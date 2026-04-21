ETV Bharat / entertainment

12 साल बाद 'प्रेम' की वापसी, राजश्री के नए प्रोजेक्ट का एलान, जानें कौन होगा स्टार, कब रिलीज होगी फिल्म

राजश्री प्रोडक्शंस के निर्देशक सूरज बड़जात्या ( IANS )

हैदराबाद: राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने आज, 21 अप्रैल को अपनी नए प्रोजेक्ट का एलान किया है. 2022 में फिल्म 'ऊंचाई' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद सूरज बड़जात्या एक बार फिर एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म लेकर दर्शकों के बीच लौट आए हैं. उन्होंने अपनी आगामी फिल्म के टाइटल के साथ, रिलीज डेट और लीड स्टार के नाम से भी पर्दा हटाया है. राजश्री का चहेता किरदार 'प्रेम' 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है. मंगलवार को राजश्री प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उनके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है. राजश्री ने अपने नोट में लिखा है, 'हमारे पास एक अनाउंसमेंट है. इस नवंबर, राजश्री प्रोडक्शंस (P) लिमिटेड, महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से, बड़े पर्दे पर एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहा है. सूरज आर. बड़जात्या की निर्देशित इस फिल्म का टाइटल है - ये प्रेम मोल लिया. इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं. यह हिमेश रेशमिया का एक म्यूजिकल है. थिएटर में 27 नवंबर 2026 को. तारीख याद रखें.'