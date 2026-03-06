उत्तराखंड की 'डीजे क्वीन', इनके गानों के बिना अधूरी है शादी, बादशाह संग 'दिल्ली से मनाली' गीत से हुईं सुपरहिट

ETV Bharat / entertainment

'दिल्ली से मनाली' गाने ने मंजू को दिया बड़ा मंच (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 9:43 AM IST

Updated : March 6, 2026 at 9:48 AM IST

देहरादून: बॉलीवुड जगत और पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों रैपर बादशाह का 'दिल्ली से मनाली' सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है. बादशाह ने इसमें पहाड़ों खासकर हिमाचल की जीवन शैली को दर्शाया है. इस पूरे गाने में सबसे ज्यादा वोकल उत्तराखंड की टिहरी जिले से आने वाली मंजू नौटियाल के इस्तेमाल हुए हैं. मंजू नौटियाल के शुरुआती वोकल्स इंस्टा रील के लेकर फेसबुक रीच पर छाये हुये हैं. उत्तराखंड की शादियों और अन्य फंक्शन में मंजू के गीत खूब बजते हैं. इस कारण उन्हें उत्तराखंड की डीजे क्वीन भी कहा जाता है.

मंजू नौटियाल 'दिल्ली से मनाली' गाने से युवा दिलों की धड़कन बन चुकी हैं. हाल ही में बादशाह ने मंजू के साथ स्टेज साझा किया. इसके साथ ही मंजू नौटियाल पहली ऐसी पहाड़ी सिंगर बन गई हैं, जिन्होंने अपने पहाड़ी गानों के दम पर सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारी है. इससे पहले प्रियंका मेहर भी कोशिश कर चुकी हैं. मंजू का ये सफर कैसा रहा? वह इस मोमेंट को कैसे देख रही हैं? उनके आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? महिला दिवस पर इसे लेकर ईटीवी भारत ने मंजू नौटियाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है.

उत्तराखंडी सिंगर मंजू नौटियाल. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंडी सिंगर मंजू नौटियाल ने अपने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा यह उनके लिए बड़ी बात है कि उन्होंने बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ गाना गाया है. इसके लिए उन्होंने बादशाह का भी आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा इससे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की संस्कृति भी पूरे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच पर गई है. यह भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

मंजू ने बादशाह के साझा किया मंच: हाल ही में हरियाणा में बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर बादशाह के साथ उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट में मंच साझा किया. इस पर मंजू नौटियाल ने बताया उन्हें कुछ देर तक इस पल का अहसास ही नहीं हुआ कि वह वाकई में बादशाह के साथ इतने बड़े क्राउड के सामने मंच साझा कर रही हैं.

'दिल्ली से मनाली' की बैकग्राउंड स्टोरी: दिल्ली से मनाली गाने में बादशाह की एंट्री को लेकर उन्होंने बताया कि, जब उन्होंने हिमाचल के सिंगर सिराजी के साथ 'लड़का तेरा दीवाना' गाना किया तो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का देखने को मिला. फिर अचानक जब उनका उत्तराखंड में शूट चल रहा था तो उन्हें बताया गया कि उनके गाने के रीमेक में बादशाह रैप करेंगे. ये पल उनके जीवन के लिए एक अविस्मरणीय पल है.

Uttarakhandi singer Manju Nautiyal
उत्तराखंडी सिंगर मंजू नौटियाल (ETV Bharat)

मुझे बादशाह के साथ शूटिंग के लिए भी हिमाचल बुलाया गया था. मेरा पहले से शूट शेड्यूल था, जिसकी वजह से मैं शूट के लिए नहीं जा पाई. इसके बाद हरियाणा में हुए लाइव कॉन्सर्ट में बादशाह ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया.

