Yearender 2025: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' समेत ये हैं साल की 10 मोस्ट पॉपुलर वेब-सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

पहले सीजन की धमाकेदार कामयाबी के बाद पूरे पांच साल बाद इसका दूसरा भाग पाताल लोक सीजन 2 आया. पहले भाग ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था और दूसरा भाग तो और भी ज्यादा डार्क व इन्वेस्टिगेटिव निकला. दूसरे सीजन की स्क्रिप्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत निकली. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है.

दूसरे नंबर पर दिवंगत एक्टर शशि कपूर के पोते जेहान कपूर स्टारर एक्शन और थ्रिलर सीरीज ब्लैक वॉरेंट है, जो मौजूदा साल के पहले महीने जनवरी में रिलीज हुई थी और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी काहनी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.

लिस्ट में सबसे टॉप पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है. बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की कहानी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और इस सीरीज में तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान भी देखने को मिले. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हैदराबाद: सिल्वर स्क्रीन के साथ-साथ सिनेमा के तीसरे पर्दे यानी ओटीटी के लिए भी साल 2025 कमाल का साल रहा है. हर साल की तरह इस साल भी क्राइम, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी और रियलिस्टिक ड्रामा समेत कई जोनर की सीरीज ऑनलाइन स्ट्रीम हुईं. मिनी पर्दे पर इस साल दर्शकों ने कई मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली सीरीज का लुत्फ उठाया. ईयर एंडर 2025 सेक्शन में बात करेंगे साल की उन 10 टॉप वेब-सीरीज की जिसे आईएमडीबी ने अपने हिसाब से रैंकिंग दी है. चलिए देखते हैं साल 2025 की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन सीरीज की लिस्ट.

देश की सबसे चर्चित सीरीज पंचायत अपने चार सफल सीजन पूरे कर चुकी है. मौजूदा साल में पंचायत सीजन 4 स्ट्रीम हुआ था. अमेजन प्राइम की यह सबसे हिट सीरीज में से एक है. इसमें फुलेरा गांव और उसके प्रधान, सचिव व विधायक सब दर्शकों का खूब मनोरंज करते हैं. आईएमडीबी लिस्ट में पंचायत सीजन 4 पॉपुलैरिटी में चौथे नंबर पर है.

5. मंडला मर्डर्स (Mandala Murders):

देश के टॉप फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की डार्क थ्रिलर और मिस्टीरियस सीरीज मंडला मर्डर्स ने भी देखने वालों के पसीने छुड़ा दिए. वाणी कपूर, गुल्लक वाले वैभव राज गुप्ता, आश्रम वाली अदिति पोहानकर और सुरवीन चावला स्टारर यह सीरीज जुलाई में रिलीज हुई थी और इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

6. खौफ (Khauf):

सस्पेंस और कॉमेडी के साथ-साथ हॉरर-थ्रिलर सीरीज ने दर्शकों को खूब डराया. आईएमडीबी की लिस्ट में हॉरर-थ्रिलर सीरीज खौफ छठा स्थान रखती है. रजत कपूर, रिया शुक्ला, चिम दुरंग स्टारर यह सीरीज अप्रैल 2025 में रिलीज हुई थी. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

7. स्पेशल ऑप्स सीजन 2 (Special Ops Season 2):

के.के मेनन की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्पाई सीरीज स्पेशल ऑप्स सीजन 2 भी मौजूदा साल में रिलीज हुई थी. सीरीज का पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था और पहले सीजन ने दर्शकों पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि वह इसके दूसरे सीजन के इंतजार थे. वहीं, सीरीज के दूसरे सीजन ने भी दर्शकों को खुद से बांधे रखा. एक्शन, इमोशन और इंटेलिजेंस इस सीरीज की जान है. यह सीरीज जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

8. खाकी-द बंगाल चैप्टर (Khakee The Bengal Chapter):

7 एपिसोड की ओरिजिनल सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर में रितविक भौमिक, आदिल जफर खान, चित्रांगदा सिंह, मिमोह और अकांक्षा सिंह ने अभिनय किया है. सच्ची घटनाओं पर बेस्ड यह एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो अपराध की दुनिया का पर्दाफाश करती है. यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

9. द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man Season 3):

मोस्ट अवेटेड सीरीज में राज एंड डीके की द फैमिली मैन सीजन 3 भी शामिल थी, जो पूरे चार साल बाद आई थी. मनोज बाजपेयी का श्रीकांत तिवारी वाला रोल इस सीरीज की जान है. सीरीज की कहानी और इसका सस्पेंस लोगों को पलक झपकने नहीं देता है. यह प्राइम वीडियो की हिट सीरीज में से एक है, जो इस साल पॉपुलैरिटी में 9वें स्थान पर है.

10. क्रिमिनल जस्टिस- ए फैमिली मैटर (Criminal Justice A Family Matter):

साल 2025 की पॉपुलर सीरीज की लिस्ट के आखिर में पकंज त्रिपाठी और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस- ए फैमिली मैटर' है, जिसका पहला एपिसोड मई में और फाइनल एपिसोड जुलाई में रिलीज हुआ था. यह फैमिली और कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जो दर्शकों को इमोशनल भी करती है. ये जियोहॉटस्टार की पॉपुलर सीरीज है.