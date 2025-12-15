ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: ना कोई शोर ना प्रमोशन, ये हैं साल की सबसे धुरंधर फिल्में, बजट और उम्मीद से ज्यादा की कमाई

इस साल बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हुईं, जो बिना शोर और प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की हैं. देखें लिस्ट...

Saiyaara-Lokah Chapter 1 Chandra
सैयारा/लोका चैप्टर 1: चंद्रा (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 7:40 PM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 8:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साल 2025 को हिंदी सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक यादगार साल रहा. इस साल एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर और सस्पेंस समेत हर जॉनर की फिल्में रिलीज हुईं. इन में से तो कुछ ऐसी फिल्में थी, जो बिना शोरगुल और प्रमोशन के माउथ-टू-माउथ पब्लिसिटी के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. ये फिल्में ना सिर्फ बजट, बल्कि उम्मीद से भी ज्यादा कमाई की हैं. हम आपके लिए 2025 की ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट लाए हैं, जिन्होंने बिना शोर और प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और दर्शकों का दिल जीता.

'छावा'
विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज हुई और उम्मीद से ज्यादा कमाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'छावा' 150 करोड़ के बजट में बनी. सैकनिल्क के मुताबिक, 'छावा' ने दुनिया भर में 807.91 करोड़ रुपये और भारत में 585.7 करोड़ रुपये की कमाई की.

इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की बहादुरी की कहानी आज की पीढ़ी को बताई गई. लक्ष्मण उतेकर की निर्देशित फिल्म ने सिनेमाघरों में दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि लोग छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान, भक्ति और वीरता को देखकर गर्व से भर गए, और औरंगजेब द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. इस फिल्म ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना के किरदार में जान डाल दी है.

'एल2: एम्पुरान'
पृथ्वीराज सुकुमारन की निर्देशित 'एल2: एम्पुरान' 27 मार्च, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में रिलीज हुई. कम प्रमोशन होने के बाद भी इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनकर उभरी. इतना ही नहीं, यह दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली मलयालम प्रोडक्शन बन गई है. इसके अलावा इसने 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का भी खिताब अपने नाम किया है.

'सैयारा'
किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 'सैयारा' सालों की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट बन जाएगी. नए स्टार अहान पांडे और अनीता पड्डा की केमिस्ट्री, मिथुन के दिल को छू लेने वाले म्यूजिक ने सैयारा को एक कल्चरल फेनोमेनन बना दिया. करीब 60 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म शुरू में अच्छी चली, लेकिन माउथ-टू-माउथ पब्लिसिटी के चलते इसकी रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से यह 300 करोड़ नेट कमाने वाली पहली हिंदी रोमांटिक फिल्म बन गई.

'महावतार नरसिम्हा'
होम्बले फिल्म्स ने इसी साल महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का एलान किया. प्रोडक्शन हाउस ने सिनेमा प्रेमियों को बताया कि वे 12 सालों मे 7 एनिमेटेड फिल्में लेकर आ रहे हैं. होम्बले ने इसी साल 'महावतार नरसिम्हा' से इसकी शुरुआत की.

पुराणों से नरसिम्हा अवतार की एक एनिमेटेड कहानी, महावतार नरसिम्हा एक सरप्राइज फैमिली फेवरेट बनकर उभरी. यह फिल्म इसी साल जुलाई में सिनेमाघरों में उतरी. कम प्रमोशन, जो ना के बराबार था, और लगभग जीरो उम्मीदों के साथ रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय भक्ति कंटेंट की बढ़ती मांग का फायदा उठाया.

लगभग 5-10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म के दमदार विजुअल्स, वीएफएक्स और भक्तिपूर्ण कहानी ने दर्शकों को थिएटर आने पर मजबूर कर दिया और इसे सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करवा दिया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई.

'लोकाः चैप्टर 1 - चंद्रा'
कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'लोकाः चैप्टर 1-चंद्रा' दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है. यह फिल्म अगस्त में रिलीज हुई थी. डोमिनिक अरुण की यह फिल्म 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी.

'धुरंधर'
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. आदित्य धर की यह स्पाई थ्रिलर अपनी परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. ना के बराबर प्रमोशन और माउथ-टू-माउथ पब्लिसिटी की वजह से फिल्म ने पहले वीकेंड की अपेक्षा दूसरे वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. दूसरे शनिवार को इसने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की, जिसके बाद यह दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्म बन गई.

फिल्म ने मात्र 10 दिनों में दुनियाभर में 552 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की है. जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 364.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. फिल्म सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक रन कर रही है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह और भी कई रिकॉर्ड कायम करेगी.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : December 15, 2025 at 8:56 PM IST

TAGGED:

YEARENDER 2025
BLOCKBUSTER FILMS 2025
YEARENDER 2025 BLOCKBUSTER FILMS
2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्में
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.