अब तक केवल उत्तराखंड के ही लोग जानते थे कि इस गाने में मंजू नौटियाल की आवाज़ है, लेकिन अब बादशाह के साथ हुए लाइव कॉन्सर्ट के बाद सभी लोगों ने इस गाने की जो मुख्य गायिका है उसके बारे में जाना है.
- मंजू नौटियाल, सिंगर -

टिहरी जौनपुर ब्लॉक के टिकरी गांव की निवासी मंजू: मंजू नौटियाल ने अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया-

Uttarakhandi singer Manju Nautiyal
हरियाणा में स्टेज शो में मंजू नौटियाल (ETV Bharat)
  • वह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के टिकरी गांव की रहने वाली हैं.
  • उन्हें गीत संगीत में प्रेरणा उनके घर से मिली.
  • उनके परिवार में कुछ लोग पहले से ही गाना गाते थे.
  • उन्हें बचपन से गाने का बहुत ज़्यादा शौक था.
  • 2018 से उन्होंने ऑफिशियली पहाड़ी गीत गाने शुरू किए.
  • इससे पहले वह अपने स्कूल में, रामलीला के मंचों से गाया करती थी. उन्हें कभी बड़े मंच पर गाने का मौका नहीं मिला.
  • पहाड़ की महिला होने के नाते कहीं ना कहीं उन्हें शुरुआती दौर में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा.
  • साल 2018 में उन्होंने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाते हुए गीत गाना शुरू किया.

400 से ज्यादा गानों के बाद मंजू नौटियाल को मिला बड़ा ब्रेक: मंजू नौटियाल बताती हैं कि उन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए गीत गाने शुरू किए. उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी ख्याति मिलेगी.

Uttarakhandi singer Manju Nautiyal
मंजू नौटियाल स्टूडियो में (ETV Bharat)

2018 से अब तक तकरीबन 400 से अधिक गाने गा चुकी हूं, जिसमें से 8 से 10 गाने काफी पसंद किए गए हैं. इन गानों पर काफी हिट्स मिले हैं. पहली बार 2022 में उनका 'सुरेतु मामा' गाना हिट हुआ. इसी गाने के चलते लोगों की नज़र में आयी. उसके एक साल पूरे होने के बाद 'कमर पीड़ा' गाना हिट हुआ.
- मंजू नौटियाल, सिंगर -

कैसे बना कमर पीड़ा गाना: मंजू ने इस गाने के बारे में बताया कि, यह गाना उनके पिता जी घर में गुनगुनाया करते थे. उन्हीं के मुंह से यह पुराना गाना सुना. इसे नए तरीके से गाया. इसी के चलते जब उन्होंने 'स्वामी परदेश' गाने के दौरान हिमाचल के सिंगर सिराजी के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने सिराजी के ही साथ 'लड़का तेरा दीवाना' गाना किया. उसके बाद ही इस गाने के रीमेक में बादशाह की एंट्री हुई. आज इस गाने ने उन्हें क्षेत्रीय भाषा से उठा कर नेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाई है.

Uttarakhandi singer Manju Nautiyal
बादशाह के साथ उत्तराखंडी सिंगर मंजू नौटियाल (ETV Bharat)

मंजू ने नहीं छोड़ा कल्चर, बादशाह के मंच पर उत्तराखंड प्रमोट: इसके अलावा पहाड़ी सिंगर मंजू नौटियाल अपने गानों के अलावा अपने ट्रेडिशन पहाड़ी पोशाक के लिए पहचानी जाती है. वह हर जगह अपने 'पहाड़ी घाघरे कुर्ती' में नजर आती हैं.

अपना कल्चर और अपनी संस्कृती हमेशा अपने साथ रखती हूं. मुझे सबसे अच्छी यही पोशाक लगती है. ट्रेडिशनल कपड़ों में रहना अपने पारंपरिक आभूषण पहनना बहुत अच्छा लगता है. इसलिए हमेशा इसी रूप में नजर आती हूं. हरियाणा में बादशाह के साथ कॉन्सर्ट करते भी यही ट्रेडिशनल लुक था. इसके जरिये उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करती हूं.
- मंजू नौटियाल, सिंगर -

पहाड़ के संघर्ष और महिलाओं के लिए मंजू का संदेश: मंजू नौटियाल ने कहा उत्तराखंड में विशेषतौर पर अब पहाड़ों पर भी लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही हैं. पिछली पीढ़ी को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता था. आज की पीढ़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है. उन्होंने कहा जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है. उन्होंने सभी महिलाओं और युवा लड़कियों को संदेश दिया है कि वह अपने इंटरेस्ट और शौक को कभी न मारें. वे इस क्षेत्र में प्रयास कर आगे बढ़ते रहें. शुरुआत में संघर्ष जरूर होगा, लेकिन कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को उनके पैशन को सपोर्ट करने की अपील की.

