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World Photography Day 2026: एक्टिंग के साथ फोटोग्राफी में भी माहिर हैं ये सितारे, लिस्ट में 88 साल की दिग्गज एक्ट्रेस भी शामिल

आज 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2026 मनाया जा रहा है.

World Photography Day 2026
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2026 at 3:45 PM IST

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हैदराबाद: एक दौर था जब लोग एक तस्वीर क्लिक करवाने के लिए भी फोटो स्टूडियो जाया करते थे. पहले फोटो स्टूडियो पर फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन विकसित होती टेक्नोलॉजी ने आज वो दौर ला दिया है कि हर घर में कैमरा है. हर घर में कैमरे से मतलब है कि कैमरे वाला फोन और लोगों के लिए अपनी पसंदीदा तस्वीरें क्लिक करने के लिए अब किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की खास जरूरत नहीं पड़ती है. हां, घर के छोटे-मोटे फंक्शन और शादी जैसे प्रोग्राम के लिए आज भी इनकी डिमांड है.

दरअसल, आज 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, जो आज के सोशल मीडिया युग में धुमिल सा हो गया है, लेकिन फोटोग्राफी का शौक रखने वाले आज भी एक्सपेंसिव कैमरों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिससे लैंस का कारोबार चालू है.

आज इंस्टाग्राम पर ढेरों तस्वीरें हैं, जो ज्यादातर फोन कैमरों से लिए गई हैं. आज के टाइम में हर कोई फोटोग्राफर है, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे भी हैं, जो खासतौर पर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और इसमें कुछ फिल्मी सितारे भी शामिल हैं. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2026 के मौके पर बात करेंगे उन सेलेब्स की जो एक्टिंग के साथ-साथ तस्वीरें खींचने का भी खास शौक रखते हैं.

रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा एक बेहतरीन एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. एक शानदार अभिनेता होने के साथ-साथ, वे नेशनल लेवल के पोलो खिलाड़ी भी हैं और साथ ही फोटोग्राफी में भी माहिर हैं. अभिनेता को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है और वे अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वन्यजीवों की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

रवीना टंडन

90 के दशक खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन भी फोटोग्राफी का शौक रखती हैं. रवीना जब भी अपनी फैमिली के साथ सैर-सपाटे पर निकलती हैं तो वह खूबसूरत नजारों की तस्वीरें लेना नहीं भूलतीं. रवीना को भी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी करने में बड़ा मजा आता है. एक बार रवीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टाइगर फैमिली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं.

शाहीर शेख

टीवी जगत से बॉलीवुड में पहुंचे एक्टर शाहीर शेख भी तस्वीरें खींचने का शौक रखते हैं. शहीर शेख को पुणे में कम उम्र में ही फोटोग्राफी का शौक हो गया था. उन्हें प्रकृति की सुंदरता को कैमरे में कैद करना बहुत पसंद है और उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए कई स्थानीय फोटोग्राफरों के साथ मिलकर काम भी किया है. आज भी शाहीर अपनी फोटोग्राफी की कला दिखाने से चूकते नहीं हैं.

दीया मिर्जा

खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा को भी प्रकृति और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में बेहद दिलचस्पी है. दीया ने कई दफा कुदरत के नजारों की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस को पता चला था कि वह एक्ट्रेस होने के साथ-साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखती हैं.

हर्षवर्धन कपूर

बॉलीवुड के 'झक्कास' एक्टर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर भले ही बॉलीवुड में ना चल रहे हो, लेकिन एक्टिंग ही उनका एकमात्र शौक नहीं है. वह फोटोग्राफी करना भी पसंद करते हैं. 'भावेश जोशी' फेम एक्टर को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद तस्वीरें उनकी क्रिएटिविटी और प्रतिभा को बखूबी दर्शाती हैं.

वहीदा रहमान

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान जब कैमरे के सामने हुआ करती थीं, तो दर्शकों की उनपर से नजर नहीं हटती थीं. उनकी शानदार एक्टिंग और लाजवाब एक्सप्रेशन सीधे दर्शकों के दिलों को छूते थे. आज भले ही वो सिनेमा की दुनिया में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अब उनका पंसदीदा काम फोटोग्राफी हो गया है. आज 88 साल की उम्र में भी उन्हें फोटोग्राफी का शौक है. वहीदा को यह शौक बहुत पहले से था, जो अब उनकी लाइफ का सबसे अहम काम बन गया है.

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