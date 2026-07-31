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'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग खत्म, अनुपम खेर ने सूरज बड़जात्या की तारीफ में पढ़े कसीदे

'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग खत्म हो गई है. अनुपम खेर ने टीम के साथ कुछ खास तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं.

Ayushmann Khurrana and Sharvari
आयुष्मान खुराना-शरवरी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 8:47 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और शरवरी, सूरज बड़जात्या की आने वाली फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में पहली बार साथ नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने टीम के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की है और फैंस को बताया की फिल्म की शूटिंग पूरी हो है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी. उन्होंने 'ये प्रेम मोल लिया' को एक ऐसी फिल्म बताया जो प्यार, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों का जश्न मनाती है और इन विषयों को आज के दौर के माहौल में दिखाती है. उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म के साथ राजश्री प्रोडक्शंस का मशहूर किरदार 'प्रेम' 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है और आयुष्मान पहली बार इस किरदार को निभा रहे हैं. यह किरदार लंबे समय से सूरज बड़जात्या की फिल्मों से जुड़ा रहा है और राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों में सबसे पहचाने जाने वाले नामों में से एक है.

तरण आदर्श ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'राजश्री प्रोडक्शंस - महावीर जैन फिल्म्स ने 'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी की. सूरज आर. बड़जात्या ने आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ काम किया है. सूरज आर. बड़जात्या की क्लासिक फिल्मों की तरह ही, 'ये प्रेम मोल लिया' प्यार, पारिवारिक मूल्यों और दिल को छू लेने वाले संगीत का जश्न मनाती है, और इन सदाबहार भावनाओं को आज के दौर के नजरिए से पेश करती है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'यह फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के जरिए राजश्री के मशहूर किरदार 'प्रेम' की 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी है. आयुष्मान खुराना पहली बार इस मशहूर किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ शरवरी मुख्य भूमिका में हैं. राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से बनाई गई 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म के जरिए सूरज आर. बड़जात्या और म्यूज़िक कंपोजर हिमेश रेशमिया की जोड़ी फिर से एक साथ आ रही है. इससे पहले उन्होंने 'प्रेम रतन धन पायो' में सफल काम किया था.'

शुक्रवार को अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर 'ये प्रेम मोल लिया' के सेट की कुछ झलकियां दिखाई और फैंस को बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी की है. उन्होंने इस पोस्ट को एक खास नोट के साथ जोड़ा है, जिसमें उन्होंने सूरज बड़जात्या के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया है. साथ ही उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म को भी याद किया है.

अनुपम खेर ने अपने नोट में लिखा है, 'और अब यह पूरा हो गया है. कल रात, हमने सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी कर ली. मैं सूरज को तब से जानता हूं जब वे मेरी पहली फिल्म 'सारांश' में असिस्टेंट थे. तब से लेकर अब तक, हमने आठ से ज्यादा फिल्मों का सफर साथ तय किया है. उन्हें हमारे समय के सबसे बेहतरीन कहानीकारों में से एक बनते हुए देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. एक ऐसी दुनिया में जहां सिनेमा, बाकी चीजों की तरह, लगातार बदल रहा है, सूरज ने अपनी सादगी और मूल्यों को बखूबी बनाए रखा है. उन्होंने ईमानदारी या भावनाओं से कभी समझौता किए बिना भारतीय परिवारों, रिश्तों, संवेदनाओं और मूल्यों की भावना को संजोया और सराहा है. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं.'

'ये प्रेम मोल लिया' के शानदार सफर के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, ''ये प्रेम मोल लिया' उस शानदार सफर का एक और खूबसूरत अध्याय है. यह दिल को छू लेने वाली और शालीनता से भरी फिल्म है, जिसकी कहानी ने मुझे पहली बार सुनने पर ही गहराई से प्रभावित किया था. एक और यादगार अनुभव के लिए, सूरज, आपका धन्यवाद. शानदार कास्ट और क्रू का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने स्नेह, समर्पण और प्यार से सेट पर हर दिन को इतना खास बना दिया. अब, मैं आप सभी के 'ये प्रेम मोल लिया' के जादू को अनुभव करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. कुछ सफर शूटिंग पूरी होने के साथ खत्म हो जाते हैं. लेकिन खूबसूरत सफर तब शुरू होता है जब वह दर्शकों तक पहुंचता है. हर हर महादेव.'

राजश्री फिल्म्स, महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर 'ये प्रेम मोल लिया' को को-प्रोड्यूस कर रही है. यह फिल्म आयुष्मान और शरवरी के बीच पहला सहयोग है. हिमेश रेशमिया को फिल्म के म्यूजिक कंपोज़र के तौर पर साइन किया गया है और यह फिल्म अभी इस साल 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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