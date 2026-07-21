ETV Bharat / entertainment

'आवारापन 2' से 'ये आवारापन' टाइटल सॉन्ग रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज चीर देगी आशिकों का दिल

हैदराबाद: 'वे जुनून' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स, यूट्यूब पर 30 मिलियन से अधिक व्यूज, यूट्यूब ट्रेंडिंग में दूसरे स्थान और स्पॉटिफाई इंडिया के टॉप 100 में जगह बनाने के बाद, विशेष फिल्म्स और सोनी म्यूजिक इंडिया अब अवारापन 2 के अगले बड़े म्यूजिकल मोमेंट के साथ लौटे हैं. 'ये आवारापन' अरिजीत सिंह की दिल छू लेने वाली आवाज, आमाल मलिक का मधुर संगीत और रश्मि विराग के बोल इस गीत को प्यार, तड़प और मुक्ति की उसी भावना से भर देते हैं, जो हमेशा से आवारापन की पहचान रही है. यह ऐसा गीत है जो धीरे-धीरे दिल में उतरता है और लंबे समय तक आपके साथ रहता है.

'ये आवारापन' में इमरान हाशमी एक बार फिर अपनी गहरी भावनाओं और इंटेंस अभिनय से शिवम पंडित के किरदार को जिंदा करते हैं. यह गीत आपको भावुक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आप दिल को छू जाता है. अरिजीत सिंह की आवाज, आमाल मलिक का संगीत और रश्मि विराग के शब्द इतनी खूबसूरती से एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं कि इस गीत में किसी एक को दूसरे से अलग सोच पाना मुश्किल है. 'ये आवारापन' सिर्फ फिल्म का एक गीत नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है, जैसे यह हमेशा से शिवम पंडित की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए ही लिखा गया था.