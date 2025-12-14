ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: कोई गुपचुप, तो किसी ने धूमधाम से रचाई शादी, चर्चे में रही इन सेलिब्रिटीज की वेडिंग

2025 में कई सितारें ने शादी की है, जिनमें से किसी ने गुपचुप तो किसी ने धूमधाम से शादी रचाई. देखें सेलिब्रिटी वेडिंग का रीकैप

celebrities wedding
सेलिब्रिटीज की वेडिंग (ANI/IANS)
Published : December 14, 2025 at 5:06 PM IST

हैदराबाद: अगर 2025 को किसी एक चीज के लिए याद किया जाएगा, तो वह निश्चित रूप से शादियां होंगी, क्योंकि इस साल कई सेलेब्स ने शादी की, और अपने-अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए खुश कर दिया. हर सेलिब्रेशन में कुछ अनोखा था, कुछ कपल्स ने पारंपरिक भारतीय सेरेमनी चुनीं, तो कुछ ने गुपचुप शादी करने का फैसला किया. तो आइए पीछे मुड़कर उन सेलिब्रिटी शादियों को देखें जो इस साल हुई हैं...

अरमान मलिक और आशना श्रॉफ
इस साल शादी करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर मशहूर गायक अरमान मलिक का नाम शामिल हैं. उन्होंने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड , जो उनकी बेस्ट भी हैं, और इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ से 2 जनवरी 2025 को महाबलेश्वर में शादी की. उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर और अरमान के बड़े भाई, अमाल मलिक ने करवाई. अरमान और आशना की सगाई अगस्त 2023 में हुई थी.

दर्शन रावल और धरल सुरेलिया
18 जनवरी, 2025 को, पॉपुलर भारतीय सिंगर दर्शन रावल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. दर्शन और धरल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर की थी और कैप्शन लिखा, 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा के लिए'. हालांकि, यह पोस्ट उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद नहीं है.

रफ्तार और मनराज जवंदा
रैपर रफ्तार भी इस साल शादी के बंधन में बंधें. उन्होंने 31 जनवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम में फैशन स्टाइलिस्ट मनराज जवंदा से शादी की. यह शादी दो कल्चर की खूबसूरत मेल थी. उन्होंने सुबह पारंपरिक साउथ इंडियन सेरेमनी की. इसके बाद गुरुद्वारे में सिख आनंद कारज सेरेमनी हुई.

प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी
प्रतीक बब्बर ने गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी से शादी करने के लिए सबसे खास दिन चुना. उन्होंने प्रिया से वेलेंटाइन्स डे के दिन यानी 14 फरवरी को शादी किया. यह शादी बांद्रा में प्रतीक की दिवंगत मां स्मिता पाटिल के घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई. एक्टर ने अपने पिता राज बब्बर और अपने भाई-बहनों को इनवाइट नहीं किया, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए. उनकी यह शादी काफी दिनों तक चर्चे में बनी रही.

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से एक्ट्रेस बनीं प्राजक्ता कोली ने इस साल 25 फरवरी को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, वकील वृषांक खनाल से शादी की. 'मिसमैच' एक्ट्रेस की शादी महाराष्ट्र के कर्जत में एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. इस जोड़ी ने 13 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. शादी के लिए, उन्होंने अनीता डोंगरे का कस्टम-मेड आउटफिट पहना था, जिसमें भारतीय और नेपाली दोनों परंपराओं का मेल था.

हिना खान और रॉकी जायसवाल
टीवी से लेकर फिल्मों तक में अपनी अदा का जादू बिखेर चुकीं एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून अपने फैंस को शादी की खबर देकर हैरान कर दिया था. हिना ने 4 जून को मुंबई में अपने घर पर अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से सीक्रेट शादी की. उन्होंने शादी की रस्म के लिए मनीष मल्होत्रा ​​की ओपल ग्रीन हैंडलूम साड़ी पहनी थी, जिस पर उनके नाम कढ़ाई किए हुए थे. उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए शादी की.

अखिल अक्किनेनी और जैनब रवदजी
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के छोटे बेटे-एक्टर अखिल अक्किनेनी ने 6 जून को हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में बिजनेसवुमन जैनब से शादी की. इस सादी शादी में इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें चिरंजीवी, राम चरण, नानी, यश और महेश बाबू शामिल थे.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी
सालों तक डेटिंग करने के बाद, 'बालिका वधू' की फेम एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने 30 सितंबर को अपने रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर एक शानदार समारोह में शादी की. अविका ने साउथ सिनेमा में कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू फैंस के लिए सरप्राइज रहा. इस कपल ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में एक प्राइवेट शादी की. उन्होंने भूत शुद्धि विवाह की रीति-रिवाजों से शादी की. इस सेरेमनी में उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.

