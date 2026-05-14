सूर्या और तृषा की 'करप्पू' के मॉर्निंग शो रद्द, CM थलापति विजय के अप्रूवल के बाद भी नहीं चली फिल्म, जानें क्यों?
सूर्या और तृषा की फिल्म 'करुप्पू' को रिलीज के दिन भारी झटका लगा. फिल्म के सुबह 9 बजे के स्पेशल शो रद्द कर दिए गए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 1:18 PM IST
हैदराबाद: सूर्या और तृषा की एक्शन ड्रामा फिल्म 'करप्पू' आखिरकार आज 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, लेकिन रिलीज की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब आखिरी समय में इसके सुबह 9 बजे के विशेष शो रद्द कर दिए गए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कुछ ही दिन पहले सुबह के शो के लिए विशेष अनुमति दी थी, इसके बावजूद शो रद्द किए गए.
आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित फिल्म 'करप्पू' में सूर्या और तृषा कृष्णन मुख्य भूमिकाओं में हैं और रिलीज से पहले ही इसने जबरदस्त चर्चा बटोरी थी. तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 और 15 मई के लिए सुबह 9 बजे के विशेष शो को मंजूरी दिए जाने के बाद बहुत एक्साइटेड थे, जो राज्य में पिछले कुछ सालों में सुबह के शो कम होने के कारण एक दुर्लभ कदम है.
Due to unavoidable reasons 9am shows will be cancelled for Karuppu. Our sincere apologies to everyone!— SR Prabu (@prabhu_sr) May 13, 2026
हालांकि, पहले शो से कुछ ही घंटे पहले, निर्माता एसआर प्रभु ने घोषणा की कि विशेष स्क्रीनिंग नहीं होंगी. X पर यह जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "किन्हीं कारणों से, करप्पू के सुबह 9 बजे के शो रद्द किए जा रहे हैं. हम सभी से तहे दिल से माफी मांगते हैं. इस अचानक घोषणा से फैंस को गहरा सदमा लगा, जिनमें से कई ने पहले दिन पहले शो के लिए टिकट बुक करा लिए थे. कई सिनेमाघरों ने रातोंरात ऑनलाइन बुकिंग भी रोक दी, जिससे अपडेट का इंतजार कर रहे दर्शकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.
जैसे-जैसे इस मामले को लेकर अटकलें बढ़ती गईं, निर्देशक आरजे बालाजी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश के साथ प्रशंसकों को संबोधित किया. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास भी इस स्थिति का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि निर्माता बाधाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, "प्रिय प्रशंसकों, मेरे पास वर्तमान स्थिति का कोई ठोस जवाब नहीं है. निर्माता बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. इस फिल्म में हमेशा से ही बाधाएं रही हैं, और किसी तरह भगवान ने हमें उन सभी से पार दिलाया और आज 32 महीने बाद हम यहां हैं.
Dearest fans, I dont have a concrete answer to the current situation. Producers are doing their best to solve the hurdles. This film has always had hurdles, and somehow God has made us sail through all that and here we are after 32 months. This time as well, I have faith,…— RJ Balaji (@RJ_Balaji) May 13, 2026
निर्देशक ने आगे कहा कि उन्हें अब भी पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. बाद में उद्योग जगत की रिपोर्टों में बताया गया कि वित्तीय और वितरण संबंधी अनसुलझे मुद्दों के कारण खलल पैदा हुई है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बकाया भुगतान न होने के कारण फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज में देरी हुई, जिससे सिनेमाघरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक डिजिटल कुंजी (केडीएम) की डिलीवरी प्रभावित हुई.
कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े बकाया भुगतानों के कारण निर्माताओं को अंतिम समय में अड़चन का सामना करना पड़ा. हालांकि टीम ने आधिकारिक तौर पर सटीक कारण की पुष्टि नहीं की, लेकिन बुधवार देर रात थिएटर्स ने बुकिंग प्लेटफॉर्म से फिल्मों की लिस्टिंग हटाना शुरू कर दिया, जिससे पर्दे के पीछे की बड़ी समस्या का संकेत मिलता है.
#VeeraBhadrudu Hyderabad city bookings are open now! 💥 pic.twitter.com/VTGARTLWro— Karuppu (@KaruppuMovie) May 12, 2026
इस झटके के बावजूद, करप्पू की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. ट्रेड ट्रैकर्स के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के कुछ ही समय में फिल्म ने तमिलनाडु में एडवांस बिक्री में लगभग 2 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं, फिल्म रद्द होने की खबर फैलते ही फैंस ने निराशा भरी प्रतिक्रियाओं से भर दिया. कुछ लोगों ने खराब प्लानिंग पर नाराज़गी जताई, वहीं कई लोगों ने सूर्या और आरजे बालाजी का समर्थन जारी रखा और उम्मीद जताई कि बाद के शो के लिए इस समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा.