'आवारापन 2' से 'ये आवारापन' टाइटल सॉन्ग रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज चीर देगी आशिकों का दिल
विशेष भट्ट के लिए भी यह गीत बेहद खास है. अरिजीत सिंह का पहला हिंदी फिल्मी गीत विशेष फिल्म्स के बैनर तले ही आया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद: 'वे जुनून' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स, यूट्यूब पर 30 मिलियन से अधिक व्यूज, यूट्यूब ट्रेंडिंग में दूसरे स्थान और स्पॉटिफाई इंडिया के टॉप 100 में जगह बनाने के बाद, विशेष फिल्म्स और सोनी म्यूजिक इंडिया अब अवारापन 2 के अगले बड़े म्यूजिकल मोमेंट के साथ लौटे हैं. 'ये आवारापन' अरिजीत सिंह की दिल छू लेने वाली आवाज, आमाल मलिक का मधुर संगीत और रश्मि विराग के बोल इस गीत को प्यार, तड़प और मुक्ति की उसी भावना से भर देते हैं, जो हमेशा से आवारापन की पहचान रही है. यह ऐसा गीत है जो धीरे-धीरे दिल में उतरता है और लंबे समय तक आपके साथ रहता है.
'ये आवारापन' में इमरान हाशमी एक बार फिर अपनी गहरी भावनाओं और इंटेंस अभिनय से शिवम पंडित के किरदार को जिंदा करते हैं. यह गीत आपको भावुक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आप दिल को छू जाता है. अरिजीत सिंह की आवाज, आमाल मलिक का संगीत और रश्मि विराग के शब्द इतनी खूबसूरती से एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं कि इस गीत में किसी एक को दूसरे से अलग सोच पाना मुश्किल है. 'ये आवारापन' सिर्फ फिल्म का एक गीत नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है, जैसे यह हमेशा से शिवम पंडित की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए ही लिखा गया था.
विशेष भट्ट के लिए भी यह गीत बेहद खास है. अरिजीत सिंह का पहला हिंदी फिल्मी गीत विशेष फिल्म्स के बैनर तले ही आया था, और सालों बाद भी यह खूबसूरत साझेदारी उसी मजबूती के साथ कायम है. इस बार भी दोनों एक ऐसे गीत के साथ लौटे हैं, जिसमें वही भावनात्मक गहराई, आत्मीयता और कालातीत एहसास है, जिसने उनकी इस साझेदारी को हमेशा यादगार बनाया है.
आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक "ये आवारापन" अब सोनी म्यूजिक इंडिया के माध्यम से सभी प्रमुख म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. विशेष फिल्म्स और मुकेश भट्ट की आवारापन 2 का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है और इसके निर्माता विशेश भट्ट हैं. फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अतुल कुमार और अनिरुद्ध रावल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.