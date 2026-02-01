WATCH: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा इस दिन करने जा रहे शादी? उदयपुर से डेकोरेशन का वीडियो हुआ वायरल
क्या रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं? उदयपुर से एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है. देखें...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 1, 2026 at 1:08 PM IST
हैदराबाद: एक्टर्स रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर अटकलें और तेज हो गईं, क्योंकि उदयपुर में शादी की तैयारियों को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक व्लॉगर ने उदयपुर में शानदार सजावट दिखाते हुए एक वीडियो शेयर करने के बाद फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. वीडियो में दावा किया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.
यह चर्चा तब शुरू हुई जब विजय देवरकोंडा की टीम ने अक्टूबर 2025 में मीडियो को कपल की सगाई की पुष्टि की. अब, ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही नई तस्वीरों को फैंस इस बात का संकेत मान रहे हैं कि शादी की रस्में शुरू हो सकती हैं.
वायरल हो रहे वीडियो से यह भी पता चलता है कि उदयपुर के मशहूर सिटी पैलेस में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस वीडियो को तान्या (@tanyaa.yaaa) नाम की एक कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है, जो अभी राजस्थान के उदयपुर में छुट्टियां मना रही हैं. इस कंटेंट क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में पैलेस में चल रही भव्य तैयारियों की झलक दिखाई गई है.
वीडियो में, कंटेंट क्रिएटर अपने फैंस से कहती हैं, 'दोस्तों, हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं. हम उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं और वे पैलेस को सजा रहे हैं और हमें पता चला है कि यहां किसी की शादी हो रही है. और अंदाजा लगाइए कौन? कौन हो सकता है? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा. उनकी शादी हो रही है. मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूं. मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूं. 2 फरवरी को उनकी शादी हो रही है.'
एक वायरल क्लिप में उदयपुर की एक लग्जरी प्रॉपर्टी में शानदार सजावट और वेन्यू के इंतजाम दिखाए गए हैं. इस क्लिप में बड़े-बड़े झूमर, शानदार स्टेज, फूलों की सजावट और वेन्यू पर डेकोरेशन सेट करने में बिजी कई वर्कर्स दिखाए गए हैं, जिससे फैंस में एक्साइटमेंट और बढ़ गया है.
इन विजुअल्स से फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गया है, जो लंबे समय से उनके रिश्ते की अफवाहों को फॉलो कर रहे हैं. फिलहाल, इन दावों की सच्चाई पर शक बना हुआ है. वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि यह 2 फरवरी को होने वाला है. हालांकि, अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि क्या ये दोनों सच में कल शादी कर रहे हैं.
शादी की खबरों के बीच, शुक्रवार रात रश्मिका को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उन्होंने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग पूरी की है. पैपराजी से बात करते समय, एक कैमरा पर्सन ने रश्मिका से पूछा, 'आप हमें इनवाइट नहीं कर रहे?'
वह थोड़ी शरमा गईं और ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता न हो कि पैपराजी किस बारे में इशारा कर रहा है, और हंसते हुए जवाब दिया, 'किस बात के लिए?' जब पैपराजी ने जोर दिया कि वह अच्छी तरह जानती है कि उसका क्या मतलब है, तो एक्ट्रेस ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और कहा, 'फिल्म रिलीज अभी तो...कुछ करना पड़ेगा.'
रश्मिका और विजय ने गीता गोविंदम (2018) और डियर कॉमरेड (2019) में एक साथ काम किया है. इसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की अफवाहें हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया, हालांकि उन्हें साथ में छुट्टियां मनाते और पब्लिक में देखा गया है.