नई नवेली: कॉमेडी, इमोशन, एक्शन या फैंटेसी, जानें 'मोहिनी' के किस अंदाज को निभाने में यामी गौतम को हुई मुश्किल?
फिल्म नई नवेली इस दशहरा, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: यामी गौतम स्टारर नई नवेली में एक्ट्रेस डायन मोहिनी की भूमिका में हैं. अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो की फिल्म नई नवेली की कहानी एक जाने-पहचाने भारतीय परिवार की झलक देती है. कहानी में एक आम परिवार की दुनिया बेहद दिलचस्प तरीके से बदल जाती है, और फिर इसमें लार्जर देन लाइफ किरदारों, परिवार में होने वाले मजाक और ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न के अलावा बहुत सारे दिलचस्प सरप्राइज भी हैं.
ऐसे में, हाल ही में जब यामी गौतम से पूछा गया कि उन्हें फिल्म में अपने मोहिनी की भूमिका में कॉमेडी, इमोशन, एक्शन और फैंटेसी के बीच तालमेल बिठाना था. तो उनके लिए उसके इन सभी पहलुओं में से किसे निभाना सबसे मुश्किल था?
इस सवाल का जवाब देते हुए यामी गौतम धर ने अपने किरदार मोहिनी के अलग अलग साइड के बीच बैलेंस बिठाने के बारे में कहा, 'मेरे लिए सबसे जरूरी था मोहिनी के इन सभी अलग-अलग पहलुओं के बीच सही बैलेंस बनाना. मुझे उसकी जिस बात से सबसे ज्यादा कॉन्टेक्टेड महसूस हुआ, वह था उसका अपनापन. उसमें कुछ ऐसा है, जो बहुत जाना-पहचाना लगता है, जैसे कोई ऐसी महिला जिसके आसपास आप बड़े हुए हों या जिसे आप आसानी से अपने परिवार का हिस्सा मान सकें, लेकिन इसके साथ ही उसमें एक रहस्य और शरारत भी है, जिससे आप कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते कि वह अगला कदम क्या उठाएगी. मुझे उसके किरदार का यही फर्क बहुत पसंद आया'.
फिल्म के डायरेक्टर बालाजी के बारे में आगे बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मोहिनी के इन सभी पहलुओं के बीच सही बैलेंस बनाने में बालाजी सर ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उन्हें इस बात की अच्छी समझ थी कि मोहिनी कौन है और वह किस दुनिया से आती है. इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं उसके हर पहलू को किस हद तक दिखा सकती हूं. उसका लुक भी मेरे लिए उसके किरदार को समझने का एक अहम हिस्सा बन गया.
'हमने उसके कपड़ों, गहनों, बालों और छोटी-छोटी चीजों पर काफी ध्यान दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका किरदार असली लगे, न कि ऐसा कि उसे बस किसी फैंटेसी फिल्म के लिए तैयार किया गया हो. उसमें यह एहसास होना जरूरी था कि कहानी शुरू होने से बहुत पहले से ही यह महिला उस दुनिया का हिस्सा रही है. मुझे लगता है कि किरदार को इसी तरह असली और जमीन से जुड़ा दिखाने से आप उसे कितनी भी अनोखी परिस्थितियों में ले जाएं, दर्शक उस पर भरोसा कर पाते हैं'.
फिल्म की अलग-अलग खूबियों को डायरेक्टर बालाजी मोहन ने भारतीय माहौल के साथ खास अंदाज में जोड़ा है. वहीं आनंद एल. राय की कलर येलो और अमेजन MGM स्टूडियोज मिलकर ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें फैंटेसी एक पहचानी-सी पारिवारिक दुनिया का हिस्सा बन जाती है. फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार के जबरदस्त म्यूजिक ने जान फूंकी है. ‘भाभी तबाही’ से लेकर आकर्षित करने वाला थीम ट्रैक दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इस तरह से मिस्ट्री, एक्शन और इमोशन को खुद में लिए हुए नई नवेली लार्जर देन लाइफ कहानी के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है.
यामी गौतम धर स्टारर इस फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है. फिल्म में अड्डिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पचौरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि, इसे आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. नई नवेली का म्यूजिक जी. वी. प्रकाश कुमार ने दिया है. यह फिल्म इस दशहरा, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.