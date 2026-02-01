ETV Bharat / entertainment

WATCH: रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा इस दिन करने जा रहे शादी? उदयपुर से डेकोरेशन का वीडियो हुआ वायरल

रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा ( IANS )

हैदराबाद: एक्टर्स रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर अटकलें और तेज हो गईं, क्योंकि उदयपुर में शादी की तैयारियों को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक व्लॉगर ने उदयपुर में शानदार सजावट दिखाते हुए एक वीडियो शेयर करने के बाद फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. वीडियो में दावा किया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. यह चर्चा तब शुरू हुई जब विजय देवरकोंडा की टीम ने अक्टूबर 2025 में मीडियो को कपल की सगाई की पुष्टि की. अब, ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही नई तस्वीरों को फैंस इस बात का संकेत मान रहे हैं कि शादी की रस्में शुरू हो सकती हैं. वायरल हो रहे वीडियो से यह भी पता चलता है कि उदयपुर के मशहूर सिटी पैलेस में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इस वीडियो को तान्या (@tanyaa.yaaa) नाम की एक कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है, जो अभी राजस्थान के उदयपुर में छुट्टियां मना रही हैं. इस कंटेंट क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में पैलेस में चल रही भव्य तैयारियों की झलक दिखाई गई है. वीडियो में, कंटेंट क्रिएटर अपने फैंस से कहती हैं, 'दोस्तों, हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं. हम उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं और वे पैलेस को सजा रहे हैं और हमें पता चला है कि यहां किसी की शादी हो रही है. और अंदाजा लगाइए कौन? कौन हो सकता है? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा. उनकी शादी हो रही है. मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूं. मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूं. 2 फरवरी को उनकी शादी हो रही है.'