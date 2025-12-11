ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: शाहरुख खान से अल्लू अर्जुन तक, इन टॉप स्टार्स की इस साल नहीं रिलीज हुई फिल्म, जानें क्यों ?

2025 में कई टॉप एक्टर्स की फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका, रणबीर, प्रभास और अन्य कई एक्टर्स हैं.

Big Celebs films No Film Release This Year
इन टॉप स्टार्स की इस साल नहीं रिलीज हुई फिल्म (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 5:48 PM IST

8 Min Read
हैदराबाद: साल 2025 खत्म होने वाला है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक शानदार साल रहा. कई फिल्में रिलीज हुईं. कई नए सितारे आए. कुछ सितारों ने बड़ी हिट फिल्में दीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ बड़े नाम इस साल एक बार भी बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए. फैंस उनका इंतजार करते रहे, लेकिन उनके पसंदीदा सितारे या तो अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे. कई पर्सनल लीव पर थे, कई चोटों से उबर रहे थे या भविष्य में आने वाली बड़ी फिल्मों की तैयारी कर रहे थे.

इस साल यह बात सामने आई कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है. बड़े सितारे अब पहले से ज्यादा चुनिंदा फिल्में चुन रहे हैं. उनमें से कई अब बड़े पैमाने की फिल्मों में काम करते है, जिन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं. कुछ सही स्क्रिप्ट का इंतजार करना चाहते हैं. कुछ परिवार पर ध्यान देना चाहते हैं. कुछ बस व्यस्त सालों के बाद थोड़ा आराम चाहते हैं. कारण चाहे जो भी हो, प्रशंसकों को उनकी कमी खल रही थी. यहां बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड के उन टॉप सितारों पर एक नजर है, जिनकी कोई भी फिल्म 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई.

शाहरुख खान

शाहरुख खान ने 2023 में शानदार वापसी की थी. उन्होंने उसी साल पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्में दीं. तीनों ही फिल्में सफल रहीं. पांच साल के अंतराल के बाद उन्हें देखकर फैंस बेहद खुश थे, लेकिन 2024 और 2025 में उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई. उन्होंने सही स्क्रिप्ट चुनने में समय बिताया. इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो किया. उनकी अगली बड़ी फिल्म 'किंग' है, जो 2026 में रिलीज होगी.

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण की भी इस साल कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई. 2024 में उनकी बेटी का जन्म हुआ और उन्होंने 2025 में पारिवारिक जीवन पर पूरा ध्यान दिया. उनकी पिछली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' थी, जो 2024 में रिलीज हुई एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म थी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है. दीपिका अब अल्लू अर्जुन के साथ एटली की अगली साइंस फिक्शन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं, लेकिन रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है. फिलहाल, फैंस उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर 2025 में भी नजर नहीं आए. 2023 में एनिमल की जबरदस्त सफलता के बाद, प्रशंसकों को कम से कम एक नई फिल्म की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने पूरा साल दो बड़ी फिल्मों, रामायण और लव एंड वॉर की शूटिंग में बिताया. रणबीर आर्यन खान द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स शो में सिर्फ एक विशेष कैमियो में नजर आए, लेकिन कोई पूरी फिल्म नहीं आई. उनकी अगली फिल्म 2026 की दिवाली के दौरान रामायण होगी.

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट को यशराज की पहली वुमन लेड स्पाई फिल्म 'अल्फा' के साथ 2025 का अंत करना था. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन भारी पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य के कारण इसे 2026 तक टाल दिया गया. आलिया ने 2025 में इस फिल्म की तैयारी की और रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ 'लव एंड वॉर' पर भी काम किया. इस साल आलिया की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिससे उनके फैंस बॉलीवुड की सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्रियों में से एक को मिस कर रहे हैं.

श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' 2024 में बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन 2025 में उन्होंने कोई बड़ी फिल्म साइन नहीं की, उन्होंने पूरा साल लावणी नृत्यांगना विथाबाई नारायणगांवकर की जीवनी पर आधारित फिल्म 'ईथा' की स्क्रिप्ट पढ़ने और तैयारी करने में बिताया. क्योंकि जीवनी पर आधारित फिल्मों की तैयारी में समय लगता है, इसलिए श्रद्धा ने पूरा साल रिसर्च, ट्रेनिंग और वर्कशॉप में लगाया.

