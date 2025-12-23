Yearender 2025: 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, हीरो पर भारी पड़े ये निगेटिव रोल, आखिरी वाले ने हिला डाला पाकिस्तान
2025 में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई. इनमें कुछ ऐसे किरदार थे, जो मेन कैरेक्टर न होकर भी फिल्म के हीरो बन गए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 6:05 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के लिए 2025 एक शानदार साल रहा है. इस साल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे नए अवतार देखने को मिले जिन्होंने दर्शकों और आलोचकों दोनों को आकर्षित किया. इन किरदारों की दमदार एक्टिंग के आगे फिल्म के लीड कैरेक्टर तक फीके पड़ गए. हर तरफ एक्टर की जगह, फिल्म के साइड और निगेटिव रोल की ही चर्चा होती रही. ईयर एंडर 2025 के इस सेक्शन में आज हम इस साल के उन किरादारों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों पर हीरो से ज्यादा राज किया.
'छावा' में अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना के लिए 2025 सबसे शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई छावा से शानदार कमबैक किया और एक दमदार विलेन के किरदार में सबका दिल जीता. विक्की कौशल की अभिनीत फिल्म में अक्षय ने औरंगजेब का किरादर निभाया था. इस किरदार में उन्हें पहचान पाना थोड़ा कठिन-सा था. जहां विक्की कौशल ने फिल्म में छावा का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता था, वहीं औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना ने भी दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित किया था. उनका ये किरदार ना भूलने वाले किरदारों में से एक रहा.
रणदीप हुड्डा (जाट)
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने 2025 में रिलीज हुई जाट में अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. हालांकि फिल्म में मेन कैरेक्टर सनी देओल का था, लेकिन रणदीप का विलेन रोल ने पूरी लाइमलाइट लूट ले गई.
'जाट' में खूंखार रणतुंगा के रूप में उन्होंने एक दमदार परफॉर्मेंस, इमोशनल परफॉर्मेंस दी जिसने सभी को ऑथेंटिसिटी और किरदार में डूब जाने के प्रति उनकी बेजोड़ कमिटमेंट की याद दिला दी. रणदीप हुड्डा का यह नया रूप दर्शकों और आलोचकों दोनों को ही काफी पसंद आया था.
'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1' में गुलशन देवैया का किरदार
2025 बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया के लिए खास रहा. इस साल उन्हें एक ऐसा किरदार दिखाने का मौका मिला, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा. 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1', जो 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, में लापरवाह शासक, कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ बटोरी. उनके किरदार में हास्य, कमजोर पर चतुर और शाही अंदाज का शानदार मिश्रण देखने को मिला था. हालांकि, इस फिल्म में मेन कैरेक्टर कन्नड़ एक्टर ऋषभ शेट्टी का था, लेकिन जितना ऋषभ ने अपने किरदार के प्रशंसा हासिल की, उतना ही गुलशन देवैया ने भी अपने किरदार के लिए वाहवाही बटोरी.
रितेश देशमुख (रेड 2)
कॉमेडी हो या सीरियस कैरेक्टर या फिर विलेन का रोल, बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख हर एक किरदार में फिट बैठते हैं. लेकिन 2025 में उन्हें एक ऐसा किरदार निभाने को मिला, जो सबसे अलग था. वो था रेड 2 में विलेन, दादा भाई (मनोहर धनकर) नाम के एक ताकतवर और भ्रष्ट नेता का किरदार. इस फिल्म में उनकी टक्कर अजय देवगन के इनकम टैक्स ऑफिसर से होती है. उन्हें इस खतरनाक विलेन के किरदार को दमदार तरीके से निभाने के लिए तारीफ मिली, जो उनके आम कॉमेडी किरदारों से बिल्कुल अलग था. डायरेक्टर ने खास तौर पर उन्हें इस मुश्किल नेगेटिव रोल के लिए चुना था.
रजत बेदी (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
कोई मिल गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जानी दुश्मन जैसी दमदार फिल्मों में अभिनय कर चुके बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी के लिए भी 2025 सक्सेसफुल रहा. रजत लंबे समय के बाद अभिनय की दुनिया में नजर आए हैं. उन्होंने इस साल ओटीटी पर स्ट्रीम हुई शाहरुख खान के बेटी की पहली निर्देशित शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से एक्टिंग की दुनिया में कैमबैक किया. उनकी नई स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को बॉलीवुड के सपोर्टिंग टैलेंट याद दिला दी. उन्होंने अपने एक्टिंग से यह साबित कर दिया कि अगर एक्सपीरियंस एक्टर की छोटी भूमिकाएं भी, अगर विश्वास के साथ निभाई जाएं, तो वह दर्शकों के दिलों पर एक स्थायी छाप छोड़ सकती हैं.
ऊना चैपलिन
हाल ही में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश', जिसे अवतार 3 भी कहा जाता है, में नई विलेन, वरंग के रूप में ऊना चैपलिन के परफॉर्मेंस ने सभी का ध्यान खींचा है. उनके किरदार को क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने एक जबरदस्त, प्रभावशाली और असरदार रोल बताया है. कुछ दर्शकों ने उनके किरदार को मेन कैरेक्टर से ज्यादा दमदार बताया है. बता दें ऊना चैपलिन मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन की पोती हैं.
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना ने जहां छावा से इस साल की शुरुआत की, वहीं दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर से उन्होंने साल का अंत किया. सिनेमा के प्रति अपने चुनिंदा नजरिए के लिए जाने जाने वाले अक्षय ने पब्लिसिटी वाली हाइप से दूरी बनाए रखी और अपने परफॉर्मेंस को खुद बोलने दिया.
वे धुरंधर में एक जबरदस्त किरदार के साथ लौटे. फिल्म में उन्होंने बेरहम पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया और एक दमदार परफॉर्मेंस दी. इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की वाहवाही हुई. अक्षय ने खुद को एक डार्क, इंटेंस एनर्जी अपनाकर फिर से साबित किया कि रोल चाहे जो भी हो, वे हर किरदार में खुद को ढाल देते हैं.