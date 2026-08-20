रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से भी ज्यादा घातक है यश की 'टॉक्सिक'? UK के सेंसर बोर्ड से मिली इतनी रेटिंग
यूके सेंसर बोर्ड की रेटिंग के मामले में यश की 'टॉक्सिक' रणवीर सिंह की दोनों 'धुरंधर' पर भारी पड़ी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: पैन इंडिया स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. यश के फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इसका बड़ा कारण यह है कि यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रहे हैं. पिछली बार एक्टर को फिल्म केजीएफ 2 (2022) में देखा गया था. इसके बाद से एक्टर 'टॉक्सिक' की तैयारी में जुट गए थे. फिल्म आगामी 26 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. वहीं, यूके के सेंसर बोर्ड ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) ने यश की 'टॉक्सिक' को रणवीर सिंह की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर से भी ज्यादा टॉक्सिक माना और फिल्म को 18+ सर्टिफिकेट थमाया है.
ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने हिंसा, इंटीमेट सीन और मारकाट के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग दी है. बीबीएफसी ने इन सीन के लिए फिल्म को 5/5 रेटिंग दी है. वहीं, आतंक, धमकी, अभद्र भाषा आदि हिंसात्मक सीन के लिए 4/5 रेटिंग दी है. ब्रिटेन में इस फिल्म का रनटाइम 191 मिनट और 41 सेकंड है. दिलचस्प बात यह है कि बीबीएफसी ने 'टॉक्सिक' को कन्नड़ के बजाय तमिल फिल्म के रूप में क्लासीफाई किया है, जबकि फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फिल्माई गई है.
टॉक्सिक को धुरंधर से ज्यादा रेटिंग मिली
टॉक्सिक को बीबीएफसी से मिली रेटिंग पर इसलिए भी ध्यान गया है क्योंकि यह कई मायनों में आदित्य धर की धुरंधर फ्रेंचाइजी को मिली रेटिंग से अधिक है. धुरंधर (2025) को केवल हिंसा के लिए 5/5 रेटिंग मिली थी. धमकी और आतंक, अभद्र भाषा, ड्रग्स, आत्महत्या और आत्महानि के लिए इसे 4/5 रेटिंग मिली थी. लिंग (2/5) और भेदभाव (3/5) रेटिंग मिली थी. वहीं, धुरंधर 2 को भी हिंसा के लिए 5/5 रेटिंग मिली थी.
आलोचनाओं का शिकार हो रही टॉक्सिक
टॉक्सिक अपने टीजर से अपनी कंटेंट को लेकर चर्चा में है और इसकी खूब आलोचना भी हुई थी. टीजर में हिंसक और इंटीमेट सीन से खूब बवाल मचा था. बता दें, फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. फिल्म का निर्माण वेंकट नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स एलएलपी के बैनर तले किया है. धमकी और आतंक, अभद्र भाषा, ड्रग्स, आत्महत्या और आत्महानि के लिए धुरंधर 2 को भी 4/5 रेटिंग मिली थी. वहीं, लिंग (3/5) और भेदभाव (2/5) रेटिंग मिली थी.