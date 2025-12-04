ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' की रिलीज से एक दिन पहले यामी गौतम का फूटा गुस्सा, 'पेड हाइप' ट्रेंड के खिलाफ उठाई आवाज

यामी गौतम/'धुरंधर' ( IANS/Poster )

मुंबई: मुंबई बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने पति-डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025 को सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ फिल्मों को हाइप करने और कुछ के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए पेड कैंपेन के ट्रेंड की आलोचना की. 4 दिसंबर को यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया और कहा कि वह यह बात बहुत समय से कहना चाहती थीं. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर पैसे देने का यह तथाकथित ट्रेंड, ताकि फिल्म के लिए अच्छी ‘हाइप’ बन सके, वरना 'वे' लगातार नेगेटिव बातें लिखते रहेंगे (फिल्म रिलीज होने से पहले भी), जब तक आप 'उन्हें' पैसे नहीं देते, यह एक तरह की जबरदस्ती के अलावा कुछ नहीं लगता. सिर्फ इसलिए कि यह अरेंजमेंट किसी के लिए भी एक्सेसिबल है - चाहे किसी फिल्म को 'हाइप' करना हो या किसी दूसरे एक्टर/फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना हो, यह एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी इंडस्ट्री के भविष्य पर बड़े पैमाने पर असर डालने वाली है.' उन्होंने आगे लिखा है, 'बदकिस्मती से अगर किसी को लगता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाता और चलो इसे करते हैं क्योंकि यह नया 'नॉर्मल' है, तो वह गलत है. यह 'ट्रेंड' का मॉन्स्टर आखिरकार सबको काटेगा. अगर पिछले 5 सालों में खासकर 'सक्सेस' कौन और क्या है, इसकी आड़ में लाखों चीजों के बारे में सच सामने आ जाता है, तो बदकिस्मती से यह कई लोगों के लिए अच्छी तस्वीर नहीं होगी. साउथ में कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि इंडस्ट्री कई मोर्चों पर एक साथ खड़ी है.'