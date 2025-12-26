ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: रणबीर कपूर-साई पल्लवी से यश-कियारा तक, 2026 में धमाल मचाएंगी ये फ्रेश जोड़ियां

2025 के बाद भारतीय सिनेमा के लिए 2026 एक बड़ा साल साबित होने वाला है. इस कई फ्रेश जोड़ियां सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली हैं.

Ranbir Kapoor Sai Pallavi Yash Kiara Advani
रणबीर कपूर-साईं पल्लवी/ यश-कियारा (IANS/Movies Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 6:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 2025 में कई रोमांचक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां देखने को मिलीं जिन्होंने सच में लोगों का दिल जीत लिया.लेकिन 2026 मूवी लवर्स के लिए और भी बड़ा तोहफा होने वाला है. क्योंकि इस साल कई नई जोड़ियां बड़े पर्दे पर दिखने वाली है. रोमांटिक ड्रामा और रोम-कॉम से लेकर थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी तक, फिल्ममेकर सभी जॉनर में अनोखी जोड़ियां पेश लेकर आ रहे हैं. आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन नई जोड़ियां जिनका बेसब्री से इंतजार है.

रणबीर कपूर-साई पल्लवी
2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली नई जोड़ियों में से एक है रणबीर कपूर-साई पल्लवी की जोड़ी. बॉलीवुड के कूल एक्टर रणबीर कपूर और साउथ सिनेमा की खूबसूरत हसीना साई पल्लवी नितेश तिवारी की निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायण में एक साथ नजर आएंगे. रणबीर कपूर जहां भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखेंगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म को दो भागों में रिलीज करने का फैसला किया है. इसका पहला भाग दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाला है.

सलमान खान-चित्रांगदा सिंह
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 2026 में रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली है. यह जोड़ी फ्रेश जोड़ियों में से एक है. 'बैटल ऑफ गलवान' 2020 की गलवान घाटी झड़प पर आधारित है. इस वॉर ड्रामा में जेन शॉ और अंकुर भाटिया जैसे अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

Salman- Chitrangada Singh
सलमान खान-चित्रांगदा सिंह (IANS)

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला
अनुराग बसु 2026 में एक फ्रेश जोड़ी के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं. वह अपनी आने वाली रोमांटिक म्यूजिकल अनटाइटल फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला को चुना है.

शुरू में इस फिल्म का नाम 'आशिकी 3' रखा गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया है. मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं किया है. यह मई 2026 में रिलीज होगी. इस नई जोड़ी को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

इब्राहिम अली खान-श्रीलीला
श्रीलीला कार्तिक आर्यन के अलावा एक और नए स्टार के साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं. वो कोई और नहीं, बल्कि सैफ अली खान के बेटे और सारा अली खान के भाई इब्राहिम अली खान हैं. इब्राहिम अली खान, कायोज ईरानी की निर्देशित स्पोर्ट्स ड्रामा दिलेर में श्रीलीला के साथ नजर आएंगे. दर्शक इस जोड़ी को पहली बार स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए बेताब हैं.

Ibrahim Ali Khan - Sreeleela
श्रीलीला-इब्राहिम अली खान (IANS)

राम चरण-जाह्नवी कपूर
ग्लोबल स्टार राम चरण 2026 में एक धमाकेदार फिल्म साथ सिनेमाघरों में लौटने वाले हैं. वह एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी में शानदार बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ नजर आएंगे. यह जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाली है. फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने में ही उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री की झलक दिखा चुके हैं. बुची बाबू सना की लिखित और निर्देशित 'पेड्डी' 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

प्रभास-मालविका मोहनन
साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास और मालविका मोहनन की फ्रेश जोड़ी 2026 में दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है. यह जोड़ी 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म 'द राजा साब' में नजर आने वाली है. यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी ट्विस्ट के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह पहली बार है जब प्रभास पहली बार मालविका मोहनन के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे.

यश-कियारा आडवाणी
केजीएफ स्टार यश 2026 में लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई फिल्म 'टॉक्सिक' में वह बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कियारा आडवाणी के साथ नजर आने वाले हैं.

यह फ्रेश जोड़ी दर्शकों के सामने एक डार्क और दमदार कहानी पेश करेगी. यश की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और कियारा आडवाणी की वर्सेटिलिटी को देखने के लिए फैंस, काफी एक्साइेट हैं. यह जोड़ी 2026 की सबसे दिलचस्प कोलैबोरेशन में से एक होने वाली है.

अल्लू अर्जुन-दीपिका पादुकोण
मशहूर यंग डायरेक्टर एटली 2026 में एक फ्रेश जोड़ी के साथ दमदार फिल्म लेकर आ रहे हैं और वो जोड़ी है- अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की. एटली के डायरेक्शन में बनने वाली, जिसका अभी अस्थायी नाम AA22xA6 है, साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में नजर आएंगे. एटली की यह फिल्म एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है. दर्शक पुष्पाराज और पद्मावत एक्ट्रेस को एक साथ देखने के लिए काफी एक्साइडेट हैं.

मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी
2026 में एक और नई जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखने वाली है. वो है- मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी. वे रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने शहर में' के लिए साथ आए हैं. फैंस इस नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइडेट हैं. इस फिल्म को रवि उदयावर डायरेक्ट कर रहे हैं. संजय लीला भंसाली की समर्थित, यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को वैलेंटाइन वीक में रिलीज होने वाली है.

इमरान खान-भूमि पेडनेकर
डेल्ही बेली के फेम एक्टर इमरान खान लंबे समय के बाद सिनेमाघरों में वापसी करने जा रहे हैं. वह दानिश असलम की डायरेक्ट की गई अनटाइटल्ड रोमांटिक कॉमेडी में भूमि पेडनेकर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए दिखेंगे. इस नई जोड़ी की फिल्म 2026 की शुरुआत में सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

Imran Khan - Bhumi Pednekar
इमरान खान-भूमि पेडनेकर (IANS)

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

YEAR ENDER 2025
FRESH PAIRS OF 2026
TOP UPCOMING FRESH PAIRS OF 2025
फ्रेश पेयर्स ऑफ 2026
YEAR ENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.