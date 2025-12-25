ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: अहान पांडे के बॉलीवुड डेब्यू के आगे फीके पड़े ये स्टार किड्स, जानें कौन हुआ फ्लॉप और कौन हिट

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान का बॉलीवुड डेब्यू फ्लॉप साबित हुआ. मार्च 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी डेब्यू फिल्म नादानियां दर्शकों को पसंद नहीं आई. दर्शकों को इब्राहिम की एक्टिंग भी कुछ खास नहीं लगी. उन्हें अपनी एक्टिंग के चलते खूब ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. डेब्यू ईयर में उनकी एक और फिल्म सरजमीं भी रिलीज हुई थी, जो फ्लॉप सबित हुई. अब उनकी अपकमिंग फिल्म दिलेर है. इस फिल्म का निर्देशन कुणाल देशमुख के हाथों में है और फिल्म की एक्ट्रेस श्रीलीला होंगी.

राशा थडानी की डेब्यू फिल्म आजाद भले ही फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म में उनका आइटम सॉन्ग उई अम्मा खूब हिट हुआ. राशा के लिहाज से उनका डेब्यू हिट भले ही ना हुआ हो, लेकिन चर्चित जरूर हुआ. राशा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी हैं. राशा की अपकमिंग फिल्मों में लाइकी लाइका (2026), तेलुगू डेब्यू फिल्म AB4 और इब्राहिम अली खान के साथ भी उनकी एक फिल्म चर्चा में है.

साल 2025 की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने बतौर एक्टर डेब्यू किया, जो फ्लॉप साबित हुआ. पीरियड ड्रामा फिल्म में उनकी हीरोइन राशा थडानी थीं. यह फ्रैश और डेब्यू जोड़ी फिल्म आजाद से बॉलीवुड में आई और फ्लॉप रही.

इस डेब्यू एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म से ऐसा धमाका किया कि इतिहास ही रच दिया. इस एक्टर ने बॉलीवुड में सरप्राइजिंग एंट्री ली, जिसने सभी को चौंका दिया. अपने ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में बात करेंगे उन स्टार किड्स की जिन्होंने इस साल डेब्यू किया. साथ ही जानेंगे इनमें से कौन हिट रहा और कौन फ्लॉप.

हैदराबाद: बॉलीवुड में हर साल की तरह मौजूदा साल में भी कई स्टार किड्स ने डेब्यू किया, इसमें कोई हिट हुआ तो कोई फ्लॉप. इस साल डेब्यू करने वाले स्टार किड्स के लिए उनका यह इम्तिहान बहुत टफ साबित हुआ, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में उनका मनचाहा वेलकम नहीं मिला. साल 2025 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, इसलिए यह साल खास कहा जा सकता है. लेकिन आर्यन खान के साथ एक ऐसे एक्टर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया, जो स्टार फैमिली से तो आता है, लेकिन उसकी फैमिली में कोई स्टार नहीं है.

शनाया कपूर

बॉलीवुड के एक और कपूर खानदान (बोनी, अनिल और संजय) की लाडली शनाया कपूर ने भी साल 2025 में डेब्यू किया. 11 जुलाई को उनकी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो 12वीं फेल वाले विक्रांत मेसी थे. इस फिल्म का निर्देशन संतोष सिंह ने किया था. शनाया को अपने डेब्यू से निराशा ही हाथ लगी. अब शनाया साउथ डेब्यू फिल्म वृषभा से चर्चा में हैं.

सारा अर्जुन

बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही फिल्म धुरंधर से सारा अर्जुन ने बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया. हालांकि इससे पहले वह बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. वह अभी 20 साल की हैं और खुद से दोगुनी उम्र के एक्टर रणवीर सिंह की हीरोइन बनीं, जिसे लेकर खूब चर्चा भी हुई, लेकिन फिल्म धुरंधर की कामयाबी के बीच हीरो-हीरोइन के एज गैप की अब कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सारा अपनी बतौर एक्ट्रेस डेब्यू फिल्म से जरूर छा गई हैं.

आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का डेब्यू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. आर्यन खान लंबे समय से अपनी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से चर्चा में थे. इस सीरीज को वह साल 2022 से बना रहे थे. आर्यन ने एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्शन को चुना और अपनी डेब्यू सीरीज से ही धमाका मचा दिया. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2025 की सबसे पॉपुलर सीरीज का खिताब अपने नाम कर चुकी है. आर्यन का बतौर डायरेक्टोरियल डेब्यू हिट साबित हुआ. फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी सीरीज और उनके निर्देशन की खूब तारीफ की. उनकी बहन सुहाना खान ने बीते साल डेब्यू किया था, लेकिन डेब्यू प्रोजेक्ट से कामयाबी आर्यन खान के हाथ लगी.

अहान पांडे

फिल्म आने से पहले जिस डेब्यू एक्टर को कोई जानता तक नहीं था, जिसका नाम तक नहीं सुना था, जो सिर्फ अपनी स्टार बहन अनन्या पांडे के नाम से जाना था, उसका बॉलीवुड डेब्यू इतना धमाकेदार होगा किसी ने सोचा भी नहीं था. जी हां, साल 2025 देखा जाए तो अहान पांडे के नाम रहा है. मोहित सूरी ने उन्हें अपनी म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म सैयारा में बतौर एक्टर चुना और उनका फैसला सही साबित हुआ.

सैयारा का क्रेज पूरे देश ने देखा. 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने जेन जी पर ऐसा जादू किया, जो पूरे देश ने देखा. कृष कपूर (अहान पांडे) और वानी बत्रा (अनीत पड्डा) की इमोशनल लव स्टोरी ने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया. सैयारा इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म बन गई है, जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 581 करोड़ रुपये का कारोबार किया. अहान पांडे का डेब्यू मौजूदा साल के सभी स्टार किड्स ही नहीं बल्कि पुराने कई स्टार किड्स से ज्यादा प्रभावी रहा है.

वीर पहाड़िया

वीर वैसे तो स्टार फैमिली से नहीं हैं, लेकिन साल 2025 में इन्होंने भी डेब्यू किया. मौजूदा साल के जनवरी महीने में रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स में वह बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ नजर आए थे. फिल्म स्काई फोर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही और वीर की एक्टिंग भी तारीफ हुई थी.

सिमर भाटिया

साल 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म इक्कीस से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही थीं, लेकिन अब फिल्म नए साल 2026 के जनवरी महीने में रिलीज होगी. वह अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं. इस फिल्म में उनके हीरो अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा हैं. फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी. अब देखना होगा कि सिमर भाटिया अपनी डेब्यू फिल्म से मामा अक्षय के फैंस को इंप्रेस करती हैं या नहीं.