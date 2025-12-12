ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: 'रहमान डकैत' के 'फासला' से राम चरण के 'चिकरी-चिकरी' तक, इन सॉन्ग के वायरल डांस हुक स्टेप पर खूब थिरके लोग

साल 2025 में लोगों ने इन 5 गानों के हुकअप डांस स्टेप्स पर खूब रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

VIRAL DANCE HOOK STEPS of 2025
वायरल डांस हुक स्टेप 2025 (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 12, 2025 at 5:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एंटरटेनमेंट के लिहाज से मौजूदा साल 2025 भी कुछ कम खास नहीं रहा है. 'कांतारा: चैप्टर 1', 'छावा' और 'सैयारा' समेत कई फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. फिलहाल लोगों पर फिल्म 'धुरंधर' का खुमार छाया हुआ है. हर साल की तरह इस साल भी कई फिल्में और उनके गानों ने सिनेप्रमियों का खूब मनोरंजन किया. इसी के साथ हर साल एक ट्रेंड यह भी सेट होता जा रहा है कि लोग किस गाने के हुकअप डांस स्टेप को सबसे ज्यादा एन्जॉय करते हैं और उस पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर लाइक बंटोरते हैं.

बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर हुकअप डांस स्टेप पर रील बनाने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. पहले बॉबी देओल के 'जमाल कुडु', विक्की कौशल के 'हुस्न तेरा तौबा-तौबा' और अल्लू अर्जुन के 'पुष्पा-पुष्पा' टाइटल सान्ग के हुकअप स्टेप्स पर खूब रील वायरल हुई थीं. इस साल दर्शकों ने किन गाने और उनके हुकअप स्टेप्स को एन्जॉय किया, चलिए जानते हैं.

फासला (FA9LA)

सबसे पहले बात करेंगे फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' किरदार में एंट्री सॉन्ग 'फासला' (FA9LA) की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फसला एक फुल एंटरेटनिंग सॉन्ग है, जिसमें अक्षय खन्ना का देसी अंदाज में डांस देखने को मिल रहा है. अक्षय के फैंस उनके ऑल ब्लैक लुक को फॉलो कर उनके ही अंदाज में रील बनाकर शेयर कर रहे हैं. इस गाने को फ्लिपराची (असली नाम- हुसाम असीम) ने गाया है, जो कि बहरीन के हिप-हॉप आर्टिस्ट हैं. वह एक रैपर भी हैं. इस गाने को उन्होंने 6 जून 2024 को पहली बार गाया था. अब चारों ओर इसी गाने के साथ-साथ अक्षय खन्ना के डांस की भी धूम मची हुई है. बता दें, अक्षय खन्ना ने फिल्म में अपने एंट्री सॉन्ग पर किए गए डांस को खुद इम्प्रोवाइज किया है. इसमें आदित्य धर ने उन्हें कह दिया था कि इस गाने में वह जैसा डांस करना चाहते कर सकते हैं. इस गाने के लिए कोई स्पेशल कोरियोग्राफर हायर नहीं किए गये थे.

म्यूजिक- फ्लिपराची

सिंगर- फ्लिपराची

कोरियोग्राफर- अक्षय खन्ना

'दबीदी दबीदी' (Dabidi Dabidi)

टॉलीवुड सुपरस्टार 'एनबीके' यानी नंदमुरी बालाकृष्ण ना सिर्फ अपने अद्भुत एक्शन से बल्कि अपने गानों में अपने इलेक्ट्रिफाई डांस स्टेप्स से भी पॉपुलर हैं. मौजूदा साल में उनकी फिल्म 'डाकू महाराज' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के आइटम सॉन्ग दबीदी दबीदी में वह खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला संग अजब-गजब डांस स्पेप्स करते नजर आए. दबीबी-दबीबी के हुकअप स्टेप्स उनके फैंस के बीच खूब पसंद किए गये. हालांकि इस गाने के चलते वह ट्रोल भी हुए थे. लोगों को दबीबी-दबीबी के हुकअप स्टेप्स काफी अजीब और अनकंफर्ट लगे थे, लेकिन एनबीके के फैंस ने इन्हें खूब एन्जॉय किया था.

फिल्म- डाकू महाराज

म्यूजिक- थामन एस

सिंगर- हरिनी इव्वातुरी

कोरियोग्राफर- शेखर मास्टर

जनाब-ए-आली (Janaab-e-Aali)

मौजूदा साल में रिलीज हुई यशराज घराने की स्पाई थ्रिलर फिल्म वॉर 2 भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन फिल्म के गाने जरूर दर्शकों के बीच हिट हुए. इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के गानों ने लोगों को थिरकने पर मजबूर किया, जिसमें जना-बे-आली का सुरुर लोगों के सिर चढ़कर बोला. इस गाने में ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने एक-दूजे के सामने जमकर अपनी डांस स्किल दिखाई है. इस गाने पर भी लोगों ने खूब रील बनाई और इसके लंबे और टफ हुकअप स्टेप्स पर जमकर डांस किया. इस गाने के कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस हैं, जो मौजा ही मौजा, जरा जरा टच मी, जोबी डूबी, सेनोरिटा, जालिमा, जय जय शिव शंकर, झूमे जो पठान जैसे गानों के लिए इलेक्ट्रीफाई डांस मूव्स दे चुके हैं.

