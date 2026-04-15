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'रामायण पार्ट 1' में राम-रावण अवतार में क्या आमने-सामने होंगे रणबीर कपूर और यश?, साउथ सुपरस्टार ने दिया हिंट

रामायण पार्ट 1 मौजूदा साल के दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है और फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा.

Will Ranbir Kapoor Ram And Yash As Ravana Come Face To Face
'रामायण पार्ट 1' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 11:47 AM IST

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हैदराबाद: अभिनेता यश ने रामायण में रावण की अपनी भूमिका के बारे में कुछ नई जानकारी साझा की है, और एक खुलासे ने प्रशंसकों को चौंका दिया है. एक इंटरव्यू में अभिनेता ने पुष्टि की कि दो फिल्मों की महाकाव्य सीरीज के पहले भाग में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले रणबीर कपूर के साथ उनके कोई सीन नहीं हैं. यह खुलासा फिल्म की भव्य रिलीज से पहले बढ़ती उत्सुकता के बीच आया है.

दोनों किरदारों के बीच के संबंध के बारे में बात करते हुए यश ने बताया कि कहानी की मेकिंग के कारण पहले भाग में दोनों अलग-अलग नजर आते हैं. उन्होंने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में हम दोनों कभी भी एक साथ स्क्रीन पर नहीं आए हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दो भागों वाली फिल्म है, इसलिए पहले भाग में रावण के रूप में मेरा अपना राज्य है और राम का अपना. उन्होंने आगे बताया कि दोनों किरदारों का आमना-सामना केवल दूसरे भाग में होगा, जो अगले साल रिलीज़ होने वाली है.

स्क्रीन स्पेस साझा न करने के बावजूद, यश ने रणबीर के बारे में गर्मजोशी से बात की और उनके काम की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, 'हम असल जिंदगी में कुछ बार मिले हैं, और वह एक शानदार अभिनेता हैं. मुझे लगता है कि यह आपसी सम्मान का नतीजा है. उन्होंने आगे कहा कि पूरी टीम कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश करने पर केंद्रित है: "जब आप रामायण जैसी महत्वाकांक्षी और असाधारण चीज करने निकलते हैं, तो हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपना बेस्ट दें. हमारी सोच एक जैसी है, इसलिए हमारे बीच तालमेल की कोई समस्या ही नहीं है.

यश ने रावण का किरदार निभाने के अपने फैसले और इस चरित्र के पीछे के दर्शन के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म केवल अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है. उन्होंने कहा, 'रामायण की कहानी सिर्फ अच्छे या बुरे व्यक्ति के बारे में नहीं है. आप हर चीज में बेस्ट हो सकते हैं. आपके पास सभी बेहतरीन कौशल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका निर्णय मायने रखता है.

अभिनेता ने समझाया कि रावण एक व्यक्तित्व है जो उसके कर्मों से बनता है. उन्होंने आगे कहा, 'आप सब कुछ जानते हैं. आप संगीत में अच्छे हैं. आप शास्त्रों में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्म, आपके कर्म ही आपको परिभाषित करते हैं. इसी नजरिए से मैंने इस किरदार को निभाया.

उन्होंने कहा, 'हम इन कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, ये हमारी संस्कृति और बिलीव सिस्टम का हिस्सा हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात एंगल है, हर किरदार का अपना नजरिया होता है और ज्यादातर समय वे जो कर रहे होते हैं उस पर विश्वास करते हैं.

रामायण भी चर्चा का मुख्य विषय रही है. यह फिल्म दो भागों में निर्मित एक विशाल बजट और व्यापक तकनीकी उपयोग के साथ बनाई जा रही है. यश ने इस परियोजना को महत्वाकांक्षी बताया और कहा कि इसमें शामिल सभी लोग कहानी को भव्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत हैं. पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

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