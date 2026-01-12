ETV Bharat / entertainment

'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के बर्थडे विश पर यश ने जताई खुशी, फिल्म को लेकर कही ये बात

नमित मल्होत्रा और रॉकिंग स्टार यश बर्थडे ( ANI )

हैदराबाद: यश ने हाल ही में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस मौके पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया, जो हिट साबित हुआ. यश के बर्थडे पर उनके फैंस और करीबी सेलेब्स दोस्तों ने विश किया है. वहीं, यश की एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण भी चर्चा में है. रामायण को लेकर जब जोश अपने चरम पर है. उसी बीच निर्माता नमित मल्होत्रा ने रॉकिंग स्टार यश के 40वें जन्मदिन पर उनके लिए एक दिल से लिखा हुआ पोस्ट शेयर किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यश ने भी खुशी जताई. सोशल मीडिया पर यश ने रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'धन्यवाद, नमित, आज तक का यह सफर सच में शानदार रहा है, आपके जैसे दूरदर्शी इंसान के साथ जुड़कर काम करना गर्व की बात है, हम अपने एक ही लक्ष्य की ओर काफी आगे बढ़ चुके हैं और यह साल वही बड़ा मोड़ है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. 'मुझे पूरा यकीन है कि हम भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर मजबूती से पहुंचाने के बेहद करीब हैं. इस पूरे सफर में आपका साथ मेरे लिए बहुत खास है। चलिए, मिलकर गेम बदलते रहते हैं.