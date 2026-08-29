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'टॉक्सिक' स्टार यश की बहन संग रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की सामने आईं तस्वीरें, एक-एक फोटो में दिखा खूब प्यार

इस वक्त यश की हालिया रिलीज फिल्म टॉक्सिक सिनेमाघरों में छाई हुई है और त्योहारी मौके पर लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं.

Yash Raksha Bandhan Pictures
'टॉक्सिक' स्टार यश की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें (Teaser Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2026 at 10:55 AM IST

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हैदराबाद: देशभर में बीती 28 अगस्त को बहन-भाई के प्यार से भरा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. रक्षा बंधन का सेलिब्रेशन अभी भी चालू है. आम लोग रील में अपने-अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखला रहे हैं तो इस रेस में फिल्मी सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. बॉलीवुड में सलमान खान से आलिया भट्ट समेत तमाम स्टार्स ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर कीं और उनका खूब प्यार बंटोरा. इस बीच बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार फिल्म टॉक्सिक से धमाका कर रहे यश ने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई. यश के रक्षा बंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं और देखते ही देखते फैंस के बीच छा गईं.

'राया' की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें

यश की बहन नंदिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यश के राखी बांधने की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में यश व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम में दिख रहे हैं. भाई-बहन के प्यार से सजीं इन तस्वीरों में यश अपनी बहन को आशीर्वाद देते भी दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में यश की पत्नी राधिका पंडित भी नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर यश की बहन ने कैप्शन में लिखा है, 'सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं'. यश की बहन ने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, फिर भी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया है.

'टॉक्सिक' के बारे में

यश की फिल्म टॉक्सिक बीती 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज हुई, हालांकि फिल्म 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म अपनी रिलीज के तीन दिन पूरे कर चुकी है और आज 29 अगस्त को अपनी रिलीज के चौथे दिन में चल रही है.

गीतु मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' का अनुमानित बजट 700 से 800 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म के सह-निर्माता फिल्म के लीड स्टार यश भी हैं. यश ने अपने प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत फिल्म को को-प्रोड्यूस किया है. फिल्म में नयनातारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस भी अहम किरदार में नजर आ रही हैं.

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