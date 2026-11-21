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ये प्रेम मोल लिया OTT रिलीज: थिएटर्स से उतरने के बाद जानें कब-कहां ऑनलाइन आएगी आयुष्मान-शरवरी की फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ स्टारर फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म ये प्रेम मोल लिया से फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. रिलीज से पहले, फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी सामने आई है. चलिए जानते हैं थिएटर्स से उतरने के बाद ये प्रेम मोल लिया कब और कहां ओटीटी पर देख सकेंगे.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म थिएटर में चलने के बाद प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर पर प्लेटफॉर्म का नाम लिखा है. हालांकि, मेकर्स ने अभी ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. हिंदी फिल्में आमतौर पर थिएटर में रिलीज होने के 45 से 60 दिन बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं. यही टाइमलाइन 'ये प्रेम मोल लिया' पर भी लागू हो सकती है, लेकिन दर्शकों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा.

फिल्म में आयुष्मान प्रेम मिश्रा का रोल कर रहे हैं, जबकि शरवरी पूर्वा सोलंकी का रोल में नजर आएंगी. कास्ट में अनुपम खेर, शाद रंधावा, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, स्वानंद किरकिरे और सौम्या टंडन जैसे कलाकार भी हैं. खबर है कि फिल्म 70 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक अमाउंट कन्फर्म नहीं किया है.

एक इंटरव्यू में, आयुष्मान ने सूरज बड़जात्या की फिल्म में प्रेम का रोल करने के बारे में बात की थी. उन्होंने उन खूबियों के बारे में भी बताया था जो इस कैरेक्टर को खास बनाती हैं. उन्होंने कहा था, 'प्रेम मेरे लिए और असल में सबके लिए एक ग्रीन फ्लैग है. वह एक खूबसूरत इंसान है, जो अपने पार्टनर और अपने परिवार से प्यार करता है. सूरज सर की ज्यादातर फिल्मों में यही बात लगातार बनी रही है'.

एक्टर ने 'ये प्रेम मोल लिया' को राजश्री की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्म भी बताया. उन्होंने कहा कि प्रेम का रोल करना बहुत जिम्मेदारी वाला होता है और सलमान खान को 'आइडियल' प्रेम कहा. आयुष्मान ने यह भी बताया कि यह रोल उन पर क्यों सूट करता है.

इस बीच, आयुष्मान को पिछली बार उड़ता तीर में देखा गया था, जिसमें सारा अली खान भी थीं. फिल्म को आकाश कौशिक ने लिखा और डायरेक्ट किया था और धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया था.