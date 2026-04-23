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अब एटली और अल्लू अर्जुन की 'राका' से साफ होगा प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण का पत्ता?, जानिए क्या बोले मेकर्स

'राका' टीम ने दीपिका पादुकोण के रोल की अफवाहों पर सफाई दी है. अफवाह थी कि प्रेग्नेंसी के कारण राका में उनका रोल कटा है.

Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया. इस गुड न्यूज के बाद इस स्टार कपल को फैंस से ढेर सारा प्यार और बधाइयां मिली हैं. इस कपल ने 19 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की, जिसमें उनकी बेटी दुआ को प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए दिखाया गया है. इसी दीपिका की आगामी फिल्म राका को लेकर कुछ अफवाहें चल रही हैं, जिनमें यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी प्रेग्नेंसी की वजह से फिल्म में उनके रोल में कुछ बदलाव हो सकते हैं. हालांकि, फिल्म की टीम ने अब इन दावों पर सफाई दी है.

हालिया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि दीपिका की प्रेग्नेंसी की वजह से फिल्म 'राका' में उनका रोल छोटा किया जा सकता है, या फिर उन्हें फिल्म से हटाया भी जा सकता है. इन अटकलों पर अब राका की टीम ने विराम लगाया है और इन दावों को बेबुनियाद बताया है.

एक मीडिया बयान में टीम ने इन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, 'सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है. 'राका' में दीपिका का रोल बहुत अहम है, और सेट पर जबरदस्त जोश के साथ शूटिंग बिना किसी रुकावट के चल रही है.'

रिपोर्ट के अनुसार, वह इस समय काफी मेहनत वाले सीन शूट कर रही हैं. राका और किंग, दोनों ही बिजी व्यस्त शेड्यूल पर काम कर रही हैं. रिपोर्ट में आगे बताया गया है, 'वह अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगी.'

19 अप्रैल को दीपिका और रणवीर ने दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया. इस स्टार कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनकी बेटी दुआ हाथ में पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट लिए नजर आ रही थी इस पोस्ट से फैंस और सेलेब्रिटीज, दोनों में ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इंडस्ट्री के कई जाने-माने नामों ने कमेंट्स में इस कपल को अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं दीं.

'राका' के बारे में
एटली की निर्देशित और सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'राका' दीपिका पादुकोण और अल्लू अर्जुन के बीच पहला कोलैबोरेशन है. अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर जब उनका फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें उन्हें एक बोल्ड, गंजे और रफ-टफ अवतार में दिखाया गया था, तब से ही यह फिल्म ने सुर्खियों बटोर रही है. दीपिका और अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म राका 2027 में रिलीज होगी.

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