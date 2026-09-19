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वर्ल्ड ऑफ 'वेट्टुवम', आर्या संग शोभिता धुलिपाला का दिखा दमदार अंदाज, जानें कब आ रही पा. रंजीत की फिल्म

वर्ल्ड ऑफ 'वेट्टुवम' ( POSTER )

हैदराबाद: पा. रंजीत अपनी फिल्म 'वेट्टुवम' के एलान के साथ पैन-इंडिया फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. ऐसे में खबर सामने आने के साथ ही लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने मिल रहा है. मेकर्स ने घोषणा के समय किए वादे के मुताबिक फिल्म की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही झलक से पर्दा उठा दिया है. बता दें कि यह कुछ ऐसा है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है. फिल्म की कहानी अलग-अलग समय में लेकर जाती है, जिसमें दर्शक कई कलाकारों को अपनी भूमिका निभाते देखेंगे. इसके साथ ही यह बात भी साफ हो गयी है कि फिल्म डायरेक्टर हार बार की तरह इस बार भी कुछ अलग करते हुए पैन इंडिया लेवल पर हलचल मचाने वाले हैं. मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 'वेट्टुवम' की दुनिया को देखा जा सकता है. कई भाषों में साझा किये गए वीडियो में जहां हिंदी में पंकज त्रिपाठी की आवाज है, वहीं तमिल वर्जन में पा. रंजीत, तेलुगु में राणा दग्गुबाती, कन्नड़ में किच्चा सुदीप और मलयालम में सौबिन शाहिर की आवाज सुनने को मिल रही है. बता दें कि वे सभी वीडियो में फिल्म के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बता करते हुए उनपर रोशनी डाल रहे हैं. फिल्म बीते हुए कल के उन नतीजों पर रोशनी डालती है, जिनका असर हमारे आज पर पड़ रहा है और वह हमारे आने वाले कल यानी भविष्य को आकार दे सकते हैं. यह चीजें आखिरकार प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती हैं. बताया गया है कि यह बार-बार आने वाली आपदाएं इंसानों के भविष्य पर बड़ा असर डालकर उसे प्रभावित कर सकती हैं.