कैटरीना कैफ

कैटरीना कैफ ने 2025 में भी अभिनय से ब्रेक लिया था. 2024 में आई फिल्म 'मैरी क्रिसमस' के बाद उन्होंने कोई नई फिल्म साइन नहीं की. उन्होंने साल का अधिकांश समय मदरहुड का आनंद लेने और अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' को संभालने में बिताया. फैंस जानते हैं कि वह तभी वापसी करती हैं, जब उन्हें कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट मिलता है. इसलिए, उन्हें उनकी अगली फिल्म के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.

करीना कपूर खान

करीना पिछले कुछ सालों में काफी व्यस्त रहीं, लेकिन 2025 उनके लिए एक खाली साल रहा. 2024 में 'द बकिंघम मर्डर्स' के बाद, उन्होंने पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ 'दायरा' की शूटिंग शुरू की. यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस साल उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, इसलिए फैंस को उनकी कमी भी खल रही थी.

इन साउथ सुपरस्टार की फिल्में भी नहीं आईं

सिर्फ बॉलीवुड सितारों की ही बात नहीं थी. दक्षिण भारत के कई शीर्ष अभिनेताओं के पास भी 2025 में कोई फिल्म नहीं थी.

यश

रॉकिंग स्टार यश साल 2022 में फिल्म केजीएफ 2 में नजर आए थे. बीते तीन साल से वह अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक पर काम कर रहे हैं. फिल्म आगामी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. साल 2026 में वह रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण में भी नजर आएंगे. इन दो बड़ी फिल्मों में पर बिजी होने के चलते यश बीते तीन साल से पर्दे से दूर हैं.

अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन ने 2024 के अंत में ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 दी. इसकी सफलता के बाद, उन्होंने 2025 में अपनी अगले प्रोजेक्ट्स की तैयारी की. उनकी अगली फिल्म पुष्पा 3 (2027) में रिलीज होने वाली है. चूंकि बड़ी फिल्मों में समय और प्लान की आवश्यकता होती है, इसलिए अल्लू अर्जुन की इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई.

महेश बाबू

महेश बाबू निर्देशक एसएस राजामौली की अगली वैश्विक साहसिक फिल्म पर काम कर रहे हैं. यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए काफी तैयारी की जरूरत है. महेश की कोई भी फिल्म 2025 में रिलीज नहीं हुई थी. फैंस जानते हैं कि यह इंतजार सार्थक होगा क्योंकि राजामौली की फिल्में हमेशा कुछ न कुछ बड़ा लेकर आती हैं. उन्हें आखिरी बार 2024 में फिल्म 'गुंटूर कारम' में देखा गया था.

प्रभास

प्रभास ने 2025 में स्पिरिट, राजा साहब और फौजी जैसी कई बड़ी फिल्मों की तैयारी में समय बिताया. इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ होने के कारण, इस साल कोई भी फिल्म रिलीज के लिए तैयार नहीं थी.

थलपति विजय

थलपति विजय की पिछली फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' 2024 में रिलीज हुई थी, जो चेन्नई की उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी. फिलहाल वे 'जना नायकन' पर काम कर रहे हैं, जो जनवरी 2026 में रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि राजनीति में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले यह उनकी आखिरी फिल्म होगी. इस तरह, 2025 विजय की किसी भी फिल्म के बिना ही बीत गया.

2025 में क्यों रिलीज नहीं हुई इन स्टार्स की फिल्में?

फिल्म मेकिंग का सर्कुलेशन बदल रहा है. पैन इंडिया और मल्टीलिंगुअल फिल्मों के लिए समय चाहिए होता है. यह सभी टॉप के अभिनेता जल्दबाजी में लिखी गई स्क्रिप्ट से बचे रहे. पेन इंडिया फिल्मों के आने के बाद कई अभिनेता स्क्रिप्ट पर फोकस कर रहे हैं. उसमें इनके पर्सनल कमिटमेंट भी मायने रखते हैं. यही कारण है कि 2025 एक ऐसा साल बन गया जिसमें फैंस अपने इन चहेते स्टार्स की फिल्म का इंतजार करते रह गए.

