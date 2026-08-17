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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2026: 'रामायण', 'किंग' और 'टॉक्सिक' करेंगी 15 हजार करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार?, टूटेगा ये रिकॉर्ड?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट अनुमानों में काफी अंतर देखने को मिला है, जो लगभग 500 करोड़ रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपये के करीब तक है. यह एक ऐसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी रकम है जिसे कई भाषाओं और क्षेत्रों में सफल होना है.

सेकंड हाफ में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्में अलग-अलग जोनर और कहानी कहने वाली फिल्में हैं, जिसमें यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' अलग कंटेंट के साथ दाव लगाने के लिए तैयार है. फिल्म में पांच हीरोइनों (नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत) का होना इसे सबसे अलग खड़ा करती है.

अगर यह सफल होता है, तो बजट की सीमा बढ़ सकती है. अगर यह असफल होती है, तो फिल्म जगत यह बात सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या किसी भी फिल्म पर इतना पैसा खर्च करना सही है या नहीं.

रामायण जैसा कि ग्लोबल लेवल पर रिलीज और चर्चित हो रही है. तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या भारतीय पौराणिक कथाओं की एक कहानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा सकता है और भारत से परे दर्शकों को आकर्षित किया जा सकता है?

सबसे ज्यादा चर्चा में नितेश तिवारी की रामायण: भाग 1, यश की टॉक्सिक और शाहरुख खान की किंग है. रामायण की बात करें तो इसके दोनों पार्ट का खर्च 4 हजार करोड़ रुपये है. ऐसे में फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी है. इतनी बड़ी लागत से बनी फिल्म को सिर्फ पहले वीकेंड में जबरदस्त कमाई से काम नहीं चलेगा. इसे सिनेमाघरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन, विदेशों में दमदार कारोबार और पार्ट 2 के लिए दर्शकों में दिलचस्पी पैदा करनी होगी. इसे एक ऐसा इवेंट बनना होगा जो सिर्फ इसके सितारों के फैंस तक ही सीमित न रहे.

और फिर हॉलीवुड भी है, जहां एवेंजर्स: डूम्सडे और ड्यून: पार्ट थ्री, द ओडिसी और स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे के बाद दर्शकों के समय और पैसे के लिए उसी दौड़ में शामिल हो गई हैं.

लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी फिल्मों से भरा हुआ है. रामायण, टॉक्सिक, जेलर 2, किंग, दृश्यम 3 (अजय देगवन) और प्रभास की फौजी जैसी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं, जो बॉक्स ऑफिस हिलाने का दम रखती हैं.

ओरमैक्स मीडिया का अनुमान है कि अगर हिट फिल्में और दर्शकों की बढ़ती संख्या की यह लय बरकरार रहती है, तो भारतीय बॉक्स ऑफिस 2026 में 15,000 से 16,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है और साल 2025 के कमाई (13,395 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है.

वहीं, भारत की इनसाइट्स कंसल्टिंग फर्म ओरमैक्स मीडिया के अनुसार , साल 2026 के पहले हाफ में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6,398 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जो कोरोना महामारी के बाद से बड़ी पहली छमाही है. इसका श्रेय रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज और सनी देओल की बॉर्डर 2 को जाता है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शकों की संख्या में साल-दर-साल 5 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि यह बढ़ोतरी केवल टिकटों की ऊंची कीमतों का परिणाम नहीं है.

हैदराबाद: साल 2022 और 2023 के मुकाबले साल 2026 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से अभी थोड़ा स्लो है. साल 2025 में भी इंडियन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था. वहीं, साल 2026 का आधा साल बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा है, जिसमें धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 ने सिनेमा की लाज को बचाने का किया है और कमाल की बात यह है कि 2026 का सेकंड हाफ बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाला है, क्योंकि टॉक्सिक, रामायण और किंग दर्शकों को पसंद आ गए तो ये तीनों फिल्में कमाई का ढेर लगाने में देर नहीं करेंगी.

जाहिर है कि यश इस दौड़ में बिना तैयारी के तो नहीं उतरे होंगे. केजीएफ ने उन्हें पैन इंडिया स्टार की लिस्ट में खड़ा किया है, लेकिन यही सक्सेस भी समस्या है. क्योंकि टॉक्सिक की तुलना यश की पिछली ब्लॉकबस्टर से की जाएगी.

दर्शक किसी सुपरस्टार को बड़ी शुरुआत तो दे सकते हैं, लेकिन इससे उसकी सफलता की गारंटी नहीं मिलती. ऐसे में 'टॉक्सिक' बिग ब्लॉकबस्टर बनने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होगी. यश की बदौलत मिली शुरुआती पॉपुलैरिटी और फिल्म के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया.

किंग खान बॉक्स ऑफिस के बनेंगे 'किंग'?

शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म है, जो लगातार 3 हिट फिल्में दे चुका है. ऐसे में किंग के लिए दर्शक जुटाना इतना कठिन नहीं होगा.

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान मुख्य भूमिका में हैं. ऐसे में बाप-बेटी का पर्दे पर साथ में आना दर्शकों को थिएटर्स तक खीचेंगा. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और कई एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं. फिल्म का अनुमानित बजट 350-450 करोड़ रुपये के आसपास है, हालांकि फिल्म निर्माताओं ने इसकी लागत से जुड़े कुछ बड़े दावों का खंडन किया है.

