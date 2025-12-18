ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: इन सेलेब्स का हुआ तलाक, एक की होते-होते रह गई शादी, इस साल कई हॉलीवुड स्टार्स के भी टूटे घर

ईयर एंडर 2025 तलाक और अलग होने वाले सेलेब्स ( IANS )

पीटर हाग ने साल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी थी. इस जोड़े ने साल 2011 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं. सेलिना ने सोशल मीडिया के जरिए खुलकर अपने दर्द को बयां किया, जिससे उनका अलगाव 2025 की सबसे बड़ी सुर्खियों में एक बन गया.

अभिनेत्री सेलिना जेटली का अपने पति पीटर हाग से तलाक इस साल के सबसे गंभीर मामलों में से एक है. सेलिना ने मुंबई में तलाक के लिए अर्जी दी और अपने पति पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और भावनात्मक हेरफेर का आरोप लगाया. उन्होंने आय और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग की.

कुछ हफ्तों बाद, दोनों ने पुष्टि की कि उन्होंने शादी न करने का फैसला किया है. उन्होंने इसके लिए निजी और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया. उनके इस फैसले से फैंस को गहरा सदमा लगा. सोशल मीडिया पर दोनों के एक-दूसरे को अनफॉलो करने से यह क्लियर हो गया कि रिश्ता खत्म हो चुका है.

एक और चौंकाने वाला वाकया तब घटा, जब म्यूजिशियन पलाश मुच्छल और भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी होते-होते रह गई. उनकी सगाई का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया था और उनक फैंस ने इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. समारोह से ठीक एक दिन पहले, फैमिली हेल्थ इमरजेंसी के कारण शादी स्थगित कर दी गई.

इस साल का सबसे चर्चित तलाक कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का रहा. इस जोड़े ने दिसंबर 2020 में शादी की और जल्द ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गए, हालांकि, 2024 के अंत तक उनके बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थी. मार्च 2025 में, उन्होंने आपसी सहमति से आधिकारिक तौर पर अपनी शादी खत्म कर दी. इनके तलाक ने एलीमनी संबंधी खबरों और सोशल मीडिया पर अटकलों के कारण काफी सुर्खियां बटोरीं. इस सब हंगामे के बावजूद, दोनों ने अपने अलगाव के कारणों पर खुलकर चर्चा न करने का विकल्प चुना.

कई ऐसे कपल जो कभी खुशहाल दिखते थे, उन्होंने 2025 में अलग होने का फैसला लिया. कुछ ने कानूनी तौर पर अपनी शादी खत्म कर दी, तो कुछ ने शादी कैंसिल कर दी या अलग रहने का ऑप्शन चुना. चलिए अपने ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में जानते हैं किन-किन सेलेब्स का इस साल घर टूटा, किसका ब्रेकअप हुआ और किसकी शादी होते-होते रह गई.

हैदराबाद: साल 2025 कई सेलिब्रिटी जोड़ों के लिए मनहूस साबित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है. इस साल मशहूर हस्तियों को अपने रिश्तों को संजोने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा. कह सकते हैं कि शोहरत, काम का दबाव और निजी समस्याएं अक्सर रिश्तों पर भारी असर डालती हैं, और हमारे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं.

मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन ने नवंबर में सिनेमैटोग्राफर विपिन पुथियांकम से तलाक का एलान किया. उनकी शादी लगभग एक साल तक चली. मीरा ने शांति और आत्मसम्मान को चुनने के बारे में आत्मविश्वास से बात की. यह उनका तीसरी शादी थी.

राहुल देशपांडे और नेहा

मराठी गायक राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा ने भी 2025 में अपना तलाक ले लिया. 17 साल साथ रहने के बाद, इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने का एलान किया. उन्होंने क्लियर कहा कि वे अपनी बेटी की परवरिश प्यार और आपसी सम्मान के साथ मिलकर करते रहेंगे.

शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे

भाभीजी घर पर हैं फेम एक्ट्रेस अभिनेत्री शुभांगी अत्रे और पीयूष पूरे का तलाक फरवरी 2025 में हो गया था. यह जोड़ा दो दशकों से अधिक समय से साथ था. दुख की बात है कि तलाक के महज दो महीने बाद ही पीयूष का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

मुग्धा चाफेकर और रवीश देसाई

टीवी कलाकार मुग्धा चापेकर और रविश देसाई भी इसी साल अलग हो गए. नौ साल की शादी के बाद उन्होंने अप्रैल 2025 में अलग होने का एलान किया. दंपति ने बताया कि अंतिम कदम उठाने से पहले वे एक साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे. उनका फैसला आपसी सहमति और सम्मान पर आधारित था.

लता सभरवाल और संजीव सेठ

टेलीविजन की मशहूर जोड़ी लता सभरवाल और संजीव सेठ ने जून 2025 में अपने अलग होने की घोषणा करके फैंस को चौंका दिया. 16 साल के वैवाहिक जीवन के बाद, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया.

2025 में हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का होने वाला अलगाव

जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक

2025 में हॉलीवुड में कई बड़े ब्रेकअप भी देखने को मिले. जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक का तलाक फरवरी में आधिकारिक तौर पर फाइनल हो गया था. उनकी प्रेम कहानी ने कभी फैंस को दोबारा मौका मिलने की उम्मीद जगाई थी.

सालों बाद दोबारा मिलने और 2021 में शादी करने के बाद, कई लोगों को लगा था कि उनका रिश्ता हमेशा चलेगा. हालांकि, समय के साथ मतभेद बढ़ते गए. तलाक कानूनी तौर पर हुआ. दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर आरोप लगाए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया.

निकोल किडमैन और कीथ अर्बन

निकोल किडमैन और कीथ अर्बन का सेपेरेशन भी चौंकाने वाला था. 19 साल की शादी के बाद, निकोल ने सितंबर में तलाक के लिए अर्जी दी. इस दंपति की दो बेटियां हैं और उन्हें लंबे समय से हॉलीवुड के सबसे मजबूत कपल में से एक माना जाता था. उनके सेपेरेशन समझौते में बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया. निकोल और कीथ दोनों ने सार्वजनिक बयान देने से परहेज किया और इस प्रक्रिया के दौरान निजता को आगे रखा.

अभिनेता जोडी टर्नर-स्मिथ और जोशुआ जैक्सन

अभिनेता जोडी टर्नर-स्मिथ और जोशुआ जैक्सन का तलाक भी मई 2025 में गया. 2019 में इनकी एक बेटी हुई थी. उनके तलाक की कार्यवाही सार्वजनिक थी और इसमें बच्चों की कस्टडी और वित्तीय मामलों पर चर्चा हुई. अंत में, वे संयुक्त कस्टडी और साझा जिम्मेदारियों पर सहमत हुए.

कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम



पॉप स्टार कैटी पेरी और अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम ने नौ साल के रिश्ते के बाद अपना संबंध तोड़ लिया. वे 2019 में एंगेज्ड हुए थे और उनकी एक बेटी है. अपने संयुक्त बयान में, उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी का पालन-पोष्ण मिलकर करते रहेंगे और एक परिवार के रूप में जुड़े रहेंगे.