Yearender 2025: इस साल बॉलीवुड में खूब गूंजी किलकारी, जानें कैटरीना से कियारा तक इन सेलेब्स के बच्चों के नाम और अर्थ

कैटरीना कैफ से लेकर कियारा आडवाणी, परिणीती चोपड़ा और भी कई एक्ट्रेस को इस साल पहली बार मां बनने का सौभाग्य मिला है.

Yearender 2025 Celebrities Who Became Parents In 2025
2025 में माता-पिता बनने वाले सेलेब्स (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 4:01 PM IST

हैदराबाद: सबसे प्यारी खुशियों में से एक होता है मां-बाप बनना और इससे भी बड़ा होता है एक महिला के लिए मदरहुड पीरियड. बच्चे अपने माता-पिता के जीवन में खुशियां, उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आते हैं और बच्चों के मामले में सेलिब्रिटीज की भी दुनिया कोई आम लोगों से अलग नहीं हैं. 2025 खत्म होने वाला है और इस साल मनोरंजन जगत के कई दिल को छू लेने वाले पलों को फिर से देखने का समय आ गया है.

पहली बार माता-पिता बनने वालों से लेकर अपना कुनबा बढ़ाने वालों तक, यहां बात करेंगे उन सितारों की जो मौजूदा साल में पेरेंट्स बने. साथ ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो नाम चुने, उनके पीछे छिपे खूबसूरत अर्थ भी बताए जा रहे हैं.

अथिया शेट्टी और केएल राहुल

अभिनेत्री अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च, 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. पहली बार माता-पिता बने इस जोड़े ने राहुल के जन्मदिन पर एक प्यारी सी तस्वीर के साथ यह खबर साझा की थी. उनकी बेटी का नाम इवारा रखा गया है, जिसका अर्थ है 'ईश्वर का उपहार'. इस कपल ने पहली बार नवंबर 2024 में अपनी प्रेग्नेंसी का एलान किया था.

जहीर खान और सागरिका घाटगे

जहीर खान (पूर्व क्रिकेटर) और सागरिका घाटगे ने 16 अप्रैल 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया और उसका नाम फतेहसिंह खान रखा. 'फतेहसिंह' नाम महानता का बोध कराता है और इसका अर्थ है 'विजयी; विजयी सिंह', जो वीरता, गर्व और शक्ति का प्रतीक है.

इशिता दत्ता वत्सल सेठ

दृश्यम फेम अभिनेत्री इशिता दत्ता और उनके पति वत्सल सेठ इस साल दूसरी बार माता-पिता बने हैं. इशिता ने अपने पहले बच्चे (वायु) के जन्म के दो साल बाद, 10 जून 2025 को एक बच्ची को जन्म दिया. उनकी बेटी का नाम वेदा, जो संस्कृत भाषा से जुड़ा है, इसका मतलब ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है. इसका अर्थ बुद्धि और ज्ञानोदय भी है.

इलियाना डिक्रूज और माइकल डोलन

19 जून, 2025 को इलियाना डिक्रूज और उनके पति माइकल डोलन ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया और उसका नाम कीनू राफे डोलन रखा. कीनू का अर्थ है 'ठंडी हवा', 'प्राचीन' या 'पुराना' और राफे प्रकृति और उसकी संपूर्णता को बताता है. कीनू के अलावा, इस जोड़े का एक बेटा, कोआ, भी है जिसका जन्म 2023 में हुआ था.

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​भी इस साल माता-पिता बनने की दौड़ में शामिल हुए. कियारा ने 15 जुलाई को एक बच्ची को जन्म दिया. नवंबर के अंत में, इस जोड़े ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर शेयर की और उसका नाम सरायह रखा. यह नाम हिब्रू से लिया गया है और इसका अर्थ है 'ईश्वर की राजकुमारी' है.

अरबाज खान और शूरा खान

बॉलीवुड अभिनेता-निर्देशक अरबाज खान 58 साल की उम्र में दोबारा पिता बने. उनकी दूसरी पत्नी शुरा खान ने 5 अक्टूबर, 2025 को पहली संतान के रूप मेंएक बेटी को जन्म दिया. बीती 19 नवंबर को, इस जोड़े ने उसका नाम सिपारा खान बताया. अरबी में सिपारा का अर्थ 'एक खूबसूरत महिला' होता है, जबकि फारसी में इसका अर्थ 'फूल' होता है. दो दशक से भी ज्यादा समय के बाद, अरबाज दूसरी बार पिता बने हैं.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

पॉवर कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा ने बीती 19 अक्टूबर 2025 को बेटे के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. अपने बेटे के स्वागत के एक महीने बाद कपल ने बेटे के नाम 'नीर' का खुलासा किया, जिसका अर्थ है 'जल', जो पवित्रता को दर्शताा है.

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इस नवंबर में पहली बार माता-पिता बने. कैटरीना ने सितंबर तक अपनी गर्भावस्था की जानकारी सीक्रेट रखा था, जब वह 7 महीने की गर्भवती थीं. इस जोड़े ने 7 नवंबर, 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया. फिलहाल इस पावर कपल ने अपने बेटे के नाम का खुलासा नहीं किया है.

राजकुमार राव और पत्रलेखा

राजकुमार राव और पत्रलेखा की चौथी शादी की सालगिरह इस बार सबसे यादगार बन गई, जब उन्हें एक नन्ही परी का आशीर्वाद मिला. पत्रलेखा ने 15 नवंबर (शादी की डेट) 2025 को एक बच्ची का स्वागत किया. उन्होंने अभी तक अपनी नवजात बेटी का नाम नहीं बताया है.

2025 में एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने अपने बेटे ऑस्कर अलेक्जेंडर वेस्टविक (24 मार्च, 2025) का स्वागत किया और पूर्व टीवी एक्ट्रेस सना खान ने 5 जनवरी, 2025 को अपने दूसरे बच्चे (बेटे) को जन्म दिया, जिसका नाम सैयद हसन जमील रखा गया. सना ने पहले बच्चे को साल 2023 में जन्म दिया था.

2025 मनोरंजन के लिहाज से कई मायनों में एक यादगार साल माना जाता रहेगा, लेकिन इन छोटी-छोटी खुशियों ने निश्चित रूप से सेलिब्रिटी के माता-पिता बनने के बाद उनके जीवन की खुशियों को दोगुना कर दिया है.

