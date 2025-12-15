ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: भारत में साल की सबसे कमाऊ फिल्में, चार्ट में ऊपर बढ़ी रही 'धुरंधर', देखें टॉप 5 लिस्ट

बॉलीवुड से साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा है, जो फरवरी 2025 में रिलीज हुई थी. लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपये का खर्च आया था. छावा का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 604.1 करोड़ रुपये है, कहा जा सकता है कि धुरंधर इस फिल्म का घरेलू कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. छावा की वर्ल्डवाइड कमाई 808.7 करोड़ रुपये है. अब सबकी नजर धुरंधर पर टिकी है. छावा को भी ब्लॉकबस्टर का टैग मिला है.

दिवाली के मौके पर (2 अक्टूबर) ऋषभ शेट्टी स्टारर एक्शन फैंटेसी फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 रिलीज हुई, जो अभी तक साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म का टैग अपने नाम की हुई है. हो सकता है कि रणवीर सिंह की धुरंधर इसका रिकॉर्ड तोड़ दे. 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने भारत में 622.5 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 853.4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला है.

हैदराबाद: एंटरटेनमेंट ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में आज हम बात करने जा रहे हैं, मौजूदा साल की उन 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की, जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस की लाज बचाने का काम किया. हालांकि इस साल अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक भी फिल्म 1000 करोड़ी क्लब में शामिल नहीं हो पाई. इस माइलस्टोन को हासिल करने से ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 चूक गई. दूसरी तरफ साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. धुरंधर से उम्मीद जताई जा रही है कि वो 1000 करोड़ रुपये कमा सकती है, लेकिन फिल्म के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा, हालांकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा 10 दिनों में पार कर लिया है. चलिए जानते हैं, 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों के बारे में और धुरंधर ने कमाई के मामले में किन-किन फिल्मों को धूल चटा दी है, इस पर भी चर्चा करेंगे.

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन मल्टीस्टारर फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. 250 से 280 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. धुरंधर साल 2025 की सबसे तेज 300 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने 9 दिनों में इस माइलस्टोन को अचीव किया है. धुरंधर की रिलीज को 10 दिन हो चुके हैं. फिल्म ने इन दस दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 364.60 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 552.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. भारत में धुरंधर ने कमाई के मामले में सैयारा को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि आने वाले दिनों में वर्ल्डवाइड कमाई भी पीछे छोड़ देगी.

डायरेक्टर- आदित्य धर

स्टारकास्ट- रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी.

सैयारा

जुलाई में रिलीज हुई फिल्म सैयारा नवंबर तक 2025 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी हुई थी और आज 15 दिसंबर को धुरंधर ने लिस्ट में इसे एक पायदान नीचे खिसका दिाय है. हालांकि सैयारा इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म है. सैयारा को आईएमडीबी ने 2025 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म का भी टैग दिया है. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म सैयारा ने खूब चर्चा बटोरी. महज 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने अपनी उम्मीद से ज्यादा 575.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. सैयारा का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 337.07 करोड़ रुपये है. सैयारा भी ब्लॉकबस्टर फिल्म है. सैयारा अपने गानों से भी खूब हिट हुई है. फिल्म का टाइटल सॉन्ग 'सैयारा' दर्शकों को खूब पसंद आया है. सैयारा गाने को 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे.

डायरेक्टर- मोहित सूरी

स्टारकास्ट- अहान पांडे, अनीत पड्डा

कूली

साउथ सिनेमा से कांतारा: चैप्टर 1 के बाद अगर इस साल किसी दूसरी साउथ फिल्म ने ज्यादा कमाई की है, तो वो है साउथ सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली. फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये था और फिल्म ने भारत में 260.3 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 516.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. नवंबर तक कूली कमाई के मामले में चौथे नंबर पर थी. डोमेस्टिक कलेक्शन में कूली भी धुरंधर से बीट हो चुकी है. जेलर (2023) के बाद रजनीकांत ने फिल्म कूली से बॉक्स ऑफिस कमाई के झंडे गाड़े. फिल्म का एवरेज का टैग मिला है.

डायरेक्टर- लोकेशन कनगराज

स्टारकास्ट- रजनीकांत, नागार्जुन अक्किनेनी, आमिर खान, उपेंद्र राव, पूजा हेगड़े, श्रुति हासन

वॉर 2

वॉर 2 साल 2025 की मोस्ट अवेडेट फिल्म थी, जो दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को पहली बार साथ में देखने के लिए दर्शक बहुत उत्साहित थे. दर्शकों को वॉर 2 से मास एक्शन, दमदार कहानी और ऋतिक-जूनियर की जादूई केमिस्ट्री देखने की उम्मीद थी, जो दर्शकों को देखने को नहीं मिली. वॉर 2 का बजट 350 करोड़ रुपये था. फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस 240.5 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड सिर्फ 400 करोड़ रुपये का कलेक्श किया. फिल्म को फ्लॉप का टैग का मिला है. बता दें, धुरंधर ने वॉर 2 को भी डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है. वॉर 2 साल 2025 के नवंबर महीने तक बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी और अब धुरंधर की धुआंधार कमाई के चलते यह चौथे स्थान पर आ गई है. अब वॉर 2 का 2025 की छठी सबसे कमाऊ फिल्म है. आपको बता दें, कांतारा : चैप्टर 1, छावा, सौयारा, कूली और वॉर 2 इन पांचों फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई का जोड़ 2300 करोड़ रुपये है, वहीं, धुरंधर की अब तक की कमाई इसमें जोड़ दे तो यह 2850 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठ जाती है.

डायरेक्टर- अयान मुखर्जी

स्टारकास्ट- ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी