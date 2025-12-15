Yearender 2025: 'सिकंदर' से 'वॉर 2' तक, इन बिग बजट फिल्मों का खूब हुआ हल्ला, पर निकली फिसड्डी, दर्शकों ने पीटा माथा
2025 में सलमान खान और ऋतिक रोशन समेत इन सुपरस्टार ने अपने दर्शकों को बड़ी फिल्म के नाम पर 'ठग' लिया.
हैदराबाद: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर आधा खत्म हो चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो साल 2025 बीते साल 2024 के मुकाबले ज्यादा और साल 2023 के मुकाबले कम एंटरटेनिंग रहा है. हर साल की तरह जाते हुए साल 2025 में भी उन फिल्मों ने दर्शकों को निराश किया, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी. एक कहावत है ना 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', यह कहावत मौजूदा साल 2025 की उन मेगा फ्लॉप फिल्मों पर फिट बैठती है, जिन्होंने दर्शकों को सबसे ज्यादा 'ठगा' है. फ्लॉप फिल्म देने वाले स्टार की लिस्ट में सलमान खान और कमल हासन जैसे सुपरस्टार की फिल्म भी शामिल है. चलिए अपने ईयर एंडर के सेक्शन में बात करते हैं इन महाफ्लॉप फिल्मों की, जिन्हें देख दर्शकों ने पीट लिया था अपना माथा.
गेम चेंजर (रिलीज- 10 जनवरी)
साल 2025 में बिग बजट और फ्लॉप फिल्म की शुरुआत टॉलीवुड सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' से हुई. साउथ फिल्मों के बेहतरीन डायरेक्टर शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म गेम चेंजर पर 400 करोड़ रुपये की लागत आई थी और फिल्म के सभी गानों को बनाने में ही 75 करोड़ रुपये का बजट आया था. फिल्म ने भारत में 131.17 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 186.25 करोड़ रुपये कमाए थे. 10 जनवरी 2025 में रिलीज हुई गेम चेंजर राम चरण की महाफ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. इस फिल्म में उनकी हीरोइन बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी थीं. फिल्म की कहानी एक आईएएस ऑफिसर (राम चरण) पर बेस्ड थी, जो बिजनेस से लेकर राजनीति में बैठे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाता है.
सिंकदर (रिलीज- 28 मार्च)
साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म सलमान खान स्टारर सिकंदर ही मानी जा रही थी. सलमान के फैंस ईद के इस तोहफे को दिल से लगा बैठे थे. लेकिन साल 2025 के ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म सिकंदर ने सलमान खान के फैंस को बहुत निराश किया. सिकंदर का निर्देशन गजनी के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस ने किया था. 28 मार्च को रिलीज हुई सिकंदर ने वर्ल्डवाइड महज 182 करोड़ रुपये और भारत में 108.7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म का बजट ही 200 करोड़ रुपए था. फिल्म साल 2025 की महाफ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.
ठग लाइफ (रिलीज डेट - 5 जून)
साउथ सुपरस्टार कमल हासन, सिलंबरसन और तृष्णा कृष्णन स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म 'ठग लाइफ' ने भी दर्शकों को 'ठगने' का काम किया. देश के बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में से एक मणिरत्नम ने इसका निर्देशन किया था. 200 करोड़ी बजट में बनी फिल्म ठग लाइफ ने भारत में 48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड 97.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इसे कमल हासन के करियर की डिजास्टर फिल्म का टैग मिला है. कमल हासन ने विक्रम जैसी सुपरहिट फिल्म देकर अपने दर्शकों को ठग लाइफ देखने पर मजबूर किया था.
सन ऑफ सरदार 2 (रिलीज डेट- 1 अगस्त)
13 साल बाद अजय देवगन और संजय दत्त की मास कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार का दूसरा भाग रिलीज हुआ था. विजय कुमार अरोड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 मौजूदा साल की 1 अगस्त को रिलीज हुई थी. पार्ट 2 में अजय देवगन की हीरोइन मृणाल ठाकुर थी और नए-पुराने चेहरों के साथ फिल्म अपने पोस्टर और टीजर-ट्रेलर से दमदार लग रही थी, लेकिन थिएटर में फिल्म की असली हकीकत सामने आने के बाद दर्शकों ने माथा पकड़ लिया. 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 65.8 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 44.9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
वॉर 2 (रिलीज-14 अगस्त )
साल 2025 का सबसे बड़ा कोलैब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का माना जा रहा था. इस अनएक्सपेक्टेड जोड़ी की मास एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. जबकि वॉर का निर्देशन पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया था. पहली 'वार' हिट और 'वॉर 2' फ्लॉप साबित हुई. ऋतिक और जूनियर एनटीआर के कोलैब का दर्शकों पर कोई असर नहीं दिखा. 350 से 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म वॉर 2 ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 240.5 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 360.7 करोड़ रुपये ही कमाए. वॉर 2 को साल 2025 की फ्लॉप फिल्म का टैग मिला है.
साल 2025 की अन्य फ्लॉप फिल्में
IMDb के अनुसार, साल 2025 की अन्य फ्लॉप फिल्मों में कंगना रनौत की मच हाइप और विवादित फिल्म इमरजेंसी, सिद्धार्थ मल्होत्रा- जाह्नवी कपूर की परम सुंदरी, शाहिद कपूर की देवा, काजोल की मां, टाइगर श्रॉफ की बागी 4, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2, राजकुमार राव की मालिक, सोनू सूद की फतेह, विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स, हिमेश रेशमिया की बडास रविकुमार, पवन कल्याण की हरि हरा वीरा मल्लू, अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह स्टारर मेरे हसबैंड की बीवी, अमान देवगन, राशा थडानी की आजाद, जुनैद खान और खुशी कपूर की लवयापा, इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो, संजय दत्त और मौनी रॉय की द भूतनी और आदर्श गौरव, शशांक अरोड़ा, विनीत कुमार सिंह की सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव शामिल हैं.