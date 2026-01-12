'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के बर्थडे विश पर यश ने जताई खुशी, फिल्म को लेकर कही ये बात
नमित मल्होत्रा की बर्थडे विश पर रॉकिंग स्टार यश ने जताई खुशी, कही रामायण और अब तक के सफर से जुड़ी खास बात
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 5:03 PM IST
हैदराबाद: यश ने हाल ही में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया, जो हिट साबित हुआ. यश के बर्थडे पर उनके फैंस और करीबी सेलेब्स दोस्तों ने विश किया है. वहीं, यश की एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण भी चर्चा में है. रामायण को लेकर जब जोश अपने चरम पर है. उसी बीच निर्माता नमित मल्होत्रा ने रॉकिंग स्टार यश के 40वें जन्मदिन पर उनके लिए एक दिल से लिखा हुआ पोस्ट शेयर किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यश ने भी खुशी जताई.
सोशल मीडिया पर यश ने रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'धन्यवाद, नमित, आज तक का यह सफर सच में शानदार रहा है, आपके जैसे दूरदर्शी इंसान के साथ जुड़कर काम करना गर्व की बात है, हम अपने एक ही लक्ष्य की ओर काफी आगे बढ़ चुके हैं और यह साल वही बड़ा मोड़ है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
'मुझे पूरा यकीन है कि हम भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर मजबूती से पहुंचाने के बेहद करीब हैं. इस पूरे सफर में आपका साथ मेरे लिए बहुत खास है। चलिए, मिलकर गेम बदलते रहते हैं.
यश वो मेगास्टार हैं जिन्होंने केजीएफ फ्रेंचाइजी से जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया. अब अपनी प्रोडक्शन कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के जरिए उन्होंने नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और आठ बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG के साथ हाथ मिलाया है, जिससे यह साझेदारी बेहद खास बन गई है.
यश के रावण वाले दमदार लुक को दिखाने वाला इंट्रोडक्ट्री एसेट सामने आते ही फैंस हैरान रह गए और बड़े पर्दे पर उन्हें इस जबरदस्त अवतार में देखने की एक्साइटमेंट अब और भी बढ़ गई है.
करीब 5,000 साल पहले की कहानी और दुनियाभर में 2.5 अरब से ज्यादा लोगों की आस्था से जुड़ी रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक अमर विरासत है. नमित मल्होत्रा की यह फिल्मी पेशकश भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह दो भागों वाली फिल्म नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज, आठ बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर बनाई जा रही है.
यह महाकाव्य फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में आएगा.