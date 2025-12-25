ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025 : 'धुरंधर-अवतार 3' से पहले बॉक्स ऑफिस पर भिड़ीं ये फिल्में, जानें किसने किया जनता पर रूल

मौजूदा साल में वॉर 2 से लेकर कूली तक इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर आमना-सामना हुआ, जानें किसने मारी थी बाजी.

Biggest Box Office Clashes of the year 2025
बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश 2025 (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 5:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साल 2025 इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश के लिए भी जाना जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी कई छोटी बड़ी फिल्में एक ही दिन थिएटर पर आईं और उनमें बॉक्स ऑफिस पर बड़ा टकराव देखने को मिला. बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुईं तो वहीं छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी. इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक साथ आने वाली फिल्मों का फैसला जनता ने किया. चलिए जानते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किन-किन फिल्मों में टक्कर देखने को मिली, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही फिल्म धुरंधर और अवतार 3 के क्लैश की.

फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का मुकाबला जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' से हो रहा है. कई लोगों को उम्मीद थी कि हॉलीवुड की यह दिग्गज फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में धूम मचाएगी, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया. 'धुरंधर', अवतार 3 से 14 दिन पहले रिलीज हुई थी और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट चल रही है.

20वें दिन तक फिल्म ने भारत में 640.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया, लोगों की पसंद और बार-बार देखे जाने से फिल्म की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है.

वॉर 2 और कूली इंडिपेंडेंस डे क्लैश

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर की वॉर 2 और रजनीकांत की कूली दोनों फिल्में बड़े पैमाने पर बनाई गईं, लेकिन जब अंतिम आंकड़े सामने आए, तो 'कुली' बड़ी विजेता बनकर उभरी. 'कुली' ने भारत में 337.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि 'वॉर 2' ने 236.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया. कूली को हिट तो वॉर 2 को फ्लॉप को टैग मिला है.

मालिक बनाम आंखों की गुस्ताखियां - जुलाई 2025

राजकुमार राव की मालिक और विक्रांत मैसी- शनाया कपूर स्टारर आंखों की गुस्ताखियां के साथ रिलीज हुई. मालिक ने भारत में 28.65 करोड़ रुपये कमाए, जो इस जोनर के हिसाब से मामूली लेकिन ठीकठाक कमाई है. वहीं, आंखों की गुस्ताखियां बुरी तरह फ्लॉप रही. फिल्म ने कुल मिलाकर केवल 1.71 करोड़ रुपये ही कमाए.

सन ऑफ सरदार 2 बनाम परम सुंदरी - अगस्त 2025

अगस्त में अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का मुकाबला सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'परम सुंदरी' से हुआ. दोनों फिल्मों का अंदाज अलग-अलग था. एक फिल्म जोरदार कॉमेडी ड्रामा थी, जबकि दूसरी भावुक और रोमांटिक. बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों का प्रदर्शन लगभग बराबर रहा. परम सुंदरी ने भारत में 51.28 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो सन ऑफ सरदार 2 से थोड़ा अधिक था, जिसने कुल 46.82 करोड़ रुपये कमाए. दोनों ही फिल्में सिनेमाघरों में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाईं. हालांकि, बाद में दोनों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेहतर रिस्पॉन्स मिला.

किंगडम बनाम धड़क 2 - जुलाई 2025

2025 के मध्य में एक और टकराव देखने को मिला जब किंगडम और धड़क 2 लगभग एक ही समय पर रिलीज हुईं. विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम ने अपने दमदार प्रदर्शन से कई लोगों को चौंका दिया. फिल्म ने भारत में 51.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसकी एक्शन से भरपूर कहानी और दमदार संगीत ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया.

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म धड़क 2 उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. फिल्म ने भारत में मात्र 22.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस मुकाबले में किंगडम ने बॉक्स ऑफिस पर स्पष्ट रूप से अपना दबदबा कायम किया.

कांतारा: चैप्टर 1 बनाम सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - 2 अक्टूबर 2025

अक्टूबर में साल की सबसे एकतरफा टक्कर देखने को मिली. ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का मुकाबला वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' से हुआ. 'कांतारा: चैप्टर 1' ऐतिहासिक रूप से सफल रही. फिल्म ने भारत में 622.04 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. दमदार कहानी, संस्कृति से जुड़ाव और बार-बार देखने लायक होने के कारण यह फिल्म अजेय साबित हुई.

वहीं, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने भारत में 61.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. लोकप्रिय कलाकारों के बावजूद, यह कांतारा द्वारा निर्मित सांस्कृतिक लहर के सामने टिक नहीं पाई. यह मुकाबला स्पष्ट रूप से कांतारा के पक्ष में रहा.

ये भी पढ़ें:

Yearender 2025: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' समेत ये हैं साल की 10 मोस्ट पॉपुलर वेब-सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

Yearender 2025: इन सेलेब्स का हुआ तलाक, एक की होते-होते रह गई शादी, इस साल कई हॉलीवुड स्टार्स के भी टूटे घर

Yearender 2025: अहान पांडे के बॉलीवुड डेब्यू के आगे फीके पड़े ये स्टार किड्स, जानें कौन हुआ फ्लॉप और कौन हिट

TAGGED:

THE BIGGEST BOX OFFICE CLASHES
BIGGEST INDIAN BOX OFFICE CLASHES
YEARENDER 2025 MOVIES CLASH
इंडियन फिल्म क्लैश
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.