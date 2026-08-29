ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' स्टार यश की बहन संग रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की सामने आईं तस्वीरें, एक-एक फोटो में दिखा खूब प्यार

हैदराबाद: देशभर में बीती 28 अगस्त को बहन-भाई के प्यार से भरा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. रक्षा बंधन का सेलिब्रेशन अभी भी चालू है. आम लोग रील में अपने-अपने सेलिब्रेशन की झलक दिखला रहे हैं तो इस रेस में फिल्मी सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. बॉलीवुड में सलमान खान से आलिया भट्ट समेत तमाम स्टार्स ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए शेयर कीं और उनका खूब प्यार बंटोरा. इस बीच बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार फिल्म टॉक्सिक से धमाका कर रहे यश ने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई. यश के रक्षा बंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं और देखते ही देखते फैंस के बीच छा गईं.

'राया' की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें

यश की बहन नंदिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यश के राखी बांधने की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में यश व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम में दिख रहे हैं. भाई-बहन के प्यार से सजीं इन तस्वीरों में यश अपनी बहन को आशीर्वाद देते भी दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में यश की पत्नी राधिका पंडित भी नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर यश की बहन ने कैप्शन में लिखा है, 'सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं'. यश की बहन ने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, फिर भी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया है.