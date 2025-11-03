ETV Bharat / entertainment

जब देश के लिए जीतीं बेटियां, 'दंगल' से 'मैरी कॉम' तक, वो 5 फिल्में जिसमें भारत की शेरनियों की दिखीं विजयी गाथा

खेल की दुनिया में ये भारतीय बेटियां विश्व स्तर पर अपनी जीत दर्ज कर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर चुकी हैं.

Films On Indian Sports women
भारतीय महिला खिलाड़ियों पर बनीं फिल्में (POSTERs)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: आईसीसी वनडे महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने परचम लहरा दिया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार भारत की झोली में विश्व कप डाला है. भारत की शेरनियां ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं हैं और आज वो विश्व चैंपियन बन गई हैं. पूरा देश टीम इस जीत पर झूम उठा है और चारों ओर से बधाईयों का तांता लगा हुआ है. भारत की शेरनी बेटियों ने दुनिया में देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. फाइनल की यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं, अगर इसे पर्दे पर दिखाया जाए, तो देश जोश से भर उठेगा. महिला क्रिकेट टीम की इस विश्व जीत के मौके पर बात करेंगे उन फिल्मों की जिनमें महिला एक्ट्रेस ने अपना दमखम दिखाया.

दंगल

फिल्म 'दंगल' की कहानी पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटियों गीता और बबीता को वर्ल्ड लेवल पहलवान बनाने का सपना देखते हैं. सामाजिक दबाव और बाधाओं के बावजूद, महावीर अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देते हैं और वे आखिर में कुश्ती में अपना नाम रोशन करती हैं, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर. पहलवान महावीर सिंह फोगट का रोल आमिर खान ने निभाया था. दंगल भारत की सबसे कमाऊ फिल्म है.

मैरी कॉम

प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'मैरी कॉम' एक छोटे शहर की चावल किसान की बेटी, मैरी कॉम की प्रेरणादायक कहानी है, जो अपने पिता और समाज के विरोध के बावजूद मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनती हैं. शादी और जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद, वह एक मां के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर अपने खेल करियर को फिर से शुरू करती है. यह फिल्म उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, पारिवारिक जीवन और एक महिला के रूप में खेल की राजनीति और भेदभाव से लड़ने की कहानी दर्शाती है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सांड की आंख

भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म सांड की आंख' चंद्रो और प्रकाशी तोमर की सच्ची कहानी है, जो भारत की दो सबसे बुजुर्ग महिला शार्पशूटर थीं. 60 की उम्र के बाद निशानेबाजी को अपनाकर, उन्होंने सामाजिक बंधनों और पितृसत्ता को चुनौती दी और अपनी पोतियों को भी प्रेरित किया. यह फिल्म महिला सशक्तिकरण और दृढ़ संकल्प की एक सच्ची और उत्साह भर देने वाली कहानी है, जिसे तुषार हीरानंदानी ने निर्देशित किया था. यह एक सुपरहिट फिल्म है, जिसे जी 5 पर देख सकते हैं.

'साइना'

परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म 'साइना' फिल्म की कहानी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के संघर्ष और अचीवमेंट पर आधारित एक बायोपिक है. यह फिल्म साइना के हरियाणा से हैदराबाद जाने, उनके बचपन में मां द्वारा बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित करने, उनके माता-पिता के त्याग, और एक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने तक के पूरे सफर को दिखाती है. फिल्म उनके कोच और साथी खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्तों और खेल में उतार-चढ़ाव को भी दिखाती है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'शाबाश मिठू'

साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'शाबाश मिठू' की कहानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित है. यह फिल्म एक भरतनाट्यम डांसर से एक सफल क्रिकेटर बनने तक के उनके संघर्ष, महिला क्रिकेट को पहचान दिलाने की उनकी जद्दोजहद और 2017 के विश्व कप फाइनल तक की उनके सफर को दर्शाती है. यह फिल्म समाज में लैंगिक भेदभाव और एक मजबूत टीम के निर्माण के लिए उनके संघर्षों को भी दिखाती है. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

