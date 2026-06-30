वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 2026: वो स्टार बॉलीवुड कपल्स, जिनकी वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया था तहलका
वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर हम उन सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में जानेंगे, जिनकी शादी की तस्वीरों पर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: सेलिब्रिटी शादियां अब सिर्फ निजी समारोहों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े पलों में से एक बन चुकी हैं. फैंस अपने पसंदीदा सितारों की शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ निजी समारोह के भावुक कैप्शन और यादगार पल, मिलकर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल बना देते हैं. तो आइए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के मौके पर एक नजर डालते हैं उन बॉलीवुड कपल्स पर, जिनकी शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई और आज भी फैंस की पसंदीदा बनी हुई हैं.
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली
दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में शादी के बंधन में बंधे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी ड्रीमी वेडिंग तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. पेस्टल थीम वाली उनकी शादी की तस्वीरें उस साल सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली सेलिब्रिटी तस्वीरों में शामिल रही थीं और इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी वेडिंग अनाउंसमेंट का नया ट्रेंड सेट किया था.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
इटली के लेक कोमो में हुई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की निजी शादी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. जैसे ही दोनों ने अपनी पहली आधिकारिक तस्वीरें साझा कीं, वे देखते ही देखते वायरल हो गईं. सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने नवविवाहित जोड़े पर जमकर प्यार बरसाया.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की भव्य शादी भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का खूबसूरत संगम थी. उनकी कई रस्मों, शानदार समारोहों और खूबसूरत तस्वीरों ने 2018 में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं और लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थीं.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल
शादी से पहले पूरी गोपनीयता बनाए रखने के बाद कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने राजस्थान में हुई अपनी शादी की तस्वीरों से फैंस को सरप्राइज दिया था. इसका नतीजा ये निकला कि इंस्टाग्राम पर उनका पहला वेडिंग पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सेलिब्रिटी शादी के ऐलानों में शामिल हो गया और हर तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने साबित किया कि एक सादगीभरी घरेलू शादी भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोर सकती है. उनकी खूबसूरत तस्वीरें, भावुक कैप्शन और कैंडिड मोमेंट्स ने फैंस का दिल जीत लिया और उनका वेडिंग एल्बम साल की सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी पोस्ट्स में शामिल हो गया.
पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा
कई वर्षों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने मार्च 2024 में दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की. उनकी पेस्टल थीम वाली वेडिंग, भावुक वचन, कैंडिड तस्वीरें और शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. उनका वेडिंग एल्बम और इमोशनल कैप्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी
जैसलमेर में हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शाही शादी किसी परीकथा से कम नहीं थी. उनकी पहली वेडिंग पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी. खासकर उनकी शानदार केमिस्ट्री और आइकॉनिक कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा
उदयपुर में हुई परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी सादगी और शाही अंदाज का खूबसूरत मेल थी. झीलों के बीच ली गई उनकी मनमोहक तस्वीरों और भावुक पलों को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार मिला.
यामी गौतम और आदित्य धर
यामी गौतम और आदित्य धर ने अपनी बेहद निजी हिमाचली शादी से सभी को चौंका दिया था. पारंपरिक परिधान, सादगी भरा समारोह और दिल छू लेने वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिली. उनकी शादी ने साबित किया कि सच्चे और सरल जश्न भी लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं.