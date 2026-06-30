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वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 2026: सारा अली खान से शिल्पा शेट्टी तक, इन एक्ट्रेस ने चौथे पर्दे को बनाया और भी मजेदार

आज के समय में आम इंसान से लेकर बड़ी हस्तियां और कंपनियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

World Social Media Day 2026
वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 1:12 PM IST

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हैदराबाद: आज सोशल मीडिया सिर्फ तस्वीरें या अपडेट साझा करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह वह जगह बन चुका है, जहां सितारे अपने असली व्यक्तित्व से फैंस से जुड़ते हैं. कोई प्रेरित करता है, कोई हंसाता है, तो कोई अपनी अनोखी डिजिटल पहचान बना चुका है. तो आज इस 'वर्ल्ड सोशल मीडिया डे' पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने इंस्टाग्राम को अपनी शख्सियत से इतर अपने मजेदार, दिलचस्प और ओरिजिनल कंटेंट से लाखों लोगों का मनोरंजन कर रही हैं.

विद्या बालन – हर रील में झलकता है अभिनय का जादू

विद्या बालन का इंस्टाग्राम इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि शानदार अभिनय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं होता. ट्रेंडिंग डायलॉग्स पर लिप-सिंक करना हो, वायरल ट्रेंड्स को अपने अंदाज में पेश करना हो या किसी ऑडियो क्लिप में नई जान डालनी हो, हर रील में उनकी शानदार एक्सप्रेशंस, बेहतरीन टाइमिंग और नैचुरल चार्म देखने को मिलता है. वह सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करतीं, बल्कि उन्हें अपने अभिनय से यादगार बना देती हैं.

शिल्पा शेट्टी – संडे को बना दिया सेलिब्रेशन

शिल्पा शेट्टी का सोशल मीडिया फिटनेस और फूड लव का बेहतरीन मेल है, जहां एक ओर वह अपने वेलनेस टिप्स से लोगों को प्रेरित करती हैं, वहीं उनका लोकप्रिय 'संडे बिंज' सीरीज हर हफ्ते फैंस का इंतजार बढ़ा देता है. मिठाइयों से लेकर स्ट्रीट फूड और घर के बने स्वादिष्ट व्यंजनों तक, शिल्पा यह संदेश देती हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब हर चीज का संतुलन बनाए रखना है.

कुब्रा सैत – 'गुड मॉर्निंग हुमंस' से बिखेरती हैं मुस्कान

कुब्रा सैत ने अपने खास अंदाज और सिग्नेचर ग्रीटिंग 'गुड मॉर्निंग हुमंस' के जरिए इंस्टाग्राम पर एक अलग पहचान बनाई है. उनके मजेदार ऑब्जर्वेशन, रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातें और बेबाक अंदाज उनके कंटेंट को बेहद रिलेटेबल बनाते हैं. उनकी ईमानदारी, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी हर पोस्ट को ऐसा एहसास देती है जैसे कोई दोस्त आपसे बातें कर रहा हो.

श्रद्धा कपूर – इंटरनेट की सबसे प्यारी 'गर्ल नेक्स्ट डोर'

श्रद्धा कपूर की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और रिलेटेबल पर्सनैलिटी है. मजेदार रील्स, फनी डांस वीडियोज और बिहाइंड-द-सीन्स झलकियों के जरिए वह बिना किसी दिखावे के अपने फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनका सहज स्वभाव और हल्का-फुल्का कंटेंट उन्हें सोशल मीडिया की सबसे पसंदीदा हस्तियों में शामिल करता है.

सारा अली खान – 'नमस्ते दर्शकों' वाला अलग अंदाज

सारा अली खान ने अपने मशहूर 'नमस्ते दर्शकों' इंट्रो से सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान बनाई है. ट्रैवल व्लॉग्स, फैमिली मोमेंट्स, शूटिंग के बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो और अपनी मजेदार तुकबंदी व कविता के जरिए वह हर पोस्ट में नई ऊर्जा लेकर आती हैं. उनका यूनिक स्टोरीटेलिंग स्टाइल और चुलबुला अंदाज उन्हें बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज में शामिल करता है.

इन पांचों अभिनेत्रियों ने यह साबित किया है कि एंटरटेनमेंट का चौथा पर्दा सोशल मीडिया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने असली व्यक्तित्व को दुनिया के सामने रखने और दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का भी प्लेटफॉर्म है.

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