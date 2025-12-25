Yearender 2025: 'सैयारा' से 'फासला' तक, ये हैं साल के चार्टबस्टर सॉन्ग, स्पॉटिफाई ग्लोबल लिस्ट में टॉप पर रहा ये गाना
2025 के टॉप इंडियन सॉन्ग्स, जिन पर आप थिरकने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. यहां कुछ चुनिंदे गानें दिए गए हैं...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 6:45 PM IST
हैदराबाद: इंडियन म्यूजिक ने 2025 में हमें कई हिट सॉन्ग दिए. इनमें से तो कुछ ऐसे थे, जो जबरदस्त बीट्स और अपने लिरिक्स की वजह से तुरंत रील्स और पार्टियों में छा गए. इस सीजन का म्यूजिक एनर्जी, दिल को छू जाने वाले वाले और बार-बार सुनने लायक है. ये हैं 2025 के हिट ट्रैक जो लोगों को खूब पसंद आएं.
'सैयारा' टाइटल सॉन्ग
यश राज फिल्म्स और मोहित सूरी हिट रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' के लिए साथ आए. इनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. इसमें नए एक्टर अहान पांडे और अनीता पड्डा हैं. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक लोगों को खूब पंसद किया था. सैयारा टाइटल सॉन्ग स्पॉटिफाई पर वायरल 50 ग्लोबल चार्ट पर नंबर 1 ट्रैक रहा.
On top of the world… and it’s all because of you. ❤️ #SaiyaaraTitleSong is the No 1 track on Viral 50 Global chart on Spotify ✨#Saiyaara in cinemas now.— Yash Raj Films (@yrf) July 27, 2025
Book your tickets - https://t.co/T2QGBqhgqR | https://t.co/9iUzCKkHaY#AhaanPanday | #AneetPadda | @mohit11481 |… pic.twitter.com/kUOizHV9om
संगीत: तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अर्सलान निजामी
गीतकार: इरशाद कामिल
गायक: फहीम अब्दुल्ला
'फासला' (धुरंधर)
जोश भरे 'धुरंधर' से, अक्षय खन्ना ने अरबी रैप हिट 'फासला' (FA9LA) में अपना एक नया कूल अंदाज दिखाया, उनका ये कूल डांस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. 'फासला' में अक्षय की जिंदादिली ने यह साबित कर दिया कि वाइब करने और ग्रूव करने के लिए जोरदार मूव्स की जरूरत नहीं होती. अक्षय खन्ना के बेफिक्र डांस ने सभी को वाइब करने और इस ट्रेंड में शामिल होने पर मजबूर कर दिया.
'गफूर' (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज है. इस सीरीज का 'गफूर' गाना काफी पॉपुलर हुआ था. 'गफूर' गाने के हर बीट में शाश्वत सचदेव का बोल्ड सिग्नेचर दिखता है. इस गाने को शिल्पा राव और उज्ज्वल गुप्ता की दमदार आवाज का सपोर्ट मिला है. वहीं, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के स्टाइलिश डांस मूव्स ने इस गाने को इस सीजन के सबसे शानदार पार्टी ट्रैक में से एक बना दिया है.
संगीत रचना, निर्माण, लेखन और संयोजन: शाश्वत सचदेव
गायक - शिल्पा राव, उज्ज्वल गुप्ता
'लाल परी' (हाउसफुल 5)
जब अक्षय कुमार कोई पार्टी ट्रैक लेकर आते हैं, तब भी वह प्लेलिस्ट पर राज करता है. उनकी फिल्म 'हाउसफुल 5' का 'लाल परी' गाना कुछ ऐसा ही था. लाल परी गाना इस साल का सबसे एनर्जेटिक और बेझिझक मजेदार था, जो किसी भी पार्टी की जान बन सकता है. अक्षय कुमार की बेबाक एनर्जी और ग्रूवी स्टेप्स ने लाल परी को पार्टी शुरू करने के लिए सबसे पसंदीदा गाना बना दिया.
गायक: यो यो हनी सिंह, सिमर कौर
म्यूजिक: यो यो हनी सिंह
लिरिक्स: यो यो हनी सिंह, अल्फाज
'बिजुरिया' (सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी)
वरुण धवन और जाह्नरी कपूर की इस रिलीज हुई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गाने भी काफी हिट रहे. लेकिन लोगों को जो गाना थिरकने पर मजबूर किया वो था 'बिजुरिया'. 'बिजुरिया' में, तनिष्क बागची ने रवि पवार की ओरिजिनल धुन को एक नए अंदाज में रीक्रिएट किया है, जो पुरानी यादों को ताजा और एनर्जी के साथ मिलाता है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पर फिल्माया गया यह ट्रैक फेस्टिव रंगों, डांस और एक कैची हुक से भरा है जो गाना खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है.
ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजर: रवि पवार
नए वर्शन को रीइमेजिन किया: तनिष्क बागची
सिंगर: सोनू निगम
सिंगर: असीस कौर
म्यूजिक प्रोड्यूसर: तनिष्क बागची
ओरिजिनल लिरिक्स: सोनू निगम और अजय झिंगरान
न्यू वर्शन एडिशनल लिरिक्स: तनिष्क बागची
'उई अम्मा' (आजाद)
इस साल एक आइटम सॉन्ग भी काफी धूम मचाया, था फिल्म आजाद का 'उई अम्मा'. राशा थडानी के ब्राइट एक्सप्रेशंस, अमान देवगन की स्क्रीन प्रेजेंस और मधुबंती बागची की दमदार आवाज उई अम्मा को शुरू से ही एक जिंदादिल एहसास देती है. गाने में अमान देवगन की मौजूदगी, इस ट्रैक को एक मजेदार नंबर बनाती है जो किसी भी प्लेलिस्ट की एनर्जी को तुरंत बढ़ा देता है.
गायिका: मधुबंती बागची
कंपोजर: अमित त्रिवेदी
गीतकार: अमिताभ भट्टाचार्य
'आवन जावन' (वॉर 2)
ऋतिक और कियारा की फिल्म 'वॉर 2' का गाना 'आवन जावन' ने सोशल मीडिया पर काफी राज किया. गाने में ऋतिक और कियारा के ऑन-स्क्रीन किरदारों के बीच रोमांस को दिखाया गाया. इस गाने पर काफी रील्स बने. आवन जावन को गायक अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने गाया है.
संगीत: प्रीतम
गीतकार: अमिताभ भट्टाचार्य
गायक: अरिजीत सिंह, निखिता गांधी
फाइंडिंग हर
देहरादून के पॉप कलाकार कुशाग्र ठाकुर ने इस साल एक हिट गाना दिया, जिसका नाम है- 'फाइंडिंग हर'. यह गाना आज भी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज कर रहा है. भारत में स्पॉटिफाई चार्ट्स पर 'फाइंडिंग हर' की धूम मचाने के साथ, कुशाग्र ठाकुर एक सितारा बनकर उभरे. इस गाने ने उन्हें एक बड़ी फैन फॉलोइंग दी है.
गाना: फाइंडिंग हर (जाना मेरे सवालों का मंजर तू)
गायक: कुशाग्र
संगीतकार: कुशाग्र
गीत: कुशाग्र और साहिल
संगीत: भरत
'सफायर'
इग्लिंश हिटमेकर एड शीरन ने इस साल भारतीय गायक अरिजीत सिंह के साथ मिलकर एक 'सफायर' नाम का गाना रिलीज किया. इंग्लिश और पंजाबी मिक्स इस गाने धमाल मचा दिया. उनका 'सफायर' वीडियो वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साल के आखिर के ग्लोबल चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा, जिससे यह साबित होता है कि अपने शानदार करियर में इतने आगे आने के बाद भी उनमें अभी भी बहुत दम है.
'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रैक
इस साल के अंत में तमिल स्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हुई. इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग का बीट, बैकग्राउंड म्यूजिक और बोल इतने दमदार था कि लोगों के दिल को छू गया. इस गाने में धनुष और कृति सेनन के किरदार के बीच के प्यारा को दिखाया गया है. एआर रहमान का म्यूजिक बहुत पावरफुल है और हर इमोशन को छूता है. अरिजीत सिंह इतनी फीलिंग से गाते हैं कि वह सीधे दिल तक पहुंचता है.
गाना कंपोज, प्रोड्यूस और अरेंज किया है ए.आर. रहमान ने
गायक: अरिजीत सिंह
लिरिक्स: इरशाद कामिल