सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं, फिर भी किन नियमों पर 'सतलुज' को OTT से हटाया गया? जानें
भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 7, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: भारत में किसी फिल्म को रिलीज करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. हालांकि, देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली सामग्री के लिए फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) जिम्मेदार नहीं है. मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित और दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज को रिलीज के 48 घंटों के भीतर ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी 5 से हटा दिया गया.
आईटी नियमों के तहत सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्लेटफॉर्म को फिल्म हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या किसी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है?
हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित फिल्म सतलुज बिना किसी पूर्व घोषणा या प्रचार के 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई. फिर 5 जुलाई को इसकी स्ट्रीमिंग बंद हो गई. सोमवार, 6 जुलाई को प्लेटफॉर्म ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे फिल्म को प्लेटफॉर्म पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.
फिल्म के भारत में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध न होने का कारण बताए बिना, Zee5 ने कहा, मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए, सतलुज फिल्म भारत में अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं रहेगी. हम फिल्म को जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक वापस लाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
बयान का समापन इस पंक्ति के साथ हुआ, "रचनाकारों और दृढ़ विश्वास, कलात्मक अखंडता और उद्देश्य के साथ सुनाई जाने वाली कहानियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है.
इस बयान में फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए दर्शकों को धन्यवाद भी दिया गय. प्लेटफॉर्म ने अपने दर्शकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखा, सतलुज को रिलीज के बाद से ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हम हर उस दर्शक के आभारी हैं, जिन्होंने फिल्म को सब्सक्राइब किया, देखा और उसका समर्थन किया. आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए और इस कहानी को जीवंत बनाने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है.
Zee5 ने भी टीम के दृष्टिकोण के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराते हुए कहा , "Zee5 में, हम सतलुज और इसके पीछे के रचनात्मक दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करते हैं. हमारा मानना है कि सशक्त कहानी में प्रेरणा देने, स्थायी प्रभाव छोड़ने और लोगों पर गहरा असर डालने की क्षमता होती है. हम प्रामाणिक और सार्थक कहानियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
भारत में ऑनलाइन कंटेंट के लिए नियम
भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को सेंसर बोर्ड से प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी इसे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है. इन नियमों का व्यापक उद्देश्य कंटेंट निर्माताओं और प्लेटफॉर्मों को दर्शकों के लिए कंटेंट जारी करने से पहले स्व-सेंसरशिप करने की अनुमति देना है.
इंंटरनेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए - विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए - और अश्लील कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं.
ऑनलाइन प्रतिबंधित कंटेंट : सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत अश्लील, नाबालिगों के लिए हानिकारक, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा या किसी भी अन्य प्रकार से अवैध कंटेंट को संग्रहित करना, साझा करना या प्रकाशित करना सख्त वर्जित है. इसमें भ्रामक डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित ऐसी सामग्री पर भी प्रतिबंध है जिसका उपयोग वास्तविक व्यक्तियों का रूप धारण करने के लिए किया जाता है.
स्ट्रीमिंग (ओटीटी) कंटेंट का रेगुलेट कैसे होता है : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, आईटी नियमों के भाग III के तहत ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक सख्त "आचार संहिता" का पालन करना अनिवार्य है. इसका अर्थ है कि उन्हें बैन कंटेंट को ब्लॉक करना कानूनी रूप से आवश्यक है और उन्हें अपने शो और फिल्मों को आयु-उपयुक्त श्रेणियों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना होगा.
त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली: शिकायतों और विषयवस्तु संबंधी मुद्दों को तीन चरणों वाली सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से निपटाया जाता है:
- लेवल 1: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सीधे तौर पर स्व-नियमन.
- लेवव 2: प्लेटफार्मों द्वारा गठित स्वतंत्र स्व-विनियमन निकायों द्वारा निगरानी.
- लेवल 3: केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी और अंतिम हस्तक्षेप.
शिकायतों के निपटान के लिए सख्त समयसीमा
प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे. उन्हें 72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य है. निजता का उल्लंघन करने वाली सामग्री, किसी और का रूप धारण करने वाली सामग्री या नग्नता दिखाने वाली सामग्री जैसे गंभीर उल्लंघनों के लिए, समय सीमा घटाकर मात्र 24 घंटे कर दी गई है.