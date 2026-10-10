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नई नवेली: कॉमेडी, इमोशन, एक्शन या फैंटेसी, जानें 'मोहिनी' के किस अंदाज को निभाने में यामी गौतम को हुई मुश्किल?

नई नवेली ( POSTER )

हैदराबाद: यामी गौतम स्टारर नई नवेली में एक्ट्रेस डायन मोहिनी की भूमिका में हैं. अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो की फिल्म नई नवेली की कहानी एक जाने-पहचाने भारतीय परिवार की झलक देती है. कहानी में एक आम परिवार की दुनिया बेहद दिलचस्प तरीके से बदल जाती है, और फिर इसमें लार्जर देन लाइफ किरदारों, परिवार में होने वाले मजाक और ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न के अलावा बहुत सारे दिलचस्प सरप्राइज भी हैं.

ऐसे में, हाल ही में जब यामी गौतम से पूछा गया कि उन्हें फिल्म में अपने मोहिनी की भूमिका में कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और फैंटेसी के बीच तालमेल बिठाना था. तो उनके लिए उसके इन सभी पहलुओं में से किसे निभाना सबसे मुश्किल था?

इस सवाल का जवाब देते हुए यामी गौतम धर ने अपने किरदार मोहिनी के अलग अलग साइड के बीच बैलेंस बिठाने के बारे में कहा, 'मेरे लिए सबसे जरूरी था मोहिनी के इन सभी अलग-अलग पहलुओं के बीच सही बैलेंस बनाना. मुझे उसकी जिस बात से सबसे ज्यादा कॉन्टेक्टेड महसूस हुआ, वह था उसका अपनापन. उसमें कुछ ऐसा है, जो बहुत जाना-पहचाना लगता है, जैसे कोई ऐसी महिला जिसके आसपास आप बड़े हुए हों या जिसे आप आसानी से अपने परिवार का हिस्सा मान सकें, लेकिन इसके साथ ही उसमें एक रहस्य और शरारत भी है, जिससे आप कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते कि वह अगला कदम क्या उठाएगी. मुझे उसके किरदार का यही फर्क बहुत पसंद आया'. फिल्म के डायरेक्टर बालाजी के बारे में आगे बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मोहिनी के इन सभी पहलुओं के बीच सही बैलेंस बनाने में बालाजी सर ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उन्हें इस बात की अच्छी समझ थी कि मोहिनी कौन है और वह किस दुनिया से आती है. इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं उसके हर पहलू को किस हद तक दिखा सकती हूं. उसका लुक भी मेरे लिए उसके किरदार को समझने का एक अहम हिस्सा बन गया.