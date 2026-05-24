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क्या डेविड धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' के बाद ले लेंगे संन्यास? करण जौहर ने किया दावा

डेविड धवन / करण जौहर ( IANS )

हैदराबाद: फिल्म मेकर डेविड धवन अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के बाद रिटायर हो रहे हैं. करण जौहर ने इस बात की पुष्टि की कि 'है जवानी तो इश्क होना है' डेविड का बतौर निर्देशक आखिरी प्रोजेक्ट होगा. इससे करण जौहर काफी भावुक हो गए. उन्होंने एक नोट लिखकर डेविड धवन की रिटायरमेंट पर अपने विचार साझा किए. शनिवार, 23 मई) को, पीवीआर आईनॉक्स ने डेविड धवन की विरासत का सम्मान करने के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम का नाम 'डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल' था, जिसमें फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें सलमान खान और करण जौहर भी शामिल थे. करण ने इस कार्यक्रम में डेविड के साथ हुई अपनी बातचीत साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि 'है जवानी तो इश्क होना है' एक निर्देशक के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म होगी. करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है. मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ. सोचिए, यह एक ऐसे फ़िल्ममेकर हैं जिन्होंने फिल्मों की एक पूरी की पूरी नई शैली ही रच डाली है. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही है - भरपूर मनोरंजन.'