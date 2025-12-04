ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' की रिलीज से एक दिन पहले यामी गौतम का फूटा गुस्सा, 'पेड हाइप' ट्रेंड के खिलाफ उठाई आवाज

यामी गौतम ने धुरंधर की रिलीज से पहले फिल्म इंडस्ट्री से पेड फिल्म कैंपेन के कल्चर के खिलाफ एक साथ आने की अपील की.

Yami Gautam Dhurandhar
यामी गौतम/'धुरंधर' (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 6:21 PM IST

मुंबई: मुंबई बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने पति-डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025 को सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ फिल्मों को हाइप करने और कुछ के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए पेड कैंपेन के ट्रेंड की आलोचना की.

4 दिसंबर को यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया और कहा कि वह यह बात बहुत समय से कहना चाहती थीं. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का यह तथाकथित ट्रेंड, ताकि फिल्म के लिए अच्छी ‘हाइप’ बन सके, वरना 'वे' लगातार नेगेटिव बातें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले भी), जब तक आप 'उन्हें' पैसे नहीं देते, यह एक तरह की जबरदस्ती के अलावा कुछ नहीं लगता. सिर्फ इसलिए कि यह अरेंजमेंट किसी के लिए भी एक्सेसिबल है - चाहे किसी फिल्म को 'हाइप' करना हो या किसी दूसरे एक्टर/फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना हो, यह एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी इंडस्ट्री के भविष्य पर बड़े पैमाने पर असर डालने वाली है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'बदकिस्मती से अगर किसी को लगता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाता और चलो इसे करते हैं क्योंकि यह नया 'नॉर्मल' है, तो वह गलत है. यह 'ट्रेंड' का मॉन्स्टर आखिरकार सबको काटेगा. अगर पिछले 5 सालों में खासकर 'सक्सेस' कौन और क्या है, इसकी आड़ में लाखों चीजों के बारे में सच सामने आ जाता है, तो बदकिस्मती से यह कई लोगों के लिए अच्छी तस्वीर नहीं होगी. साउथ में कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि इंडस्ट्री कई मोर्चों पर एक साथ खड़ी है.'

यामी ने इंडस्ट्री के लोगों से अपील करते हुए लिखती हैं, 'मैं हमारे जाने-माने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से गुजारिश करती हूं कि वे इस कल्चर के दीमक को इसी स्टेज पर रोकने और इसे रोकने के लिए एक साथ आएं. मैं यह एक बहुत ईमानदार आदमी की पत्नी के तौर पर कह रही हूं, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी कड़ी मेहनत, विजन और हिम्मत से इस फिल्म को कुछ ऐसा बनाने के लिए सब कुछ दिया है जिस पर मुझे पता है कि इंडिया को गर्व होगा.

सबसे अच्छे पोटेंशियल का जिक्र करते हुए यामी ने आखिरी में लिखा है, मैं यह फ्रेटरनिटी के एक बहुत फिक्रमंद सदस्य के तौर पर कह रही हूं, जो इंडस्ट्री के कई दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह, इंडियन सिनेमा को अपने सबसे अच्छे पोटेंशियल के साथ खिलते हुए देखना चाहता है, न कि इसका उल्टा. फिल्म बनाने और इसे दुनिया के सामने पेश करने और ऑडियंस को यह तय करने देने की खुशी को खत्म न करें कि वे क्या महसूस करते हैं. हमें अपनी इंडस्ट्री के माहौल को बचाने की जरूरत है.'

यामी के पोस्ट पर ऋतिक ने दी प्रतिक्रिया
ऋतिक रोशन ने पोस्ट पर कमेंट किया और ट्रेंड के बारे में अपनी राय शेयर की. उन्होंने पोस्ट के कमेंट सेक्शन लिखा, 'सबसे ज्यादा, जो सुनहरी चीज खो जाती है और उन्हें और हम सबको कंगाल कर देती है, वह है पत्रकारों की सच्ची आवाज, उनके लिए एक मौका कि वे एक फिल्म के पीछे की सभी क्रिएटिव ताकतों को बताएं कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या सोचा, किसकी तारीफ की और किसकी बुराई की.'

बता दें, यामी ने यह नोट पति आदित्य धर की आगामी फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज से ठीक एक दिन पहले साझा किया है. 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त हैं. यह 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

