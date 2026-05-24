क्या डेविड धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' के बाद ले लेंगे संन्यास? करण जौहर ने किया दावा
क्या मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' के बाद संन्यास ले लेंगे? इसका दावा फिल्ममेकर करण जौहर ने किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 24, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: फिल्म मेकर डेविड धवन अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के बाद रिटायर हो रहे हैं. करण जौहर ने इस बात की पुष्टि की कि 'है जवानी तो इश्क होना है' डेविड का बतौर निर्देशक आखिरी प्रोजेक्ट होगा. इससे करण जौहर काफी भावुक हो गए. उन्होंने एक नोट लिखकर डेविड धवन की रिटायरमेंट पर अपने विचार साझा किए.
शनिवार, 23 मई) को, पीवीआर आईनॉक्स ने डेविड धवन की विरासत का सम्मान करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम का नाम 'डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल' था, जिसमें फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें सलमान खान और करण जौहर भी शामिल थे.
करण ने इस कार्यक्रम में डेविड के साथ हुई अपनी बातचीत साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि 'है जवानी तो इश्क होना है' एक निर्देशक के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म होगी. करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है. मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ. सोचिए, यह एक ऐसे फ़िल्ममेकर हैं जिन्होंने फिल्मों की एक पूरी की पूरी नई शैली ही रच डाली है. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही है - भरपूर मनोरंजन.'
उन्होंने आगे कहा, 'यह कहते हुए उन्हें कैसा महसूस होता होगा, जब वे खुद एक ऐसी संस्था हैं जिनसे प्रेरणा लेकर न जाने कितने फिल्ममेकर्स आगे बढ़े हैं. हमारी बिरादरी उन्हें प्यार करती है, उनका सम्मान करती है और उनका जश्न मनाती है. इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता. आपके और आपके बेटे के आने वाले समर ब्लॉकबस्टर के लिए शुभकामनाएं... डेविड धवन, आप हमेशा नंबर 1 हैं.'
धवन की आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म, 'है जवानी तो इश्क़ होना है' ने 5 जून को अपनी थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली हैं. इस फिल्म में उनके बेटे वरुण धवन मुख्य भूमिका में हैं और इसकी कहानी एक उलझे हुए लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें पुराने और मौजूदा प्रेमी-प्रेमिका शामिल हैं.
फिल्म में म्यूजिक और डांस सीक्वेंस भी शामिल हैं, जिसमें 1990 के दशक के मशहूर गाने 'चुनरी चुनरी' का रीमिक्स वर्शन भी है. 'वाव, 'तेरा हो जाऊं' और 'व्याह करवा दो जी' जैसे गानों ने ऑनलाइन पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.