किंग का दूसरा फायदा इसकी रिलीज डेट से मिलने वाला है. फिल्म 24 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के मौके पर रिलीज होने जा रही है और बीते कुछ सालों में दिसंबर में रिलीज हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की है. इसमें खुद शाहरुख खान की डंकी भी शामिल है.

दृश्यम 3 में रेस में बराबर

अजय देवगन अपनी जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 में फिर से विजय सालगांवकर के रूप में वापसी करने आ रहे हैं. वहीं, तब्बू और जानी-पहचानी पूरी टीम तीसरे अध्याय के लिए लौट रही है. इस फिल्म से दर्शक दिल से जुड़े हुए हैं. पिछले दो पार्ट अपनी सफलता का झंडा लहरा चुके हैं और अब अजय फिल्म के तीसरे पार्ट से फिर शानदार काम करने वाले हैं.

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म ' दृश्यम 3' के शानदार प्रदर्शन से मलयालम फ्रेंचाइजी ने ब्रांड को और मजबूत किया है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले 58 घंटों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. इसने वर्ल्डवाइड लगभग 240 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हिंदी के लिए, कमर्शियल आंकड़े हर संभव रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा एक सफल फ्रेंचाइजी की लाभदायक अगली कड़ी पेश करने पर निर्भर है. और यह अंतर मायने रखता है. हर सफल फिल्म के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है.

छोटी फिल्में बड़ा धमाका

बीते कुछ सालों से कम बजट की फिल्मों ने अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को ही बदल डाला है. इससे एक चलन यह भी हो गया कि कम बजट से भी बड़ा धमाका किया जा सकता है. फिलहाल इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल स्टारर बटवारा 1947 जैसी कम बजट वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मोर्चा संभाला हुआ है. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमा रही हैं और दर्शकों को दोनों फिल्में पसंद भी आ रही है. अब सारा खेल बजट का नहीं कंटेंट का हो गया है, जनता फिल्म की बजट नहीं कटेंट देख रही है.

क्यों साउथ सिनेमा (तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम) ने बार-बार यह साबित किया है कि बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने के लिए हमेशा भारी बजट की जरूरत नहीं होती. एक बढ़िया कहानी ही ऑडियसं को हिट करती है, जो उन्हें थिएटर्स तक खींचती है. पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाली प्रभास की दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म 'फौजी ' ऐसी ही एक फिल्म है.

यह एक और बड़ी फिल्म है जिस पर सिनेमाघरों में भारी दाव लगाया गया है. लगभग 600-700 करोड़ रुपये के बजट वाली यह पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म एक बड़े पैमाने पर तेलुगु प्रोडक्शन के रूप में बनाई जा रही है, जो कि एक पैन-इंडिया रिलीज होने वाली है.

फौजी का ओरा खुद प्रभास हैं, हालांकि 'बाहुबली' स्टार की पिछली रिलीज बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई है, लेकिन 'सालार' की ऑडियंस जरूर प्रभास का साथ देगी. प्रभास एक पैन इंडिया स्टार हैं और उम्मीद है कि उनकी सोलो स्टारर फौजी बड़ी ओपनिंग ले. फौजी साल 2026 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 15 हजार करोड़ तक पहुंचाने में प्रभास की फौजी का हिट होना बहुत जरूरी है.

हॉलीवुड फिल्में बनाएंगी माहौल

15,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हॉलीवुड फिल्मों का भारत में रिलीज होना और उनका हिट होना भी जरूरी है. क्योंकि बॉक्स ऑफिस सिर्फ पांच या छह बड़ी फिल्मों के दम पर नहीं चल सकता. इनके बीच में भी ऐसी फिल्में होनी चाहिए जो दर्शकों को तब भी सिनेमाघरों में वापस लाएं. हॉलीवुड का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा फैन बेस है. ना सिर्फ नई फिल्में बल्कि सीक्वल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो, मौजूदा साल में रिलीज हुई स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने थिएटर्स में धमाकेदार शुरुआत करके दुनिया भर में पहले ही वीकेंड में 927 मिलियन डॉलर कमाए और तब से वर्ल्डवाइड 1.7 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है. साथ ही स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे भारत में 500 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है.

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' भी लिस्ट में शामिल है, जिसने 1.1 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर फिल्म निर्माता की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इन दोनों बड़ी फिल्मों ने भारत की अपकमिंग बड़ी फिल्मों के लिए उम्मीद जगा दी है.

ड्यून: पार्ट थ्री डेनिस विलेन्यूव की प्रशंसित साइंस-फिक्शन फ्रेंचाइजी को सिनेमाघरों में वापस ला रही है जिसका अनुमानित बजट 200-220 मिलियन डॉलर के आसपास है. इसके बाद आती है एवेंजर्स: डूम्सडे, जो इस साल हॉलीवुड की सबसे बड़ी 'कॉम्पिटेटिव' फिल्म है. इसका अनुमानित बजट लगभग 400 मिलियन डॉलर है और मार्केटिंग को मिलाकर कुल इन्वेस्टमेंट 700 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. हॉलीवुड फिल्में मार्केट में कॉम्पिटेटिव माहौल को तैयार करती हैं, जिससे दर्शक थिएटर्स की ओर दौड़ते हैं.