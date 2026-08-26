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टोटका या मास्टरमाइंड? जानें शुक्रवार को छोड़ बुधवार को क्यों रिलीज हुई यश की फिल्म टॉक्सिक?, क्या होगा फायदा?

हैदराबाद: केजीएफ स्टार यश की बहुचर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' आज 26 अगस्त को ओणम और ईद-ए-मिलाद के मौके पर रिलीज हो चुकी है. इन दो खास मौकों पर फिल्म को रिलीज करने के बाद भी एक बड़ा सवाल किया जा रहा है. सवाल यह है कि यश ने टॉक्सिक की रिलीज के लिए आखिर बुधवार का ही दिन क्यों चुना? बॉलीवुड फिल्में शुक्रवार और साउथ सिनेमा की फिल्में वीरवार को रिलीज होती है, लेकिन यश ने अपनी फिल्म को बुधवार को ही क्यों रिलीज किया? क्या यश ने अपनी फिल्म को किसी टोटके के साथ रिलीज किया है या इसके पीछे उनका कोई मास्टरमाइंड है? क्या है टॉक्सिक को बुधवार को रिलीज करने की पीछे खास वजह आइए जानते हैं.

बुधवार को क्यों रिलीज हुई टॉक्सिक

यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर दमदार लुक और स्वैग में लौटे हैं. टॉक्सिक को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया ऑडियंस यश की फिल्म से खुश है. अब सवाल उठ रहा है कि टॉक्सिक को बुधवार को रिलीज करने की खास वजह क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यश की टॉक्सिक बुधवार को क्यों रिलीज हुई है. दरअसल, यश और गीतु मोहनदास की यह फिल्म मीड वीक में रिलीज हुई है, जिससे फिल्म को छुट्टी का बड़ा फायदा मिलने वाला है. ओणम और ईद-ए-मिलाद के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है. फिर शनिवार और रविवार जैसे वीकेंड डेज फिल्म की कमाई में बड़ा इजाफा कर सकते हैं. एक तरफ साउथ में ओणम तो उत्तर भारत में रक्षाबंधन की छूट्टी का फायदा फिल्म को मिल सकता है. इस तरह टॉक्सिक को 5 दिनों का हॉलीडे वीकेंड मिल रहा है, जिससे टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर कमाई से इतिहास रच सकती है.