फिल्म- वॉर 2

म्यूजिक- प्रीतम

सिंगर- सचेत टंडन- साज भट्ट

कोरियोग्राफर- बॉस्को मार्टिस

पहला तू दूजा तू (Pehla Tu Duja Tu)

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के लिए कहा जाता है कि वह पर्दे पर डांस करने से परहेज करते हैं, बावजूद इसके उनके डांस स्टेप्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं. अजय देवगन डांस में बॉडी कम और चेहरे, हाथ और टांगों का हल्का फुल्का हिलाकर डांस करे देते हैं और कमाल तो यह है कि उनके यह डांस स्टेप्स लोगों के लिए बहुत फनी हो जाते हैं और फिर हिट होने लगते हैं. मौजूदा साल में फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में मृणाल ठाकुर संग उनका गाना 'पहला तू' में उन्होंने हाथों की उंगलियों के हुकअप स्टेप्स से ही चर्चा बटोर ली थी.

म्यूजिक- जानी

सिंगर- विशाल मिश्रा

कोरियोग्राफर- गणेश आचार्य

बेसोस (Besos)

म्यूजिक वीडियो बेसोस मई 2025 में रिलीज हुआ था. शिखर धवन और जैकलीन फर्नांडीज का यह म्यूजिक वीडियो लोगों में खूब हिट हुआ. शिखर धवन ने यहां से म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किय था. इस सॉन्ग में बॉलीवुड, डांस और रेगेटन का एक फ्यूजन है, जो अपनी इलेक्ट्रिफाइंग बीट्स और डांस के लिए काफी पसंद किया गया है. इसमें रेगेटन, बॉलीवुड और डांस का मिश्रण हैं. जैकलीन के इन डांस मूव्स पर लाखों में रील बनी थी.

म्यूजिक- रजत नागपाल, फ्रीबोट- कार्ल वाइन

सिंगर- श्रेया घोषाल और कार्ल वाइन

कोरियोग्राफर- पियूष और शाजिया

परफेक्ट (Pefect)

पंजाबी स्टार गायक गुरु रंधावा तकरीबन अपने हर गाने से हिट होते हैं. मौजूदा साल में उनका गाना 'परफेक्ट' खूब हिट रहा. उनका यह गाना वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का है. इस गाने में जाह्नवी कपूर ने कई टफ डांस मूव किए हैं, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब रील बनाई. इस गाने को यूट्यूब पर अच्छे खासे व्यूज भी मिले थे.

म्यूजिक- गरु रंधावा, गिल मच्छरी, रोनी अंजलि

सिंगर- गरु रंधावा

कोरियोग्राफर- यश कदम

चिकरी चिकरी (Chikri Chikri)

साउथ सुपरस्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज का आरआरआर के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म राम चरण के बर्थडे के मौके पर 27 मार्च 2026 को रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म के जबरदस्त एंटरटेनिंग गाने चिकरी-चिकरी ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया है. इस पूरे गाने में राम चरण ने बहुत अमेजिंग डांस किया है. इस गाने में राम चरण का लुक और उनके हुकअप स्टेप्स पर लोगों ने खूब रील बनाई है और अभी भी सोशल मीडिया पर रील देखने को मिल रही है. राम चरण का क्रिकेट बैट लेकर डांस करने वाला स्टाइल सबसे ज्यादा आकर्षक है.

म्यूजिक- ए आर रहमान

सिंगर- मोहित चौहान

कोरियोग्राफर- जानी मास्टर

ये भी पढ़ें:

Yearender 2025 : धर्मेंद्र से पंकज धीर तक, 2025 में बैक टू बैक हुआ इन बिग स्टार्स का निधन, अभी भी सदमे में हैं फैंस

Yearender 2025: इस साल बॉलीवुड में खूब गूंजी किलकारी, जानें कैटरीना से कियारा तक इन सेलेब्स के बच्चों के नाम और अर्थ

Yearender 2025: शाहरुख खान से अल्लू अर्जुन तक, इन टॉप स्टार्स की इस साल नहीं रिलीज हुई फिल्म, जानें क्यों ?

TAGGED:

YEARENDER 2025
VIRAL DANCE HOOK STEPS
चिकरी चिकरी
VIRAL HOOK UP DANCE STEPS
VIRAL DANCE HOOK STEPS OF BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.