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वर्ल्ड ऑफ 'वेट्टुवम', आर्या संग शोभिता धुलिपाला का दिखा दमदार अंदाज, जानें कब आ रही पा. रंजीत की फिल्म

पंकज त्रिपाठी की दमदार आवाज़ ने ‘वेट्टुवम’ की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने का काम किया है.

World of Vettuvam Glimpse
वर्ल्ड ऑफ 'वेट्टुवम' (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 12:00 PM IST

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हैदराबाद: पा. रंजीत अपनी फिल्म 'वेट्टुवम' के एलान के साथ पैन-इंडिया फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. ऐसे में खबर सामने आने के साथ ही लोगों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने मिल रहा है. मेकर्स ने घोषणा के समय किए वादे के मुताबिक फिल्म की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही झलक से पर्दा उठा दिया है. बता दें कि यह कुछ ऐसा है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है. फिल्म की कहानी अलग-अलग समय में लेकर जाती है, जिसमें दर्शक कई कलाकारों को अपनी भूमिका निभाते देखेंगे. इसके साथ ही यह बात भी साफ हो गयी है कि फिल्म डायरेक्टर हार बार की तरह इस बार भी कुछ अलग करते हुए पैन इंडिया लेवल पर हलचल मचाने वाले हैं.

मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 'वेट्टुवम' की दुनिया को देखा जा सकता है. कई भाषों में साझा किये गए वीडियो में जहां हिंदी में पंकज त्रिपाठी की आवाज है, वहीं तमिल वर्जन में पा. रंजीत, तेलुगु में राणा दग्गुबाती, कन्नड़ में किच्चा सुदीप और मलयालम में सौबिन शाहिर की आवाज सुनने को मिल रही है. बता दें कि वे सभी वीडियो में फिल्म के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बता करते हुए उनपर रोशनी डाल रहे हैं.

फिल्म बीते हुए कल के उन नतीजों पर रोशनी डालती है, जिनका असर हमारे आज पर पड़ रहा है और वह हमारे आने वाले कल यानी भविष्य को आकार दे सकते हैं. यह चीजें आखिरकार प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती हैं. बताया गया है कि यह बार-बार आने वाली आपदाएं इंसानों के भविष्य पर बड़ा असर डालकर उसे प्रभावित कर सकती हैं.

मेकर्स द्वारा शेयर किये गए दिलचस्प फर्स्ट लुक में कई गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाया गया है. इसी लड़ाई को फिल्म में 'वेट्टुवम' का नाम दिया गया है. इस फिल्म के जरिए मल्लखंब को अलग नजरिये से दिखाया गया है. बता दें कि यह एक पारंपरिक खेल है, जिसे स्क्रीन पर पेश किया जाने वाला है. इसके साथ ही फर्स्ट लुक में एक्टर्स की भी दमदार झलक देखने मिल रही है, जिससे दर्शको के बीच फिल्म और उसकी कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ गयी है.

फिल्म में बेहद टैलेंटेड स्टार कास्ट है, जिसमें आर्या, वी. आर. दिनेश, शोभिता धूलिपाला, कलैयारासन, माइम गोपी, गुरु सोमासुंदरम, शबीर कल्लाराक्कल, जॉन विजय, साई धीना, आनंद सामी, हरीश उथमन, लिजी, लिंगेश प्रेम कुमार, कविता भारती, अर्जुन, संथा कुमार, मनीषा, निम्मी, विक्रम, नवीन, और प्रकाश का नाम शामिल है.

इसके साथ ही फिल्म के म्यूजिक को उसकी कहानी के हिसाब से जी.वी.प्रकाश कुमार बना रहे हैं, जो साजिश की एक और परत जोड़ता है. म्यूजिक पा. रंजीत द्वारा बनाई हुई दुनिया के इर्द-गिर्द एक अनोखी आभा बनाता है. बात करें पा. रंजीत की तो उन्हें सुपरहिट फिल्म्स जैसे 'कबाली', 'काला', 'सरपट्टा परमबराई', और 'थंगलान' को डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है. पा. रंजीत अपनी फिल्म 'वेट्टुवम' के साथ वापसी कर रहे हैं.

इस फिल्म को पा. रंजीत न सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इसे लिखा भी है. यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, और कन्नड़ में पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को एस. साई देवानंद, एस. साई वेंकटेश्वरन और पा. रंजीत द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म को 'लर्न एंड टीच प्रोडक्शन' और 'नीलम प्रोडक्शंस' के बैनर तले बनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2026 में रिलीज होगी.

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