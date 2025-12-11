ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' पर बड़ा अपडेट, सीक्वल में होगी ऋतिक रोशन की एंट्री?

मुंबई: आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह की अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म अपनी पॉलिटिकल बातों और कहानी की वजह से दर्शकों के बीच बज का मुद्दा भी बन गई है. रणवीर सिंह-स्टारर को फैंस, सेलेब्रिटीज और क्रिटिक्स से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने भी फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वे इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच धुरंधर 2 में ऋतिक की एंट्री की खबर सामने आई है.

आज, 11 दिसंबर को ऋतिक रोशन ने अपने एक्स हैंडल पर धुरंधर को लेकर एक पोस्टा साझा किया, जिसमें उन्हें लिखा है, 'अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है. आदित्य धर आप एक अविश्वसनीय फिल्म मेकर हैं. रणवीर, साइलेंट से लेकर फायर तक, क्या सफर रहा और कितना लगातार. अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इस बात का सबूत है कि क्यों. माधवन, जबरदस्त ग्रेस, ताकत और गरिमा. लेकिन यार राकेश बेदी, तुमने जो किया वह शानदार था.. क्या एक्टिंग थी, शानदार!. सभी के लिए, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए जोरदार तालियां. मैं पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता.'