विदाई होती है, लेकिन यहां शादी के बाद लड़के की विदाई होगी. यानी आयुष्मान खुराना को जमाई राजा बनकर रहना पड़ेगा. यह बहुत आम बात है, लेकिन प्रेम ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी फैमिली को ही अपने ससुराल में ले जाने की बात करता है, जो कि सोचने में ही बहुत अजीब है. एक ही छत के नीचे लड़की और लड़के का परिवार और उनकी नोकझोक फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने जा रही है. ट्रेलर में आयुष्मान कहते भी हैं कि कौनसे संविधान और वेद-पुराणों में लिखा है कि शादी के बाद लड़की ही मायका छोड़कर ससुराल जाएगी. फिल्म के इस डायलॉग से शादी के कॉन्सेप्ट में कुछ तो बदलाव संभल होता नजर आ सकता है. प्यार के आगे सामाजिक बंधन रुकावट नहीं.. फिल्म को देखने के बाद हो सकता है कि भारत में कई परिवार लड़की और लड़के की शादी में सामाजिक रुकावटों को आड़े नहीं आने देंगे. लेकिन यह सोचने में भी अभी भी बहुत मुश्किल लगता है कि लड़की और लड़के का परिवार एक ही छत के नीचे कैसे मैनेज करेगा. क्योंकि एक घर में दो परिवार के खर्चे और उनमें एक-दूसरे मान-सम्मान करना कितना मुश्किल हो सकता है कि सोचकर ही डर लगता है. लेकिन फिल्म इसका भी सॉल्यूलेशन देने जा रही है. ना मायका ना ससुराल... सिर्फ घर फिल्म पति-पत्नी के घरों को लेकर भारतीय समाज में एक नया बदलाव देने की कोशिश कर रही है. क्योंकि फिल्म में बताया गया है कि पति-पत्नी के घरों को मायका और ससुराल में मत बांटो बल्कि इसे भी एक घर की तरह देखें. वैसे फिल्म का यह संदेश दो परिवारों में प्यार और सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी भी है.