Yearender 2025 : धर्मेंद्र से पंकज धीर तक, 2025 में बैक टू बैक हुआ इन बिग स्टार्स का निधन, अभी भी सदमे में हैं फैंस

2025 ने शुरुआत में बॉलीवुड से बहुत खुशियां दीं, लेकिन आखिर के महीनों में इतना गम दिया कि लोग अभी तक सदमे में हैं.

Yearender 2025 Celebs Death
ईयर एंडर 2025 सेलेब्स डेथ (IANS/ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 5:31 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के लिए साल 2025 बहुत दुखदायी साबित हुआ है. हालांकि इस साल कई स्टार्स के घर किलकारी गूंजी, लेकिन कई एक्टर्स ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया. इसमें अभी तक सबसे बड़ा नाम दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का है, जिनका बीते महीने ही निधन हुआ है और पूरा देश अभी भी सदमे में है. चलिए ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में बात करतें हैं उन बिग स्टार्स की, जो मौजूदा साल में दुनिया को अलविदा कह गए.



पंकज धीर
महाभारत के 'कर्ण' और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर पंकज धीर ने बीती 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी. उनका कैंसर से हुआ था. उन्होंने कई फिल्मों में शानदार काम किया और घर-घर पॉपुलर हुए. इतनी कम उम्र में उनका जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है.



असरानी

पंकज धीर के निधन का दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उनके निधन के पांच दिन ही बाद हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर असरानी के निधन की खबर आ गई. असरानी का 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में निधन हो गया था. इस दुखभरी खबर ने उनके चाहनेवालों को अंदर से तोड़ दिया था. असरानी आखिरी बार फिल्म इक्कीस में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के साथ नजर आएंगे.



सतीश शाह

पंकज धीर और असरानी को गए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि इस बीच पॉपुलर एक्टर सतीश शाह के निधन की खबर ने लोगों को सदमे में डाल दिया. सतीश शाह का निधन बीती 25 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में हुआ था. वह दर्शको को अपने कमाल की कॉमेडी से हंसाने के लिए मशहूर थे.

सुलक्षणा पंडित
सतीश शाह के बाद गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर आई. उन्होंने 6 नवंबर को 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. वह एक्टर संजीव कुमार से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन एक्टर ने किसी कारणवश का शादी की प्रस्ताव ठुकरा दिया. इसी गम में एक्ट्रेस ने ताउम्र शादी नहीं रचाई.



जरीन खान
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स सासू मां और एक्टर जायद खान की मां जरीन खान ने भी साल 2025 में दुनिया को अलविदा कह दिया. इधर, बॉलीवुड सुलक्षणा पंडित के जाने का शोक मना रहा था कि अगले ही दिन उन्हें जरीन खान के निधन की खबर मिली. जरीन एक्टर संजय खान की पत्नी थीं. उन्होंने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.



धर्मेंद्र

इन सब स्टार्स के जाने का दुख खत्म भी नहीं हुआ था और इस बीच हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन ने सभी को तोड़कर रख दिया. बीती 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ था. धर्मेंद्र के निधन से अभी भी पूरा देश गम में हैं. बीती 8 दिसंबर को उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और एक बार फिर उनके चाहने वालों की आंखें नम हो गई थीं. धर्मेंद्र को भी आखिरी बार फिल्म इक्कीस में देखा जाएगा.

