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सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं, फिर भी किन नियमों पर 'सतलुज' को OTT से हटाया गया? जानें

हैदराबाद: भारत में किसी फिल्म को रिलीज करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है. हालांकि, देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली सामग्री के लिए फिल्म प्रमाणन सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) जिम्मेदार नहीं है. मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित और दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज को रिलीज के 48 घंटों के भीतर ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी 5 से हटा दिया गया.

आईटी नियमों के तहत सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्लेटफॉर्म को फिल्म हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या किसी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है?

हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित फिल्म सतलुज बिना किसी पूर्व घोषणा या प्रचार के 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज हुई. फिर 5 जुलाई को इसकी स्ट्रीमिंग बंद हो गई. सोमवार, 6 जुलाई को प्लेटफॉर्म ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे फिल्म को प्लेटफॉर्म पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

फिल्म के भारत में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध न होने का कारण बताए बिना, Zee5 ने कहा, मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए, सतलुज फिल्म भारत में अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं रहेगी. हम फिल्म को जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक वापस लाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

बयान का समापन इस पंक्ति के साथ हुआ, "रचनाकारों और दृढ़ विश्वास, कलात्मक अखंडता और उद्देश्य के साथ सुनाई जाने वाली कहानियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है.

इस बयान में फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए दर्शकों को धन्यवाद भी दिया गय. प्लेटफॉर्म ने अपने दर्शकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखा, सतलुज को रिलीज के बाद से ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हम हर उस दर्शक के आभारी हैं, जिन्होंने फिल्म को सब्सक्राइब किया, देखा और उसका समर्थन किया. आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए और इस कहानी को जीवंत बनाने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है.

Zee5 ने भी टीम के दृष्टिकोण के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराते हुए कहा , "Zee5 में, हम सतलुज और इसके पीछे के रचनात्मक दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करते हैं. हमारा मानना ​​है कि सशक्त कहानी में प्रेरणा देने, स्थायी प्रभाव छोड़ने और लोगों पर गहरा असर डालने की क्षमता होती है. हम प्रामाणिक और सार्थक कहानियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.