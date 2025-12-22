Yearender 2025: एस्ट्रोनॉमर CEO से KBC 17 जूनियर कंटेस्टेंट तक, ये हैं साल के सबसे वायरल मोमेंट, क्या आपको है याद?
इस साल एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई पल इंटरनेट पर वायरल हुए. आइए उन खास पल पर नजर डालें, जिन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा में रही.
हैदराबाद: 2025 में कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें कुछ खशु कर देने वाले, हैरान करने वाले और कभी न भूल पाने वाले पल शामिल हैं. कुछ ने हमें हंसाया, कुछ ने हमें बहस करने पर मजबूर किया, और कुछ ने तो बस बिना सोचे-समझे 'शेयर' बटन दबाने पर मजबूर कर दिया. यहा उन टॉप 5 पलों पर एक नजर है जिन्होंने सच में इंटरनेट पर धूम मचा दी.
कोल्डप्ले कॉन्सर्ट
इस साल सिंगर क्रिस मार्टिन का कोल्डप्ले कॉन्सर्ट काफी सुर्खियों में था. कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के स्क्रीन पर कुछ सेकंड इस साल के सबसे बड़े वायरल पलों में से एक बन गए. जी हां, किस कैम पर एक कपल के अजीब रिएक्शन ने तुरंत सोशल मीडिया का ध्यान खींचा.
Coldplay kiss cam catches Astronomer CEO Andy Byron and HR chief. Feel sorry for their spouses!!!— Haris Parrsaud🕊 (@harrisk1111) July 18, 2025
pic.twitter.com/3AAewsYasp
एंडी बायरन, जो उस समय टेक फर्म एस्ट्रोनॉमर के CEO थे, इस क्लिप में पूर्व एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट के साथ दिखे थे. बाद में दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. इस पल का असर उनकी पर्सनल जिंदगी पर भी पड़ा. यह क्लिप अनगिनत मीम्स, रिएक्शन और जोक्स में बदल गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे.
Podczas koncertu zespołu Coldplay, " kiss cam" nieoczekiwanie stało się narzędziem do ujawnienia rzekomego romansu.— MNFPL (@musicnewsfactpl) July 17, 2025
kamera pokazała andy'ego byrona, dyrektora generalnego firmy astronomer, w objęciach kristin cabot, szefowej działu hr. pic.twitter.com/HzhO2nXxo4
केटी पेरी का स्पेस टूर
ब्लू ओरिजिन का NS-31 मिशन 14 अप्रैल, 2025 को पूरी तरह से महिलाओं के क्रू के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ. इस महिला क्रू में अमेरिकन पॉप सिंगर कैटी पेरी, लॉरेन सांचेज, गेल किंग, आयशा बोवे, अमांडा गुयेन और केरीएन फ्लिन शामिल थे. क्रू ने अंतरिक्ष में लगभग 10 मिनट बिताए, और 107 किमी (66 मील) की ऊंचाई तक पहुंचे.
We just completed our 11th human spaceflight and the 31st flight of the New Shepard program. The astronaut crew included Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez.— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025
To date, New Shepard has flown 58 people to space. Read more:… pic.twitter.com/Qglt1p1Wc2
इतना ही नहीं, कैटी पेरी अंतरिक्ष में गाने वाली पहली सिंगर भी बनीं. उन्होंने अंतरिक्ष में लुइस आर्मस्ट्रांग का 'व्हाट ए वंडरफुल वर्ल्ड' गाना गाया था. अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओप्रा विनफ्रे भी इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी थी.
✨ Weightless and limitless. pic.twitter.com/GQgHd0aw7i— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025
KBC 17 जूनियर कंटेस्टेंट
कौन बनेगा करोड़पति के कंटेस्टेंट गुजरात के इशित भट्ट को उनके कॉन्फिडेंट रवैये और होस्ट अमिताभ बच्चन को दिए गए तेज जवाबों के बाद घमंडी और बदतमीज कहा गया, जिससे देश भर के दर्शक बंट गए. एपिसोड के दौरान, इशित ने अमिताभ बच्चन से रोल रीपिट न करने को कहा, पूरे सवाल सुने बिना ही जवाब दिए और बीच में ही बात काट दी. इन हरकतों को कई लोगों ने बदतमीजी माना, जबकि दूसरों ने इसे दबाव में एक होशियार बच्चे का बिना फिल्टर वाला उत्साह समझा था.
The boy Ishit Bhatt Interrupts Amitabh Bachchan on KBC, Exits with Zero.— Mr.X (@X_fromIndia) October 12, 2025
While everyone is furiously reacting over this child's behaviour blaming his parents, let me tell you that generation by generation from bad to worse are being born! Analyse yourself with your parents!!! pic.twitter.com/xztIzF5Q1t
उदित नारायण
मशहूर सिंगर उदित नारायण अपने एक कॉन्सर्ट में अपने रवैये की वजह से सुर्खियों में आ गए थे. 69 साल के सिंगर स्टेज पर 'टिप टिप बरसा पानी' गाना गा रहे थे, तभी एक फीमेल फैन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए स्टेज के पास आई. पहले तो उन्होंने उसके गाल पर किस किया, फिर आगे बढ़कर उसके होंठों पर भी किस कर दिया. यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो को देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था.
Can't believe veteran Singer Udit Narayan behaving so lewd in a live concerts show 😔— Filmi Woman (@FilmiWoman) February 1, 2025
But my question is
Who's more disgusting - Female Audiences or the Artist #UditNarayan? #shameless pic.twitter.com/W6epY8Nmr4
महाकुंभ में कैटरीना कैफ
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी इस बार वायरल मोमेंट का हिस्सा बनीं. एक्ट्रेस का एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाती दिखीं. एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे एक्ट्रेस को लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए घेर लेते हैं. इससे वीआईपी ट्रीटमेंट और सेलेब्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी.
Now Katrina Kaif at Mahakumbh⚡ pic.twitter.com/wWBxOwjtlE— The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) February 24, 2025
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा
'महाकुंभ' मेले में एक आम पल ने मोनालिसा भोंसले की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. रुद्राक्ष की माला बेचने वाली यह लड़की अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से लाइमलाइट में आई और देखते ही देखते दुनियाभर में मशहूर हो. लोग इस लड़की को 'महाकुंभ की मोनालिसा' के नाम से पुकारने लगे थे.
Girl named Monalisa who sells Garland in Prayagraj KumbhaMele ripes of heroines in Beauty.— ಬಬ್ರುವಾಹನ (@Paarmatma) January 18, 2025
Her Caramel Eye and Dusky Skin makes her look more like more beautiful
Those who spend 10000's of rupees for face are nil infront of her.#Monalisa #KumbhMela #Prayagraj pic.twitter.com/pfXHL6rihw
इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ ऐसे जुटने लगी थी, कि उसके परिवार ने महाकुंभ खत्म होने से पहले उसे अपने गांव भेज दिया. इसके बाद जो हुआ, वह अविश्वसनीय था।. ग्लैमरस फोटोशूट, ब्रांड एंडोर्समेंट और यहां तक कि बॉलीवुड में डेब्यू भी. इस लड़की की कहानी इस बात का सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण बन गई कि इंटरनेट कितनी तेजी से किसी की जिंदगी बदल सकता है.