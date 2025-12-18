ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: 'Ez Ez' से 'सफायर' तक, ये हैं इस साल के टॉप कोलैबोरेशन, जिसने लोगों कर दिया था हैरान

दिलजीत दोसांझ और रैपर हनुमानकाइंड भारतीय संगीत में एक ऐसा पल, जब दिलजीत दोसांझ और रैपर हनुमानकाइंड ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के नए धमाकेदार ट्रैक Ez-Ez के लिए हाथ मिलाया. जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज की प्रोड्यूस और फिल्ममेकर आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर का यह गाना अपनी जबरदस्त एनर्जी के साथ धूम मचा रहा है.

पंजाबी म्यूजिक का ग्लोबल रैप के साथ संगम हो या हॉलीवुड कलाकारों का भारतीय धुनों के साथ जुड़ाव—इन प्रयोगों ने संगीत की परिभाषा ही बदल दी. इतना ही नहीं, एक टेक अरबपति का भारतीय टेलीविजन की दुनिया में कदम रखना भी साल की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल गया. ये सभी कोलैबोरेशन पूरे साल दर्शकों के बीच और सोशल मीडिया पर छाए रहे. इस लिहाज से देखा जाए तो 2025 सही मायनों में कोलैबोरेशन का साल साबित हुआ है. तो चलिए इस साल होने वाले टॉप कोलैबोरेशन का रीकैप पर नजर डालें

हैदराबाद: पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुनिया भर में बड़े कोलैबोरेशन देखे हैं. फिर वो चाहे इंडियन आर्टिस्ट्स का वेस्टर्न आर्टिस्ट्स के साथ उनके गानों में फीचर करना हो या उन्हें प्रोड्यूस करना हो. साल 2025 भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी कई मायनों में यादगार बनकर उभरा है. कई कोलैबोरेशन ने अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार कीं, तो कुछ ने अलग-अलग इंडस्ट्रीज को एक मंच पर ला खड़ा कर दिया. दर्शकों ने जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही कोलैबोरेशन 2025 में चर्चा का केंद्र बन गए.

दिलजीत दोसांझ का पंजाबी अंदाज को हनुमानकिंड की मॉर्डन रैप स्टाइल के साथ मिलाना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी Ez-Ez ने इसे सहजता से कर दिखाया. शाश्वत सचदेव के सपोर्ट और राज रंजोध के योगदान के साथ, यह ट्रैक पंजाबी पॉप, ग्लोबल हिप हॉप, इंडियन रैप और सिनेमैटिक साउंड डिजाइन को मिलाकर एक यादगार म्यूजिक बना दिया है.

एड शीरन और अरिजीत सिंह

एड शीरन और अरिजीत सिंह कोलैबोरेशन एक ऐसा कोलैबोरेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई सोचा हो. यह दुनियाभर में सबसे बड़े कोलैबोरेशन में से एक था. ब्रिटिश पॉप सुपरस्टार एड शीरन ने अपने गाने 'सफायर' के लिए भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर्स में से एक, अरिजीत सिंह को चुना. यह गाना 5 जून को रिलीज हुआ था, जिसमें वेस्टर्न पॉप और पारंपरिक भारतीय संगीत का शानदार फ्यूजन है.

इंग्लिश और पंजाबी दोनों लिरिक्स वाले इस गाने ने दुनिया भर में चार्ट्स पर टॉप किया है. इसका म्यूजिक वीडियो एक विजुअल ट्रीट है, जो कलाकारों को मजेदार तरीके से पूरे भारत में घूमते हुए दिखाया गया है. इस म्यूजिक वीडियो को लियाम पेथिक ने डायरेक्ट किया था.

जैक्सन वांग और दिलजीत दोसांझ

'बक' 2025 के हिट ट्रैक में से एक रहा, जिसमें हांगकांग में जन्मे, GOT7 के K-पॉप कलाकार जैक्सन वांग और भारतीय संगीत इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक, दिलजीत दोसांझ शामिल हैं. यह 9 मई को रिलीज हुआ था. यह हिट सिंगल जैक्सन वांग के दूसरे सोलो एल्बम, मैजिकमैन 2 के तीसरे ट्रैक के रूप में था. इसमें जैक्सन के पॉप-R&B स्टाइल को दोसांझ के पंजाबी रैप के साथ मिलाया गया है.

बिल गेट्स और इंडियन टेलीविजन

2025 के सबसे सरप्राइज कोलैबोरेशन बिल गेट्स और इंडियन टेलीविजन का रहा है. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक स्पेशल वर्चुअल अपीयरेंस दी. ड्रामा सीरीज के प्रोमो में, बिल गेट्स ने स्मृति ईरानी के निभाए गए 'तुलसी' के किरदार को 'जय श्री कृष्ण' कहकर ग्रीट किया था.